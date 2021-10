Innenstadt

Landschaftspanoramen bestimmen den Erzählfluss des Bildbandes „Unterwegs in Potsdam und Umgebung“ mit Fotografien aus dem Atelier Eichgrün zwischen 1890 und 1952, der am Dienstag im Potsdam-Museum vorgestellt wurde.

Blick vom Park Babelsberg zur alten Glienicker Brücke um 1900. Quelle: Potsdam-Museum

Abwandlungen weltberühmter Veduten sind darunter wie der um 1900 entstandene Blick vom Park Babelsberg zur alten Glienicker Brücke, die kurz darauf durch eine später als Agentenbrücke und Brücke der Einheit bekannte, geschwungene Stahlkonstruktion ersetzt werden sollte.

Eröffnet wird das 250 Seiten starke Buch mit einem vor 1888 fotografierten Blick über die Alte Fahrt zum Brauhausberg. Die Freundschaftsinsel ist weitgehend freies Grasland. Noch wird der grüne Hügel gegenüber dominiert von der neugotischen Turmruine des 1945 zerstörten Belvederes. Die später als Landtag genutzte Burg des Reichsarchivs wurde erst zur Jahrhundertwende auf den Berg gesetzt.

„Ein Nachlass von unschätzbarem Wert“

Das Haus Nauener Straße (heute Friedrich-Ebert-Straße) 26 mit dem Atelier Eichgrün im Parterre auf der linken Seite. Quelle: Potsdam-Museum

Ende der 2000er Jahre konnte der fotografische Nachlass des vom Hoffotografen Ernst Eichgrün gegründeten, von seinem Sohn Walter und seiner Enkelin Gisela bis in die DDR hinein fortgeführten Ateliers Dank großzügiger Spenden in einer vom Förderverein des Hauses initiierten Kampagne für das Potsdam-Museum erworben werden.

„Die Aufnahmen des Ateliers Eichgrün dokumentieren Potsdamer Stadtgeschichte und städtisches Leben von der Kaiserzeit bis in die 1950er Jahre“, sagt Judith Granzow, die Leiterin der Fotografischen Sammlung des Potsdam-Museums: „Dieser Nachlass ist daher von unschätzbarem Wert.“

2010 erschien ein erster Bildband „Spaziergänge durch Potsdam. Neues aus dem Atelier Eichgrün“, der rasch vergriffen war und jetzt in dritter Auflage im „Internationalen Buch“ zu haben ist.

Allgegenwart von Hof und Militär

Parade mit Spielmannszug 1899 in der Nauener Straße (heute Friedrich-Ebert-Straße). Quelle: Potsdam-Museum

Auch das von Judith Granzow und Peter Rogge zusammengestellte zweite Buch folgt mit insgesamt 250 Abbildungen in Schwarz-Weiß dem Konzept der Stadtspaziergänge – beginnend bei der Route von der Glienicker Brücke zum Potsdamer Stadtschloss, bis zur Tour vom Bethlehemkirchplatz durch den Park Babelsberg nach Klein Glienicke.

Erster nachhaltiger Eindruck beim Blättern ist die Allgegenwart von Hof und Militär – so beim 1905 entstandenen Bild eines Automobils mit Uniformierten in der Garde-du-Korps-Straße, darunter Kronprinz Wilhelm am Steuer oder mit einer ebenfalls 1905 fotografierten Parade über den Blücherplatz.

Ludendorff und Hindenburg im Trauerzug

Hindenburg (l.) und Ludendorff bei der Beisetzung der ehemaligen Kaiserin Auguste Victoria im April 1921. Quelle: Potsdam-Museum

Enormen zeitgeschichtlichen Wert haben Schnappschüsse etwa von den Weltkriegsgenerälen Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff im Trauerzug zur Beisetzung der früheren Deutschen Kaiserin Auguste Victoria im April 1921.

Fast intime Nähe zur kaiserlichen Familie suggerieren 1906 fotografierte Gartenporträts von Kronprinzessin Cecilie mit ihrem neugeborenen Prinz Wilhelm auf dem Schoß oder Arm in Arm mit ihrer Hofdame Walpurgis Gräfin zu Dohna-Schlobitten.

Verschwundene Stadtlandschaften

Ein wahrer Schatz aber ist die Sammlung von mittlerweile sehr veränderten, unkenntlichen oder gänzlich verschwundenen Gebäuden und Stadtlandschaften.

Blick durch das Neustädter Tor zur Garnisonkirche. Quelle: Potsdam-Museum

Eine 1913 entstandene Aufnahme zeigt das zum 25. Regierungsjubiläum Wilhelms II. mit gewundenen Girlanden geschmückte Alte Rathaus und dahinter in der Flucht der heute verschwundenen Scharrenstraße den Turm der 1945 zerstörten und 1974 gesprengten Heilig-Geist-Kirche.

Eine Abbildung von 1905 zeigt das 1945 zerstörte Berliner Tor mit den hindurch führenden Gleisen einer Pferdebahn. Eine Fotografie von 1930 präsentiert den Blick durch das Neustädter Tor mit seinen damals noch zwei von Adlern gekrönten Obelisken in die Breite Straße mit dem Turm der Garnisonkirche.

Verstörende Jahrhundertsaga

Aufmarsch der SA 1935 auf dem Wilhelmplatz. Quelle: Potsdam-Museum

Eine verstörende Jahrhundertsaga über kaum drei Doppelseiten wird mitten im Spaziergang „Vom Obeliskportal über das Atelier Eichgrün am Wilhelmplatz zum Pfingstberg“ erzählt: Einem ersten Bild mit Spielmannszug und und Kompanien des Ersten Garde-Regiments zu Fuß in der Nauener Straße (heute Friedrich-Ebert-Straße) mit begeisterten Passanten und dem Nauener Tor im Hintergrund aus dem Jahr 1899 folgt ein SA-Aufmarsch auf dem Wilhelmplatz (heute Platz der Einheit) im Jahr 1935.

Enttrümmerung der Kupferschmiedgasse

Potsdamer 1946 bei der „Enttrümmerung“ der Kupferschmiedgasse. Quelle: Potsdam-Museum

Schließlich zeigen zwei 1946 entstandene Fotografien Frauen und Männer in meist dunklen Mänteln bei „Enttrümmerungsarbeiten“ in der Kupferschmiedgasse (heute Ebräerstraße) und der Nauener Straße vor den Überresten kriegszerstörter Häuser mit geborstenem Gebälk.

Das sprichwörtliche Herzstück des Buches aber verbirgt sich im letzten Drittel im Kapitel „Am Stadtkanal entlang mit einem Besuch der Garnisonkirche und einem Ausblick über die Stadt“. Vorspiel ist ein Bild von dem in seine Arbeit vertieften Organisten Otto Becker am Glockenspieltisch der Garnisonkirche.

Die Stadt in ihrer ganzen Schönheit

Bick von der Garnisonkirche auf di Plantage im Jahr 1930. Quelle: Potsdam-Museum

Es folgen vier auseinanderklappbare Panorama-Doppelseiten mit Rundblicken von Hermannswerder bis zur Neustädter Havelbucht, von der Plantage bis zum Wilhelmplatz, von der Nikolaikirche und dem Lustgarten bis zum Brauhausberg, schließlich vom Brauhausberg und der Speicherstadt bis zur Semper-Talis-Kaserne und nach Hermannswerder.

Die 1930 entstandenen Aufnahmen zeigen die damals noch unzerstörte Stadt in ihrer ganzen Schönheit.

Info Das Buch „Unterwegs in Potsdam und Umgebung“, ISBN 978-3-00-069891-0, gibt es für 39,95 Euro im „Internationalen Buch und im Potsdam-Museum.

Von Volker Oelschläger