Das neue „Gymnasium Bornstedt“ im Potsdamer Norden zählt schon die Stunden bis zur Eröffnung. Sieben Monate, eine Woche, drei Tage und 21 Stunden waren es zum Abschluss einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Dann geht das Gymnasium in Räumen des Oberstufenzentrums 1 in der Jägerallee an den Start. Zum kommenden Schuljahr beginnt die Bildungseinrichtung mit 84 Schülern in drei Klassen und wächst dann jedes weitere Jahr um drei Klassen auf. Dafür stehen nach Angaben der künftigen Direktorin Dörte Schubert zunächst sechs Lehrkräfte bereit.

Neubau kostet 46 Millionen Euro

Ab dem Schuljahr 2027/2028 wird die Schule ihren Standort in einem Neubau an der Pappelallee/Reiherweg haben. Der kostet rund 46 Millionen Euro und wird im Auftrag des Kommunalen Immobilien Service (Kis) der Landeshauptstadt Potsdam errichtet. Er soll neben Unterrichts-, Sport- und Gemeinschaftsräumen auch Räume für die Stadtteilarbeit sowie eine zusätzliche Sporthalle für Akrobaten vorhalten.

„Plan B“ für den schlimmsten Fall

Sollte der Neubau an der Pappelallee nicht rechtzeitig fertig werden, gibt es nach Auskunft der Bildungsbeigeordneten Noosha Aubel (SPD) zwei Optionen für einen „Plan B“: Entweder, man stellt am OSZ Unterrichtscontainer auf oder man nutzt an der Esplanade die frei werdenden Container der Schule am Schloss. Die soll dann nach Krampnitz gezogen sein.

Während weiterführende Schulen üblicherweise mit einem Schulprofil und Fächerschwerpunkten werben, verzichtet das neue Gymnasium darauf. Schubert und ihr noch kleines Kollegium verfechten statt eines spezialisierten Ansatzes einen ganzheitlichen und sehen sich damit auf einer Linie mit den künftigen Eltern, mit denen man darüber im November 2021 schon auf zwei digitalen Konferenzen diskutiert hat.

„Kreativität, Autonomie und Individualität werden zentrale Handlungsmotive zur Gestaltung des Schullebens sein“, sagte Schubert. Die Schüler und deren Eltern sollten in den ersten Jahren die Möglichkeit haben, die Schule aktiv mitzugestalten. So werde auch der endgültige Name unter Beteiligung der Bürger Potsdams entwickelt.

Neues Gymnasium seit Jahren gefordert

„Die Neugründung des Gymnasiums Bornstedt erfüllt den seit Jahren vorhandenen Wunsch der Eltern nach weiteren Gymnasial-Schulplätzen. Mit dem Standort Pappelallee sorgen wir für eine sinnvolle regionale Verteilung dieser Schulform“, erklärte Noosha Aubel.

Wenn das Gymnasium ins Oberstufenzentrum einzieht, findet es laut Schubert dort genügend eigene Räume für den Unterricht vor. Man müsse nichts anbauen, sagte sie. Bestimmte Fachräume könne man gemeinsam nutzen, weil sie allein vom OSZ nicht ausgenutzt werden. Das Gymnasium wird nicht durch den Haupteingang des OSZ betreten, sondern von Voltaireweg im Norden des Standortes.

Chefin kommt vom „Hannah Arendt“

Dörte Schubert ist derzeit noch stellvertretende Schulleiterin am Hannah-Arendt-Gymnasium an der Haeckelstraße in Potsdam-West. Sie hat Bankbetriebswirtschaft und Arbeit studiert und dann ein Lehramtsstudium für Wirtschaftswissenschaften und Englisch an der Humboldt-Universität Berlin folgen lassen. Ein Jahr dieser Ausbildung verbrachte sie im englischen Bristol, wo sie Deutsch unterrichtete.

Die Gründung des Gymnasiums Bornstedt beendet einen monatelang erbittert geführten Streit um die Standorte mehrerer Schulen. Dabei drohte die Zerlegung des OSZ 1 für handwerkliche und technische Berufe. Es sollte Platz machen für die Schule am Schloss, die derzeit an der Esplanade im Bornstedter Feld sitzt und künftig in Krampnitz angesiedelt wird.

