Neues Impfzentrum in Potsdam: Schinkelhalle mit 3000 Spritzen pro Woche in Betrieb

Berliner Vorstadt

Lisa Marie Rosinski ist zu früh. Viel zu früh. Um 9.35 Uhr steht die Studentin vor der Schinkelhalle. Die Türsteher in der Schiffbauergasse sind es gewöhnt, jemanden auch mal nicht hineinzulassen – Lisa Marie Rosinksi schicken sie „noch mal ne Runde um den Block, wa?“. Denn das Impfen im ersten wieder geschaffenen Impfzentrum der Landeshauptstadt beginnt um 10 Uhr und keine Sekunde früher.

Drinnen ist alles längst vorbereitet. Die Anmeldung, betreut vom Arbeiter Samariter Bund, der kleine Wartebereich, die Impfkabinen – fünf Impfstraßen stehen dort, wo sonst Konzerte stattfinden oder die Wahlparty der Grünen nach der Bundestagswahl. Es gibt Rollstühle für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, den Beobachtungsbereich für die Viertelstunde nach der Impfung.

Eine Ärztin, 6000 Impfungen

Und es gibt Lisa Freude. Die 38 Jahre alte Kinderärztin hat seit März, so schätzt sie, rund 6000 Menschen in der Metropolishalle geimpft. Die Stimmung der Impflinge hat sich verändert, beobachtet sie. „Am Anfang der Impfkampagne gab es ganz viele Sorgen, ganz viele Fragen. Jetzt ist das anders, jetzt wollen die Leute einfach nur die Impfung.“ Aufklärung sei praktisch nicht mehr nötig. „In maximal fünf Minuten ist die Sache durch.“

Lisa Marie Rosinksi erhält als erste die Impfung in der Schinkelhalle. Ihre Impfärztin ist Lisa Freude. Quelle: Julius Frick

3000 Impfungen in der Woche sollen fortan in der Schinkelhalle möglich sein, weitere 3600 ab Freitag in der Metropolishalle. „Es ist schon ein bisschen wie ein Déjà-vu“, sagt Hubertus C. Diemer, Chef des Deutschen Roten Kreuzes in Brandenburg. Seine Organisation betreibt das Impfzentrum gemeinsam mit der Landeshauptstadt, auch die Bundeswehr hilft mit. „Wir sehen, dass wir die Impfzentren wieder brauchen, es schließt sich ein Kreis“, sagt auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). „Jeder, der will, kann sich in Potsdam impfen lassen, ob in den Impfzentren, bei den niedergelassenen Ärzten oder bei den mobilen Angeboten.“

Erste Impfung um Punkt 10 Uhr

Letztere würden zwar zunächst zurückgefahren, sollen aber, wenn die Impfzentren in einigen Wochen unter Volllast arbeiten, wieder eingerichtet werden. „Die Leistung, die wir jetzt bringen müssen, ist so groß, dass wir alle brauchen“, so Schubert. Für die Kinderärztin Lisa Freude ist das kein Problem. Sie sagt, sie könne viel mehr Menschen impfen als die Planung der Stadt vorsehe. „Ich bin auch sehr froh, dass ab der nächsten Woche die Kinderimpfungen starten, schließlich bin ich Kinderärztin und weiß, dass gerade die Kleinen zwar vielleicht keine schweren Verläufe erleiden, aber dafür das Virus weit verteilen können.“

Zunächst ist aber Lisa Marie Rosinksi, die Studentin, dran. Um Punkt 10 Uhr bekommt sie die allererste Spritze in der Schinkelhalle. „Das ist meine dritte Impfung, ich finde das einfach total wichtig, weil wir nur so zur Normalität zurückkehren können.“ Sie habe schon länger nach einem Termin für den Booster gesucht, die Portale immer wieder aktualisiert. „Und dann hatte ich einfach Glück, im richtigen Moment geklickt und konnte mir einfach einen aussuchen. Da hab ich eben gleich den ersten genommen.“

Termine mittwochs und samstags

Künftig sollen die Termine für die Impfzentren immer mittwochs und samstags ab 17 Uhr auf der Homepage der Stadt gebucht werden können, jeweils kurzfristig für die nächste Woche. Eine Planung mit mehr Voraussicht sei nicht möglich, erklärt eine Rathaussprecherin auf Anfrage: „Wir geben die Termine frei, die wir mit den aktuellen Impfstoffzusagen des Landes auch halten können.“ Es wird allerdings exklusive Terminfenster für Erzieherinnen und Erzieher geben. „Diese können sich ein Berechtigungsschreiben des Arbeitgebers besorgen und müssen sich nicht über das Onlineportal anmelden“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert. Stattdessen soll das Rathaus die Termine direkt koordinieren.

Zudem wird es wohl bereits ab Freitag dieser Woche zusätzlich zur Onlineterminbuchung die Option auf eine telefonische Terminvergabe für die Impfzentren geben, kündigt der Leiter des Potsdamer Impfstabs, der Feuerwehrmann Thomas Pellert an. „Wir sehen an den bisherigen Buchungen, dass auch die ältere Generation kein Problem mit der Nutzung des Onlineportals hat“, betonte Pellert, „aber wir wollen zusätzlich die Möglichkeit schaffen, rand- und restkontingente auch telefonisch zu organisieren.“ Die Impfzentren sind an sechs Tagen in der Woche geöffnet, auch Weihnachten, Silvester und Neujahr gibt es Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit allen zur Verfügung stehenden Impfstoffen.

Lisa Marie Rosinksi muss das nicht mehr kümmern, um 10.15 Uhr verlässt sie das Impfzentrum frisch geboostert. „Ausgehen werde ich weiter nicht“, sagt sie, „aber zumindest für private Treffen mit Freunden fühle ich mich jetzt sicherer.“

Von Saskia Kirf