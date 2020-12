Golm

Der Neubau des Instituts für Informatik und Computational Science auf dem Campus Golm ist fertig gestellt. Das teilte das Brandenburger Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit. Gestiftet hat das Gebäude die Hasso Plattner Foundation, genutzt wird es künftig von der Universität Potsdam.

„ Hasso Plattner ist ein großartiger Wissenschaftsförderer in Potsdam“, wird Wissenschaftsministerin Manja Schüle in der Mitteilung zitiert. „Im Jahr 2017 hat er die erste privat finanzierte Fakultät einer öffentlichen Hochschule ermöglicht, jetzt stiftet er über die von ihm gegründete Hasso Plattner Foundation ein hochmodernes Informatik-Gebäude für die Uni Potsdam am aufstrebenden Wissenschaftsstandort Golm.“ Dafür gebühre ihm Dank. Die Erweiterung in Golm und der geplante Ausbau am Campus Griebnitzsee würden Forschung und Lehre in der Informatik stärken und machten Potsdam als Innovations- und Studienstandort einmal mehr attraktiver. „So wird Zukunft in Brandenburg gemacht“, sagt Schüle.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

800 Studienplätze an 2021

Der Neubau des Instituts für Informatik und Computational Science ist der erste Baustein der Erweiterung des Campus Golm für die Universität Potsdam. In dem Gebäude stehen ab Anfang 2021 Arbeitsplätze für rund 100 Mitarbeiter und etwa 800 Studierende zur Verfügung. Im Erdgeschoss gibt es Seminarräume, Computerpools und einen Studienbereich, in den beiden Obergeschossen Büroarbeitsplätze, Gruppenarbeitsräume, Labore für spezielle Einrichtungen der Computertechnik sowie einen zentralen Technikraum für die umfangreiche Servertechnik des Instituts.

Lesen Sie auch

Das Land hat das Grundstück sowie rund 1,5 Millionen Euro für die Ausstattung bereitgestellt. Die Hasso Plattner Foundation hat den gesamten Bau finanziert und das Gebäude innerhalb von weniger als zwei Jahren errichtet. Das frei werdende Gebäude am Campus Griebnitzsee soll künftig die Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam nutzen.

„Sehr attraktiver Innovations- und Studienstandort “

„Wir haben an der Universität in Potsdam und in Brandenburg schon seit Gründung des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering im Jahr 1998 einen sehr attraktiven Innovations- und Studienstandort vorgefunden“, wird die Hasso Plattner Foundation dazu in der Mitteilung zitiert. „Dies verdanken wir der steten Unterstützung durch den Oberbürgermeister, die Wissenschaftsministerin und den Ministerpräsidenten. Der Bedarf für Talente, insbesondere mit Fähigkeiten im weiten Bereich der Informatik, wächst dramatisch an. Wir freuen uns deshalb, auf dem sehr erfolgreichen Fundament nun weiter aufbauen zu können.“

Die Universität Potsdam und das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering gGmbH tragen gemeinsam die 2017 gegründete Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam. Die Fakultät wird von der Hasso Plattner Foundation finanziert. Das von SAP-Gründer Hasso Plattner ins Leben gerufene Hasso-Plattner-Institut wurde 1998 im Rahmen eines Public-Private-Partnership mit dem Land Brandenburg gegründet und war zunächst An-Institut der Universität Potsdam.

Ziel der Zusammenarbeit sei die Weiterentwicklung der Digital Engineering Fakultät zu einem universitären Exzellenzcenter im Bereich des Digital Engineering. Aktuell studieren dort mehr als 700 Studierende in 5 Bachelor- und Master-Studiengängen.

Von MAZonline