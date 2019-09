Neues Kammerorchester feiert Beethoven

Brandenburger Vorstadt

Ludwig van Beethoven, dem großen Jubilar des kommenden Jahres, ist die 18. Konzertsaison des Neuen Kammerorchesters Potsdam (NKOP) gewidmet, die am Freitag in der Friedenskirche eröffnet wird. Am 17. Dezember 2020 ist der 250. Geburtstag des Komponisten.

Und er habe mit einer gewissen Verblüffung festgestellt, dass sich das in den Programmen anderer Konzertanbieter wie dem Nikolaisaal oder der Kammerakademie Potsdam kaum niederschlägt, sagte Ud Joffe, der künstlerische Leiter des NKOP, am Montag zur Saisonvorschau.

Ursprünglich habe er um den epochalen Rheinländer bei der Programmplanung einen Bogen machen wollen. Doch die Zurückhaltung der anderen sei für ihn Herausforderung gewesen. „Ich habe sogar überlegt, ob ich an einem Wochenende alle neun Sinfonien mache, einfach als Tour de Force.“

Aber dann habe er diese Idee verworfen. „Das wäre eine Zumutung für das Publikum.“ Und eine Überforderung für das Orchester. Wenn, müsste es ein Extra-Projekt sein, sagt Joffe: „Denn wir wollen vier Sinfonie-Konzerte über das Jahr hinweg anbieten.“

Konzert des Neuen Kammerorchesters in der Friedenskirche Sanssouci. Quelle: Regine Rüss

Schließlich habe er sich gefragt, ob es sinnvoll ist, die Beethoven-Sinfonien über die vier Konzerttermine des Neuen Kammerorchesters zu verteilen. Aber dann hätte es an vier Abenden nur Beethovens Sinfonien gegeben.

Spannend sei es, das Werk eines Komponisten im Blick zu haben: „Aber komplett und nur diesen Komponisten, das wäre zu einseitig“, sagt Joffe: „Deshalb haben wir uns entschieden, es bei vier Sinfonien zu belassen.“ Damit bliebe auch die Überleitung zur nächsten Saison, die ebenfalls im Zeichen des Jubiläums steht.

Das Saisonthema „ Beethoven der I.“ markiert allerdings nicht nur einen ersten Teil, es verweist nach Joffe auch auf einen singulären und frei schaffenden Künstler, der mit Symphonien und Konzerten die Dominanz der Vokalmusik gebrochen habe.

Beethoven sei „eine Naturgewalt, ein Vulkan, ein Meilenstein, der die nachfolgenden Generationen von Komponisten fast gelähmt hat und doch zu musikalischem Schaffen inspirierte“, sagt Ud Joffe.

Die vier Konzerte bringen Beethoven ausnahmslos in Kombination mit Nachgeborenen, in deren Schaffen sein Werk widerhallt. Zum Auftaktkonzert „Klassisch“ am Freitag erklingen zu Beethovens Symphonie Nr. 2 mit dem Concerto in Re für Streichorchester von Igor Strawinsky und der Simple Symphony op. 4 von Benjamin Britten zwei Werke der Klassischen Moderne.

„Feuerwerk“ ist der Titel des mittlerweile vierten Silvesterkonzerts des NKOP in der Erlöserkirche, bei dem Beethovens Symphonie Nr. 7 auf das Violinkonzert e-moll op.64 von Felix Mendelssohn Bartholdy trifft. Beethovens Violinromanze Nr. 2 wird in dieser Nacht in ungewöhnlicher Besetzung mit Flötistin Gili Schwarzmann aufgeführt.

Die aufstrebende Pianistin Damanae Dörken ist die Solistin des dritten Sinfoniekonzerts am 20. März im Nikolaisaal, zu dem neben Beethovens Sinfonie Nr. 3 „Eroica“ Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur erklingt.

Beethovens Symphonie Nr. 6 „Pastorale“ stimmt das Publikum am 6. Juni in der Erlöserkirche gemeinsam mit Mendelssohn Bartholdys „Die Fingalshöhe“ und Frederik Delius’ „Two Pieces for Small Orchestra“ wieder auf den Sommer ein.

Das Neue Kammerorchester Potsdam Im Jahr 2000 gegründet, wirkte das Neue Kammerorchester Potsdam zunächst ausschließlich in chorsinfonischen Projekten der Kantorei und des Oratorienchores mit. Im März 2001 stellte sich das Orchester mit Händel, Vivaldi und Beethoven erstmals in einem Sinfoniekonzert vor. Seit 17 Jahren präsentiert es jährlich vier Sinfoniekonzerte. Daneben wirkt es pro Jahr an zehn bis zwölf chorsinfonischen Aufführungen mit. Karten für die aktuelle Saison und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nkop.de

Von Volker Oelschläger