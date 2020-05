Neues Kammerorchester wirbt für Sinfoniekonzert

Brandenburger Vorstadt

Das Neue Kammerorchester Potsdam (NKOP) will wieder vor Publikum spielen – und das bereits in der zweiten Juniwoche. Reservierungen für die drei Aufführungstermine des Sinfoniekonzerts „Alte Neue Welt“ am 11., 12. und 13. Juni in der Erlöserkirche sind auf der Internetseite www.nkop.org möglich. Ob die Konzerte stattfinden, ist allerdings noch völlig offen.

„Wir wollen sehen, wie viele Interessenten sich anmelden, wie sich das entwickelt“, sagte Regine Rüss vom Vorstand des Trägervereins auf MAZ-Anfrage: „Wir gehen davon aus, dass es bis dahin stattfinden kann. Gottesdienste mit geringer Teilnehmerzahl sind ja auch wieder möglich.“

Werden die Konzerte nicht genehmigt, könnten die Termine verschoben werden, so Regine Rüss: Schließlich handle es sich zunächst nur um Voranmeldungen, nicht um den Kartenverkauf.

Unter dem Titel „Alte Neue Welt“ sollte mit dem 4. Sinfoniekonzert die Beethoven gewidmete 18. Konzertsaison des Neuen Kammerorchesters beendet werden. Beworben wird es nun mit dem Untertitel „Das prophylaktische Konzert“.

Das Neue Kammerorchester Potsdam vor Corona bei einem Konzert in der Friedenskirche. Quelle: Regine Rüss

Gemeint sei das im Sinne von vorsorglich, erläutert Ud Joffe, der künstlerische Leiter des NKOP: „Ich dachte, wir machen das einfach prophylaktisch“, auch auf das Risiko hin, dass die Veranstaltung zunächst doch noch nicht stattfinden kann. Irgendwann werde die Aufführung dann aber doch möglich sein, so der Musiker, „und dann spielen wir – sofort“.

Das NKOP ist nur eine von mehreren Musikervereinigungen, die Joffe als Leiter der „Musik an der Erlöserkirche“ in Bereitschaft hält. Vielzähliger sind die Kantoreichöre mit ihren insgesamt rund 250 Sängerinnen und Sängern. Die letzte Probe der Kantorei war am 9. März.

Größte Zuwendung erfahren der Knaben- und des Kinderchor. Jedes ihrer Mitglieder bekomme einmal pro Woche 40 Minuten Einzelunterricht über das Internet, sagt Joffe. Für die Mitglieder der Kantorei und der Seniorenkantorei seien Programme zum Alleinüben ausgearbeitet worden, die auf der Internetseite der Kantorei abgerufen werden könnten.

Absicht sei es, dass die Chöre nach der Freigabe durch die Behörden schon in kurzer Zeit wieder auftrittsfähig sind, so Joffe mit Verweis auf eine übliche Vorbereitungszeit von drei bis vier Monaten für große Chorwerke. Aktuell probten die Mitglieder der Kantorei im Selbststudium das „Te Deum“ von Benjamin Britten, Faurés Requiem und „ Sunrise Mass“ von dem Norweger Ola Gjeilo.

Ein vergleichsweise geringer Probenaufwand ist für das Sinfoniekonzert des Neuen Kammerorchesters nötig. Ud Joffe spricht von einer Woche Vorbereitungszeit für ein Sinfoniekonzert. Zumal das Programm am 11., 12. und 13. Juni Corona-bedingt deutlich abgespeckt wurde.

Zur Aufführung kommen sollten am 6. Juni ursprünglich Beethovens Symphonie Nr. 6 „Pastorale“, Mendelssohn Bartholdys „Die Fingalshöhle“ und „Two Pieces for Small Orchestra“ von Frederik Delius.

Erklingen würden statt dessen Richard Strauss’ „Metamorphosen“ für 23 Solostreicher, ein Werk mit Reminiszenzen an den Trauermarsch aus Beethovens „Eroica“, und Edvard Griegs „Aus Holbergs Zeit“, eine Hommage an den Dichter Ludvig Holberg. Das Konzert werde „keine Überlänge haben, sondern zunächst bis zu 60 Minuten Musik möglich machen“, sagt Joffe

Auf der Internetseite des Neuen Kammerorchesters wird für den Fall einer Genehmigung der Konzerte ein ausgeklügeltes Programm zur Wahrung des Infektionsschutzes skizziert. Es beginnt mit der Beschränkung auf 50 Zuhörer pro Termin. Damit, so Joffe, könnten die Mindest-Abstände in der riesigen Erlöserkirche mit ihren eigentlich 950 Plätzen „locker eingehalten werden“.

Von Volker Oelschläger