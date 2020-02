Potsdam

Die Bäderlandschaft Potsdam stellt vom 17. bis 25. Februar 2020 auf ein neues Kassensystem um. Der Grund ist die Insolvenz des Altanbieters. Künftig können die Badegäste an den Kassenautomaten auch mit ec-Karte zahlen. Außerdem werden alle Leistungen online buchbar sein. Gutscheine oder Tickets können im Internet gekauft und ausgedruckt, Kurse und Massagen gebucht werden. Wer sich ein Kundenkonto anlegt, kann auch Familienmitglieder für einzelne Leistungen anmelden, beispielsweise Kindern Plätze im Schwimmkurs sichern.

Alle Dauerkarten werden getauscht

Im „blu" findet die Umstellung vom 17. bis 20. Februar statt, im Kiezbad dann anschließend bis 25. Februar. Geplant sind Umbauten an den Drehkreuzen, Nachzahlautomaten, Info-Terminals und Kassenstationen. Dabei kommt es zeitweise auch zu Einschränkungen für die Besucher. So werden in diesem Zeitraum zum Beispiel keine Gutscheine verkauft oder eingelöst. Alle Dauer- oder Mehrfachkarten werden getauscht, was zu Wartezeiten an den Kassen führen kann.

