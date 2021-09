Innenstadt

Eine Erweiterung des Potsdam-Museums im neuen Kreativquartier an der Plantage rückt angesichts der städtischen Haushaltslage in weite Ferne. Der Investor des Quartiers, Christopher Weiß, hat die Stadtverordneten am Mittwochabend im Hauptausschuss zu einem Signal aufgefordert, ob er mit der Einmietung im neuen Langen Stall rechnen kann.

„Bitte warten sie nicht zu lange. Wir beginnen bald mit dem Bau und werden Anfang 2022 die ersten Mietverträge unterschrieben. Die Fläche für das Potsdam-Museum steht irgendwann nicht mehr zur Verfügung. Die Tür steht noch offen, aber geht auch langsam zu“, erklärte Weiß.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) machte allerdings sofort deutlich, dass der Investor Glockenweiß eine schnelle Entscheidung nicht erwarten darf. „Wir sind noch nicht in einem Status, wo wir eine seriöse Absichtserklärung zum Potsdam-Museum treffen können. Weder gibt es ein finanziell untersetztes Interesse, noch ist die Diskussion in der Stadtgesellschaft zur Weiterentwicklung des Museums abgeschlossen“, sagte Schubert. Da es um hohe laufende Mietkosten geht, riet er den Stadtverordneten davon ab, eine Absichtserklärung zu beschließen, bis die Haushaltssituation sich verbessert habe. „So reizvoll es ist, wir können nicht ernsthaft sagen, wann wir den nächsten Schritt machen“, so Schubert.

Die Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) sieht in einer Filiale des Museums an der Plantage eine große Chance „einen Ort für zeitgenössische Potsdamer und Brandenburger Kunst“ zu schaffen. Sie werde nun mit Glockenweiß klären, „wann sich die Tür schließt und wann wir in der Lage wären eine Aussage zu treffen“ und will Ende September im Kulturausschuss darüber berichten. „Wir sollten eine Entscheidung treffen, auch wenn diese lautet: Es ist nicht möglich“, so Aubel.

Beim Bau des Kreativquartiers, das teils als Ersatz für die Kreativwirtschaft im Rechenzentrum errichtet wird, ist man trotz des engen Fahrplans im Zeitplan. Die sanierungsrechtliche Genehmigung liege vor, erklärte Glockenweiß. Im Oktober rechne er auch mit der Baugenehmigung, sodass im November mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden könne. Noch im September gehen die Archäologen ans Werk. Laut Christopher Weiß werde der Boden zweieinhalb Meter tief ausgehoben und untersucht. Ende 2023 soll der erste Bauabschnitt fertig sein.

