Babelsberg

Babelsberg könnte eine neue Schule bekommen: Das Oberlinhaus möchte eine Schule in freier Trägerschaft errichten – dazu sei man mit der Hoffbauer-Stiftung in Gesprächen. Das haben die beiden Vorstände des Oberlinhauses, Matthias Fichtmüller und Andreas Koch, am Dienstag vor den Mitgliedern des Sozialausschusses erklärt, der diesmal im Oberlinhaus tagte. Frank Hohn, Vorstandsvorsitzender der Hoffbauer-Stiftung, sagte am Mittwoch auf Anfrage, es stehe noch nicht fest, um welche Art von Schule es sich handeln wird.

Der Wunsch-Standort steht schon fest

Klar ist jedoch schon, wo der Wunsch-Standort der Schule ist. Es handelt sich um das derzeitige Regiobus-Gelände – direkt neben dem geplanten Hoffbauer-Campus an der Glasmeisterstraße auf dem früheren Gaswerk-Gelände. Das Regiobus-Areal gehört wiederum dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Offenbar gibt es die Bereitschaft, das Gelände zu verkaufen.

Abriss des alten Gasometers auf dem Gaswerksgelände an der Glasmeisterstraße im Frühjahr 2021. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie berichtet, soll an der Glasmeisterstraße ein neues Quartier mit öffentlichen Nutzungen und Wohnungsbau entstehen. Das Oberlinhaus platzt auf dem angestammten Gelände an der Rudolf-Breitscheid-Straße aus allen Nähten und will auf dem nahe gelegenen Standort medizinisch-therapeutische Nutzungen sowie Dienstleistungs- und Serviceangebote des Oberlinhauses einrichten.

Auch eine Kita soll entstehen

Darüber hinaus ist die Errichtung einer Kindertagesstätte mit 160 Plätzen sowie Wohnraum für Menschen mit besonderer Förderbedürftigkeit geplant – 70 Wohnungen im sozialen Bereich sollen entstehen für Menschen mit Behinderung aus dem Betreuungsfeld des Oberlinhauses. Es handelt sich dabei um Menschen, die mit therapeutischer Unterstützung selbstständig leben können – ihre Wohnungen müssen jedoch absolut barrierefrei sein.

Das alte Gaswerk von Nowawes, aufgenommen im Jahr 1925. Quelle: Adolf Pitsch, PotsdamWiki

Die Mietkosten orientieren sich dank Landesförderung am sozialen Wohnungsbau. Da die Behinderten kein oder nur ein geringes Einkommen haben, muss das Sozialamt die Mieten übernehmen. Auch Wohnungen für den freien Markt wird es geben – die genaue Zahl steht noch nicht fest. In früheren Berichten war von insgesamt 200 bis 250 Wohnungen die Rede. Das Quartier mit sozialer Infrastruktur wird gemeinsam mit Investoren errichtet.

In ihrer Präsentation formulierten die Oberlin-Vorstände auch ihren Wunsch nach mehr barrierefreien Wohnungen in der Stadt.

Gute Neuigkeiten: Auf dem Gelände der Steinstraße entsteht ein inklusiver Bildungscampus für Menschen mit und ohne Einschränkungen. Auch der Neubau einer Pflegeschule ist geplant.

Von Ildiko Röd