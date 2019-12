Tierheim Potsdam: Erstes Haus kurz vor der Fertigstellung

Forst Potsdam

Das erste der insgesamt fünf Gebäude des neuen Potsdamer Tierheims ist kurz vor der Fertigstellung. Das hat Günter Hein, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Potsdam und Umgebung, in einem Weihnachtsgruß an Mitglieder und Freunde des Vereins mitgeteilt: „Die Elektriker und die Heizungs- und Sanitärinstallateure haben noch Restarbeiten zu erledigen. Die Fußbodenleger sind zugange. Die Innentüren zu den Tierunterkünften liegen parat. Unterm Strich ist ein Ende in Sicht. Für die Freigehege draußen haben wir einen Vertrag, dass sie, witterungsabhängig, bis Ende Februar fertig sind. Viel ist es nicht mehr.“

Auf einen Eröffnungstermin wolle er sich nach den bisherigen Erfahrungen allerdings nicht mehr festlegen, bekräftigte Hein auf MAZ-Nachfrage.In seinem Weihnachtsgruß erinnerte er an das Richtfest für das Haus 5 im Dezember 2018, zu dem er verkündete, dieses Haus werde im Frühjahr 2019 als Tierheim eröffnet.

Im Flur des Hauses 5. Quelle: Günter Hein

Grund für den Zeitverzug: „Am Richtfesttag sind wir davon ausgegangen, dass sich der Bau in dem bis dahin erfahrenen und gewünschten Tempo fortsetzt, nicht kalkulierend, dass die Auftragsbücher der beteiligten Firmen einerseits überquellen und es andererseits an Arbeitskräften mangelt. Das hat uns voll getroffen.“

Die Räume sind weitgehend fertiggestellt. Quelle: Günter Hein

In seinem Rundschreiben mit einem Dank an alle Unterstützer stimmt der Vorsitzende nun nicht nur auf die Eröffnung des ersten Hauses ein, er wirbt auch um Unterstützung und Spenden für das Haus 4 als nächstes großes Bauvorhaben auf dem Gelände. Potsdam ist seit der Schließung des alten Tierheims in der Forststraße Ende 2008 die einzige Landeshauptstadt ohne eigenes Tierheim. Aktuell werden Potsdams Tiere von einer Partnereinrichtung in Zossen aufgenommen und versorgt.

Von Volker Oelschläger