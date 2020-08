Forst Potsdam

Das neue Potsdamer Tierheim an der Michendorfer Chaussee soll ohne Feier eröffnet werden. Der Potsdamer Tierschutzverein (TSV) als Betreiber der Einrichtung bietet Interessenten jedoch ab September Führungen in kleinen Gruppen über das Gelände an. Das hat der Vorstand des TSV am Donnerstag mitgeteilt.

Die Entscheidung über einen Verzicht auf Feierlichkeiten sei vom Vereinsvorstand in Abstimmung mit dem Schirmherrn des Tierheimbaus, Wolfgang Joop, getroffen worden. Grund seien die wieder ansteigenden Zahlen von Corona-Infektionen.

Damit sei auch die ursprünglich als Dankeschön geplante Zusammenkunft mit verdienstvollen ehrenamtlichen Helfern, Firmenvertretern und Politikern der Landeshauptstadt am 26. August abgesagt.

Das Tierheim werde seinen Betrieb im „ lautlos“ aufnehmen, wenn alle amtlichen Genehmigungen vorliegen, so der Vereinsvorsitzende Günter Hein. Er rechne „in Kürze“ damit.

Bei dem Vorhaben, möglichst vielen interessierten Vereinsmitgliedern, Tierschützern und Tierfreunden eine Besichtigungsmöglichkeit einzuräumen, bleibe es. Allerdings werde die Anzahl der Besucher pro Besichtigungstermin eingeschränkt auf maximal fünf Personen.

Dabei gelten übliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen wie die Abstandsregel und das Tragen einer Mund und Nase bedeckenden Maske.

Interessenten können sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten ab dem 1. September werktags zwischen 14 und 16 Uhr telefonisch unter 0176/92 46 85 41 oder per E-Mail über info@tierschutzverein-potsdam.de für die sonnabendlichen Termine ab dem 5. September anmelden.

Mit der Eröffnung bekommt die Landeshauptstadt nach fast zwölf Jahren Vakanz wieder ein eigenes Tierheim. Das alte Tierheim an der Forststraße in Potsdam-West ist Ende 2008 geschlossen worden.

