Potsdam

Manche Bücher lassen einen nicht mehr los. Drei Jahre lang hat Silke Meuche (50) die sieben Romane über Harry Potter, den berühmtesten Zauberschüler der Welt, gelesen. „Immer wieder im Kreis“, wie sie sagt. Nun hat die Potsdamer Lehrerin ihr geballtes Wissen über die magische Welt in ein eigenes Buch gepackt. Gemeinsam mit Sebastian Jacoby, bekannt als „Quizgott“ der ARD-Show „Gefragt gejagt“ und Co-Autorin Vanessa Engelhardt hat Silke Meuche „Das ultimative Harry Potter Fan-Quiz“ veröffentlicht.

Buch schreiben in Zoom-Konferenzen

300 Fragen, von leicht wie ein Minimuff bis zur Kategorie schwer wie Wildhüter Rubeus Hagrid, haben die drei Autoren gemeinsam erarbeitet – und zwar ohne sich ein einziges Mal zu treffen. „Die beiden anderen Autoren wohnen in Duisburg, ich in Potsdam, wir haben das alles über Zoom-Konferenzen und Google-Dokumente organisiert“, sagt Silke Meuche. In drei Monaten ist ein knapp 140 Seiten dickes Werk entstanden, das es in sich hat. Potter-Neulinge und Erstleser finden hier Fragen, aber auch Kenner, deren Zweitwohnsitz Hogsmeade heißen müsste, können sich an manchen Fragen die Zähne ausbeißen.

Dabei kam Silke Meuche zum Autorinnendasein nur durch Zufall. „Gemeinsam mit meinem Ehemann Andreas und einem festen Team quizze ich schon seit einigen Jahren bei Pub-Quizzes im Potsdamer Shamrock’s Irish Pub“, sagt sie. Dort wurde dem Ehepaar Meuche zunächst ein Musik-Quiz angetragen. „Wir hatten eigentlich gar keine Ahnung vom Fragen schreiben“, erinnert sich Silke Meuche zurück, „aber wie bei allem im Leben haben wir es einfach probiert.“

Von Kneipenquiz in die digitale Welt

Die Veranstaltung wird zum Erfolg, Monat für Monat ist der kleine Gastraum des Pubs in der Lindenstraße bis auf den letzten Platz gefüllt, wenn Silke und Andreas Meuche ihre Fragen aus der Musikwelt stellen. „Wir wollten dann etwas Neues ausprobieren, als Ergänzung. Das war ein Potter-Quiz – und dann kam der Lockdown.“ Mit Ausgangssperre und Gastronomie-Schließungen endete auch die Zeit der Kneipenquizze abrupt, die Szene wechselte in die digitale Welt. „Quasi über Nacht sind dann Online-Veranstaltungen entstanden, da konnte man sich ausprobieren und einen eigenen Weg finden. Also haben wir das gemacht.“

Natürlich wird das geplante Quiz rund um die Welt von Harry Potter auch online durchgeführt. Und durch Zufall erfährt die Duisburgerin Vanessa Engelhardt davon. Parallel hatte sie mit dem Promi-Quizzer Sebastian Jacoby bereits ein Fragenbuch zum Zauberlehrling geplant, der Heel Verlag in Königswinter wollte die Jugendbuchreihe als erstes Schwerpunktthema für eine Buchserie des „Quizgotts“ setzen. „Vanessa hat meine Fragen gesehen und Sebastian Jacoby davon erzählt. Daraufhin hat er mich wie aus dem Nichts kontaktiert und gefragt, ob ich dieses Buch mit den beiden schreiben möchte“, sagt Silke Meuche. „Das war skurril, für mich war er schließlich ein Fernseh-Prominenter, und auf einmal will der ein Buch mit mir schreiben.“

Lehrerin als Herzensjob

Doch dann geht alles ganz schnell, binnen einer Woche klärt Jacoby mit dem Verlag die Formalitäten, die Autoren beginnen mit ihrer Arbeit – und nun ist das Quiz-Buch auf dem Markt. Etwas mehr als die Hälfte der 300 Fragen stammen aus der Feder der Potsdamerin. „Natürlich bin ich wahnsinnig stolz“, sagt Silke Meuche. „Aber mein Job als Lehrerin für Mathematik und Sport am Schiller Gymnasium ist der beste Beruf der Welt, ich werde jetzt sicher nicht hauptberuflich Bücher schreiben.“ Übrigens: Welches Unterrichtsfach sie auf Schloss Hogwarts unterrichten würde, weiß Silke Meuche ziemlich genau. „Geschichte der Zauberei, weil das für die Schüler im Buch so schrecklich ist. Ich bin ganz sicher, dass man diesen spannenden Stoff auch ganz anders rüberbringen könnte, das wäre eine schöne Herausforderung.“

Erst mit Ende 40 hat Silke Meuche überhaupt begonnen, sich mit dem von Joanne K. Rowling erdachten Universum zu befassen. Im Privatleben kommt ihre Leidenschaft für die Potter-Reihe zumeist gut an. „Es gibt ein paar Kollegen, die das nervig finden, aber ich bekomme auch viel positives Feedback.“ Dem Gedanken, die Werke seien nur für Kinder geeignet, tritt Silke Meuche entgegen. „Man liest das als Erwachsene ganz anders, und ich denke auch, dass man viel daraus mitnehmen kann. „

Jetzt, da das Quiz-Buch erschienen ist, will sie erst einmal etwas anderes lesen. „Ich habe mir den „Schwarm“ von Frank Schätzing vorgenommen, auch nicht zum ersten Mal. Aber das ist ein dickes Buch mit reichlich Spannung, da fällt der Abschied nicht so schwer.“

„Das ultimative Harry Potter Fan-Quiz“ von Sebastian Jacoby, Silke Meuche und Vanessa Engelhardt ist im Heel Verlag erschienen und kostet 12,99 Euro.

Von Saskia Kirf