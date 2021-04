Potsdam

Delia und Patrick Grossmann, Geschäftsführer der Espressonisten, sind die Nachmieter im Westflügel des Nauener Tors. Eine Auswahljury aus Vertretern des Kommunalen Immobilien Service (KIS) in Potsdam und der Wirtschaftsförderung hat die beiden aus sechs Interessenten ausgewählt. Das Ehepaar will den Potsdamern eine Mischung aus Café und Bar bieten.

„Ein Traum geht in Erfüllung“, sagt Patrick Grossmann. Er und seine Frau hätten sich sehr gefreut, als sie vergangene Woche die Zusage erhielten. Das Ehepaar hat einiges vor, möchte aber noch nicht verraten, was sie im Detail planen. Dennoch, einiges kann der neue Wirt schon sagen über die Zukunft der neuen Potsdamer Gastro-Location: Tagsüber solle es ein Café sein und abends „soll man auch einen guten italienischen Wein oder ein italienisches Craft-Beer kaufen können“, sagt der Geschäftsführer der Espressonisten. Ein regulärer Küchenbetreib ist in dem denkmalgeschützten Objekt nicht möglich.

Keine Bar für die ganz jungen Leute

Außerdem möchten sie einen Ort schaffen, wo sich Leute im Alter von dreißig bis fünfzig Jahren nach der Arbeit treffen. Es werde keine Bar für die ganz jungen Leute sein, sondern eher ein Ort, der etwa bis elf Uhr abends geöffnet hat, so Grossmann. Vor allem aber soll er eins sein: „Ein Ort von Potsdamern für Potsdamer“. Mehr Potsdamerinnen und Potsdamer sollten das Gefühl bekommen, dass der Platz beim Nauener Tor nicht nur eine Touristen-Attraktion ist.

Ein Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, sagt Grossmann. Man wolle natürlich so schnell wie möglich starten, doch man nehme sich die Zeit, die man für die Vorbereitungen braucht. „Wir wollen keine Kompromisse eingehen“, sagt er.

Aber Ziel sei es, wenn sie bis zum Sommer eröffnen könnten, hofft der neue Mieter. In den kommenden Monaten werde man einiges im Gebäude umgestalten: „Wir wollen die Räume heller, freundlicher, modern und trotzdem gemütlich gestalten“. Man könne wirklich viel aus dem Gebäude machen, schwärmt der neue Wirt.

Von Julia Meier