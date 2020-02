Eskalierter Polterabend: Staatsanwaltschaft ermittelt wieder gegen Polizisten

Nauener Vorstadt

Für die bei einem Polterabend in der Puschkinallee am 10. August 2018 eingesetzten Polizisten ist die Gefahr einer Verurteilung noch nicht vom Tisch. Nachdem die Potsdamer Staatsanwaltschaft Mitte November letzten Jahres ihre Ermittlungen gegen sechs Beamte wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Nötigung, Freiheitsberaubung und Strafvereitelung im Amt eingestellt hatte und dafür von den Polterabend-Teilnehmern selber angezeigt wurde, rollt ein anderer Oberstaatsanwalt das Verfahren nun neu auf. Es wird sogar auf die damalige Einsatzleiterin der Polizei ausgeweitet: Der Hauptkommissarin wird Strafvereitelung im Amt vorgeworfen.

Das erfuhr die MAZ von Rechtsanwalt Dorian Wehde, der den Bräutigam Christian Müller und den Grundstückseigentümer Knud Brandis vertritt, vor dessen so genanntem Kutscherhaus in einer Geländesenke der Polterabend stattfand. Außerdem muss die Staatsanwaltschaft gegen jenen Oberstaatsanwalt ermitteln, der das Verfahren bisher geleitet hat und keine Beweise für polizeiliche Vergehen finden konnte; auch ihm wird durch Wehde Strafvereitelung im Amt vorgeworfen; er wurde angezeigt.

Landeskriminalamt stützte Polizisten

Zuvor hatte das Landeskriminalamt wegen Strafanzeigen von Partyteilnehmern gegen die Polizisten ermitteln müssen, aber nach einem Jahr Arbeit nichts Belastendes vorgelegt. Wehde zufolge hat sich die Staatsanwaltschaft lediglich zum Vorwurf der Körperverletzung gegen den Bräutigam, die Braut und zwei andere Gäste geäußert, nicht zu den anderen Beschuldigungen. Die Staatsanwaltschaft habe „mit krimineller Energie“ versucht, ihre Polizeibeamten unter allen Umständen zu schützen, so Wehde in seiner Beschwerde gegen die Einstellung der Ermittlungen.

Die Feier war in jener Augustnacht nach dem nachbarlichen Vorwurf ruhestörenden Lärms gewaltsam beendet worden, mit unnötiger Härte und auf Grund einer falschen Anschuldigung, wie Teilnehmer des Polterabends nach wie vor behaupten. Demgegenüber versichern die Polizisten beharrlich, es habe die Ruhestörung gegeben; diese habe man beenden müssen. Weder am Entstehungsort des vermeintlichen Lärms noch an der Wohnung des angeblich Geschädigten wurde etwas gemessen oder dokumentiert. Das Amtsgericht Potsdam sah keinen Beleg für Lärm, als es am 8. August 2019 Brandis in einer Bußgeldsache von diesem Vorwurf frei sprach.

Völlig gegensätzliche Schilderungen

Die Darstellung der Ereignisse könnte nicht unterschiedlicher sein. Ein Nachbar hatte die Polizei zwei Mal gerufen, weil er sich durch die nächtliche Feier gestört fühlte, die im Hof des Kutscherhauses stattfand, das nach Angaben der Partygäste wie eine Lärmschutzwand wirkt. Als die Polizisten das erste Mal anrückten, wollen sie laute Musik und Gelächter gehört haben. Die Feiernden stellten die ihrer Darstellung nach leise Musik ab, bei der sich die Gäste mühelos unterhalten konnten, doch rief der Nachbar wenig später erneut um Hilfe. Wieder wollen die Beamten schon von weitem laute Musik und Gelächter gehört haben, während die Veranstalter behaupteten, die Musik schon vor dem zweiten Einsatz ausgestellt zu haben.

Erst Platzverweise, dann Chaos

Als die Polizisten den nicht dort wohnenden Partygästen den Aufenthalt verboten und Platzverweise erteilten, eskalierte die Lage. Brandis wollte die Feier erst ins Kutscherhaus im Tal verlagern, dann in seine Villa auf dem Berg; beides wurde durch die Beamten unterbunden, die Verstärkung holten. Zwei Gäste wurden wegen einer angeblichen Bedrohung und einer vermeintlichen Flucht „zu Boden gebracht“ und mit Kabelbindern gefesselt. Die Betroffenen, darunter der heutige Ehemann, werfen den Beamten Misshandlung vor.

Pfefferspray gegen die Braut

Die Staatsanwaltschaft spricht den Polizisten Notwehr zu; sie hätten sich in deutlicher Unterzahl gegen aggressive Partygäste verteidigt und dabei auch Pfefferspray eingesetzt. Die Braut bekam das ins Gesicht, als sie zu ihrem Verlobten wollte, der am Boden lag und dort mit Gewalt festgehalten wurde. Die Beamten sagen, er sei vor ihnen weg gelaufen. Sie behaupten auch, beleidigt und bedroht worden zu sein, was die beschuldigten Gäste zurückweisen.

Post von der Führerscheinstelle

Bräutigam Christian Müller hat inzwischen sonderbare Post von der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland bekommen, in dem er gemeldet ist. Er habe während des Einsatzes Polizisten beleidigt und „Widerstand gegen Vollstreckungsmaßnahmen“ geleistet, heißt es in dem Schreiben vom 11. Februar, das der MAZ vorliegt. „Sie sind Inhaber einer Fahrerlaubnis. Wenn Sie sich jedoch schon gegenüber Polizeibeamten derart benehmen, stellt sich ernsthaft die Frage, inwieweit sie willens und fähig sind, Verkehrszeichen (z.B. Geschwindigkeitsbegrenzungen) und Verkehrseinrichtungen (z.B. Ampel) zu akzeptieren.“ Diese seien ja nur „stille Anweisungsgeber“ und setzten voraus, dass sie vom jeweiligen Fahrzeugführer anstandslos beachtet werden.

Amt droht mit Fahrerlaubnis-Entzug

Die Führerscheinstelle erinnert Müller daran, dass sie ein ärztliches Gutachten anfordern kann, ob er seine Impulse unter Kontrolle hat, oder eines einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle zu charakterlichen Mängeln, falls Tatsachen bekannt werden, die an der Fähigkeit zum Autofahren zweifeln lassen: „Betrachten Sie dieses Hinweisschreiben als entsprechende Verwarnung.“

Von Rainer Schüler