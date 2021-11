Potsdam

Der Prozess gegen Marina S. (61), die vor 21 Jahren ihr Baby getötet haben soll, könnte ohne Urteilsspruch zu Ende gehen. Der Verteidiger der Angeklagten, Falko Drescher, hat am Donnerstag die Einstellung des Verfahrens beantragt. Am letzten Verhandlungstag habe sich ein Verfahrenshindernis herausgestellt, begründet Drescher diesen Schritt: Es sei „massiv gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens, der Leitprinzip des rechtsstaatlichen Strafprozesses ist“ verstoßen worden.

In der Sache geht es um eine mutmaßliche Kindstötung im Frühling 2000. Marina S. soll, so die Anlage, ihr Neugeborenes erstochen haben, ihr damaliger Ehemann soll den kleinen Körper dann im Hausmüll entsorgt haben. Eine Leiche wurde nie gefunden.

Rolle der Mordkommissions-Beamten im Zwielicht

Nun stehen zwei Beamten der Mordkommission im Zwielicht. Ihnen wirft Falko Drescher, der der Angeklagten Marina S. als Pflichtverteidiger beigeordnet ist, „eine aktive und steuernde Rolle“ und einen Einfluss auf den Ablauf des Gerichtsverfahrens vor. Anstatt den Hauptbelastungszeugen, den Ex-Mann seiner Mandantin, zur Klärung einer simplen Frage anzurufen, hätten zwei Beamten den von Alkohol und Demenz beeinträchtigten Mann persönlich aufgesucht.

Dabei haben sie Klaus St. auch Ratschläge für sein Verhalten und seine Aussage vor Gericht gegeben. Später hätten die Beamten noch ein zweites Treffen inszeniert, diesmal gemeinsam mit einem weiteren Zeugen. Bei dieser „Gruppenbesprechung“, so der Anwalt, seien die „vermeintlichen Erinnerungen“ beider Zeugen „generiert“ worden. Beide machten im Zeugenstand sehr ähnliche Aussagen, was, so Falko Drescher, „auf einen eingeübten Bericht schließen lässt“.

Zeuge oder (Mit-)Täter

Zugleich bemängelt Drescher, dass der Ex-Mann als Hauptbelastungszeuge der Anklage dient, obwohl er „eine Beschuldigtenstellung hat“. Denn die Rolle von Klaus St. im ohnehin nebulösen Totschlagsprozess ist ungeklärt, es gibt mehrere widersprüchliche Aussagen dazu. Einmal kam er nach der Geburt in die Wohnung und hat das bereits getötete Baby entsorgt, seinem erwachsenen Sohn gegenüber hat Klaus St. laut Prozessakten gesagt, das Neugeborene sei in der Badewanne ertrunken oder ertränkt – und er sei dabei gewesen. Der Sohn macht vor Gericht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht gebrauch und hat die Verwendung seiner polizeilichen Aussagen während der Ermittlungen untersagt.

Obwohl die Polizisten von den Anschuldigungen wussten, haben sie den Mann anschließend als Zeugen vernommen und nicht als Beschuldigten, bis heute sei kein Strafverfahren eingeleitet.

Der Prozess wird am 25. November fortgesetzt, dann soll über den Antrag auf Einstellung entschieden werden. Auch zahlreiche andere Anträge sind noch offen, darunter derjenige über die Freigabe von Protokollen der Telefonüberwachung. Zwei weitere Verhandlungstage sind im Dezember angesetzt.

Von Saskia Kirf