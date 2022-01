Potsdam

Start ins Jahr 2022 – und Corona ist immer noch da. Im Vergleich zum Vorjahr sogar etwas stärker und Omikron ist in Potsdam noch nicht mal richtig angekommen. In den kommenden Tagen und Wochen wird sich zeigen, was da noch auf uns zu kommt. Derzeit kennen wir aber vermutlich nicht mal die genauen aktuellen Zahlen. Das Robert-Koch-Institut mahnt, dass auch über den Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten. Am heutigen Neujahrstag wurden in Potsdam folgende Zahlen gemeldet.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Neuinfektionen: 84 (minus 1 zum Vortag)

Die Fallzahlen sind derzeit etwas höher als im Vorjahr. Am Neujahrstag 2021 wurden 60 Fälle gemeldet. Insgesamt wurden in Potsdam bisher 14.028 Corona-Fälle bestätigt. Damit haben sich etwas über 7 Prozent der Potsdamer Bevölkerung nachweislich bereits mit dem Virus infiziert.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 285,5 (plus 26,9 zum Vortag)

Der Inzidenz-Wert ist im Vergleich zum Vorjahr (193,3) deutlich höher.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg liegt am heutigen Samstag bei 3,8. Am gestrigen Silvestertag lag die Quote bei 3,6.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Die Zahl der Menschen, die aufgrund einer Covid-19-Infektion in einem der Potsdamer Krankenhäuser behandelt werden müssen, ist zum Jahreswechsel um 5 auf 38 gesunken und lag damit auf dem Niveau von Anfang Dezember 2021. Davon lagen 14 Menschen auf der Intensivstation. Im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Anzahl an schwer erkrankten Menschen. Ende des 1. Corona-Jahres lagen 106 Menschen im Krankenhaus, 24 waren auf intensivmedizinische Hilfe angewiesen.

Aktuelle Werte vom Neujahrstag 2022 lagen am frühen Morgen noch nicht vor.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Dank vom OB: Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat sich gestern noch mal ausdrücklich für die „gute Kooperation von Ordnungsamt und Polizei bei Durchsetzung der Eindämmungsverordnung“ bedankt. Hintergrund ist eine unangemeldete Versammlung von Impfgegnern, die sich am Donnerstagabend vor dem Rathaus in der Ebert-Friedrich-Straße getroffen hatten. „Es ist die Aufgabe des Rechtsstaates, Regeln durchzusetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die ihre Meinung auf Demonstrationen kundtun und denen, die das Versammlungsrecht durch nicht angemeldete Demonstrationen als sogenannte Spaziergänge unterlaufen“, so Schubert. Polizei und Landeshauptstadt hatten den Einsatz am Abend positiv bewertet. Den Angaben der Stadtverwaltung zufolge, wurde den Anweisungen und ausgesprochenen Platzverweisen Folge geleistet. Ordnungsamt und Polizei haben in mehreren Fällen Personalien aufgenommen.

► Potsdam trotzt dem Trend: In Brandenburg hat, im Gegensatz zur Landeshauptstadt (siehe oben), die Zahl neuer Covid-Patienten in Krankenhäusern mit dem gestrigen Abschluss des Jahres wieder zugenommen. Nach 3,32 am Donnerstag stieg die Hospitalisierungsinzidenz auf 3,6, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Das Warnsystem stand Silvester in diesem Bereich auf Gelb. Auf Rot steht weiter die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ansteckungen innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner. Der Wert sank am Freitag leicht von zuletzt 357,6 auf 354,7. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 503,5. Damit hat das Land im Bundesländervergleich nach Thüringen weiter die zweithöchste Inzidenz.

► Boostern statt Böllern: Zahlreiche Menschen haben sich in Potsdam am Silvestertag noch eine Impfung gegen das Coronavirus abgeholt. Die Landeshauptstadt hatte die Impfstellen in der Metropolishalle und in der Schinkelhalle gestern geöffnet. Die Termine seien gut gebucht worden, berichtete Sprecherin Christine Homann gestern vor Ort. 

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bedankte sich bei den Mitarbeitenden für ihren Einsatz und verteilte Pfannkuchen. Hier im Bild Tessa Bodynek mitte und Christine Großer (links) vom DRK F Quelle: Bernd Gartenschläger

Es sei wichtig und richtig, auch an den Feiertagen all denjenigen, die sich und andere schützen wollen, ein Impf-Angebot zu machen, so Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) das Potsdamer Stadtoberhaupt. „Diejenigen, die sich impfen lassen wollen, sind die Mehrheit der Gesellschaft, und es lohnt sich, ihnen die Chance auf eine Impfung zu geben, damit wir aus der Pandemie kommen“, sagte Schubert.

Auch am heutigen Neujahrstag besteht dort die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Impfungen sind möglich für alle Menschen ab 5 Jahren, auch „Booster“-Spritzen zur Auffrischung werden verabreicht. Dafür muss der Abstand zur Zweitimpfung mindestens drei Monate betragen.

► Finanzielle Hilfe: Bei Brandenburgs Investitionsbank (ILB) in Potsdam laufen derzeit die Vorbereitungen zur Verlängerung weiterer Wirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie. Im Förderzeitraum Januar bis März gehe die Überbrückungshilfe 4 an den Start und die Neustarthilfe plus werde verlängert, sagte eine ILB-Sprecherin. Derzeit liefen Vorbereitungen, um das dann elfte Corona-Sonderprogramm mit kurzen Bearbeitungsfristen abwickeln zu können. 2022 werden jedoch zunächst die offenen und noch eingehenden Anträge bearbeitet, wie die Sprecherin sagte. Antragsschluss für die Überbrückungshilfe 3 plus, Neustarthilfe plus und Härtefallhilfe mit einem Förderzeitraum bis 31. Dezember 2021 ist nach den Angaben der 31. März.

► xxx

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Es wurde am frühen Morgen (noch) keine altersspezifischen Inzidenzwerte veröffentlicht

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von MAZonline