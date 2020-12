Potsdam

Und wie halten Sie es mit Silvester? Die MAZ fragte sechs bekannte Persönlichkeiten aus Potsdam und Umgebung zu ihren Plänen für den Jahreswechsel. Hier ihre Antworten auf unsere vier Fragen:

Thomas Bastian , Chef des Thalia-Kinos Babelsberg

Thomas Bastian, Leiter des Babelsberger Thalia-Kinos. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was machen Sie in der letzten Nacht des Corona-Jahres?

Mit einem schönen Glas Glögg vom Lakritzmann irgendetwas weggucken, das ich in diesem Jahr nicht geschafft habe.

Silvester ist der Tag der guten Vorsätze: Welche drei guten Vorsätze haben Sie für 2021?

Vorsätze hab ich keine. Hält man sie nicht ein, ist man frustriert und das muss ja nicht sein. Ein Ziel ist es allerdings, auch das kommende Jahr, das sich wohl noch sehr schwierig gestalten wird, physisch und psychisch gut zu überstehen.

Es gibt vieles, was wir 2020 vermisst haben. Was werden Sie aus 2020 in guter Erinnerung behalten?

Die überwältigende Solidarität unserer Gäste. Ohne die vielen Gutscheinkäufe etc. wären auch wir zum Jahresende ins Trudeln geraten.

Was ist Ihr größter Wunsch für 2021?

Natürlich, dass wir sobald wie möglich wieder loslegen können und dass im Verlauf des Jahres auch irgendwann die Auflagen entfallen. Der Oktober hat gezeigt, unser Publikum will Kino! Im Kino!

Bettina Jahnke , Intendantin des Hans-Otto-Theaters

HOT-Intendantin Bettina Jahnke. Quelle: Thomas M. Jauk

Was machen Sie in der letzten Nacht des Corona-Jahres?

Wir werden zu zweit auf dem Land am Lagerfeuer sitzen, Glühwein trinken und uns Geschichten erzählen.

Silvester ist der Tag der guten Vorsätze: Welche drei guten Vorsätze haben Sie für 2021?

Keine, von guten Vorsätzen zu Silvester halte ich nicht viel.

Es gibt vieles, was wir 2020 vermisst haben. Was werden Sie aus 2020 in guter Erinnerung behalten?

Die Stille während des Lockdowns und die Sehnsucht nach echten Begegnungen.

Was ist Ihr größter Wunsch für 2021?

Das wir wieder Theater spielen können: live und vor ausverkauftem Haus mit 450 Zuschauern.

Mitch Keller, Schlagersänger aus Teltow

Schlagersänger Mitch Keller. Quelle: Volker Neumüller

Silvester 2020: Was machen Sie in der letzten Nacht des Corona-Jahres?

Ich werde mit meiner Familie die letzten Stunden eines besonderen Jahres ausklingen lassen und voller Zuversicht ins nächste Jahr rutschen. Sozusagen eine legale Vier-„Mann“-Party.

Silvester ist der Tag der guten Vorsätze: Welche drei guten Vorsätze haben Sie für 2021?

Ich bin ein Mensch, der gern alles macht – allerdings alles auf einmal! Ich möchte gerne etwas geordneter sein. Ich befinde mich übrigens bereits in der Übergangsphase – warum auf das nächste Jahr warten? Ansonsten das Übliche: Etwas mehr Sport und die Gesundheit erhalten.

Es gibt vieles, was wir 2020 vermisst haben. Was werden Sie aus 2020 in guter Erinnerung behalten?

Tatsächlich hat dieses Jahr meine Familie näher zusammen gebracht. Es hat mir musikalisch neue Konstellationen mit tollen Menschen bereitet. Und ich hatte mehr Zeit – die ich mir einfach genommen habe.

Was ist Ihr größter Wunsch für 2021?

Mein größter Wunsch ist immer Gesundheit. Aber beruflich freue ich mich sehr auf die Veröffentlichung meines dritten Soloalbums. Ich freue mich auch auf die Annäherung an die Normalität, wo ich Freunden und meinen Fans wieder ganz nah sein kann – wann immer dies eintreten wird.

Kristina Böhm , Amtsärztin von Potsdam

Gesundheitsamtsleiterin Dr.Kristina Böhm, Quelle: Bernd Gartenschläger

Was machen Sie in der letzten Nacht des Corona-Jahres?

Ich werde den Jahreswechsel im kleinen Rahmen mit meinen drei Töchtern und meiner Schwester verbringen. Zeit zusammen haben, Kochen, Spazieren, Reden, Lesen und ein wenig Durchschnaufen, bevor es am 1. Januar 2021 weitergeht.

Silvester ist der Tag der guten Vorsätze: Welche drei guten Vorsätze haben Sie für 2021?

Endlich wieder mehr Quality-Time für meine Kinder. Endlich wieder regelmäßig zum Sport kommen. Endlich auch wieder den anderen wichtigen Themenfeldern im Gesundheitsamt den gebotenen Raum einräumen können.

Es gibt vieles, was wir 2020 vermisst haben. Was werden Sie aus 2020 in guter Erinnerung behalten?

Den unglaublichen Teamgeist unter den Mitarbeitenden meines Gesundheitsamt und bei den Beteiligten in der Stabsarbeit der LHP. Und die Bereitschaft meiner Mitarbeitenden, sich zum Teil bis an die Grenzen der Belastbarkeit der Bewältigung der Corona-Krise zu stellen.... und das in Potsdam letztendlich seit März 2020 fast durchgehend – mit einer Mini-Verschnaufpause im Sommer.

Was ist Ihr größter Wunsch für 2021?

Das wir als Gesellschaft wieder enger zusammenrücken und uns auf die Wurzeln von Solidarität und Empathie besinnen. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass in solchen Zeiten der Einzelne zurückstecken muss, damit wir das große Ganze im Sinne Aller hin bekommen.

Mathias Paselk, Geschäftsführer vom Waschhaus

Waschhaus-Chef Mathias Paselk. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was machen Sie in der letzten Nacht des Corona-Jahres?

Ich werde höchstwahrscheinlich früh ins Bett gehen; das Jahr 2020 gebührend zu verabschieden hat es leider nicht verdient.

Silvester ist der Tag der guten Vorsätze: Welche drei guten Vorsätze haben Sie für 2021?

Keller aufräumen, ein Jahr ohne Blitzerfoto und mein Fahrrad reparieren.

Es gibt vieles, was wir 2020 vermisst haben. Was werden Sie aus 2020 in guter Erinnerung behalten?

Die vielen Spaziergänge und den damit verbundenen Blick auf die kleine Dinge, die Entdeckungen des näheren Umlands ( Brandenburg hat echt viel zu bieten) und die viele Zeit fürs Lesen.

Was ist Ihr größter Wunsch für 2021?

Na ratet mal.

Wolfgang Blasig ( SPD ), Landrat von Potsdam-Mittelmark

Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark Wolfgang Blasig (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Was machen Sie in der letzten Nacht des Corona-Jahres?

Wie jedes Jahr verbringen meine Frau und ich mit unseren besten Freunden – ein Ehepaar aus der Nachbarschaft – einen ruhigen Abend bei gutem Essen. Bei Gesprächen über Gott und die Welt ist es dann im Nu 2021.

Silvester ist der Tag der guten Vorsätze: Welche drei guten Vorsätze haben Sie für 2021?

Nachdem ich in der Vergangenheit die guten Vorsätze spätestens im Februar zu den Akten legen musste, bleibt es bei Wünschen. Wünsche nach Frieden und Gesundheit und dass wir, die politisch Verantwortlichen, die Lehren aus 2020 ziehen. Das heißt, unsere großen Baustellen Gesundheitswesen, Digitalisieren in allen Bereichen und ökologischen Umbau unserer Wirtschaft endlich mit Taten anzugehen.

Es gibt vieles, was wir 2020 vermisst haben. Was werden Sie aus 2020 in guter Erinnerung behalten?

Das Erleben von Solidarität und Mitgefühl so vieler Menschen in schwerer Zeit. Menschen die unter teilweise schlechten Bedingungen einfach Berufsethos gezeigt haben und ohne zu klagen oft über ihre Grenzen gegangen sind.

Was ist Ihr größter Wunsch für 2021?

Ich hoffe sehr, eine große Impfbereitschaft zu erleben. Dann können wir noch im neuen Jahr, vielleicht im Sommer schon, lange Vermisstes wiedererlangen. Doch unser Leben wird sich, ja muss sich, verändern. Ich wünsche mir Offenheit für Neues und ein gehöriges Maß an Lernfähigkeit.

