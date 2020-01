Neujahrsempfang: Viele Engagierte sind nicht eingeladen

Potsdam

Die Vorfreude auf den Neujahrsempfang der Landeshauptstadt, der am Samstag im Nikolaisaal stattfindet, ist bei etlichen Potsdamern einem Befremden gewichen. Der Grund: die neue „Einladungspolitik“ von Rathaushauschef Mike Schubert ( SPD) – beziehungsweise Nicht-Einladungspolitik. So haben unter anderem viele Ehrenamtler diesmal keine Einladung bekommen. Sie fühlen sich buchstäblich außen vor.

„Ich bin verwundert, dass man jahrelang eingeladen worden ist und jetzt keine Einladung mehr bekommt. Diese Einladung wurde als Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit unserer Mitglieder gesehen – und ich ziehe meine Schlüsse daraus“, sagte am Freitag der Vorsitzende eines mitgliederstarken Vereins zur MAZ. Bei der Bürgerinitiative Mitteschön soll ebenfalls Befremden geherrscht haben – erst auf Nachfrage habe es Karten gegeben. Auch im Kunsthaus am Ulanenweg hat die Nichtberücksichtigung für Irritationen gesorgt. Die Entscheidung wird bedauert, weil der Empfang eine gute Gelegenheit dargestellt habe, Kontakte zu pflegen und kommende Projekte zu besprechen. In naher Zukunft will man deswegen beim Oberbürgermeister „nachhaken“ und das Gespräch suchen.

300 Plätze in diesem Jahr verlost

Während so mancher Ehrenamtler also das Nachsehen hat, feierte in diesem Jahr ein neues Einladungskonzept Premiere. Wie berichtet, stellte die Stadt 300 Karten frei zur Verfügung. Interessierte Potsdamer konnten sich per E-Mail bewerben. Die Vergabe erfolgte entsprechend der Eingangszeit der E-Mail. Auch neu: Ein Teil der Veranstaltung findet im Nikolaisaal statt, ein weiterer am Stadtkanal im Rahmen des Festivals „Unterwegs im Licht“. Der erste Teil des Empfangs wird live an den Kanal übertragen. „Dass diese Änderung zu Nachfragen geführt hat, ist uns selbstverständlich bekannt, denn wir haben die Fragen, die direkt an uns gestellt wurden, gerne beantwortet“, so Stadtsprecher Jan Brunzlow zur MAZ. „Uns gegenüber wurde nur sehr selten Unverständnis für die Öffnung des Empfangs für die Stadtgesellschaft zum Ausdruck gebracht.“ Zur Auswahl der Gäste sagte er: „Wie in den Vorjahren auch haben die Geschäftsbereiche festgelegt, wen sie persönlich einladen möchten.“ 400 E-Mails mit Wünschen für je zwei Karten seien eingetroffen, so dass man auch hier nicht allen Anfragen nachkommen konnte.

Erwartet werden im Nikolaisaal und anschließend am Stadtkanal mehr als 650 Gäste.

