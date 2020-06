Eine Küche für 20 Personen – für geflüchtete Menschen in Potsdam ist das oft Alltag. Doch nun sollen viele der Unterkünfte überprüft werden. Denn hier könnten sich Corona und andere gefährliche Krankheiten ausbreiten.

Das heim in der Pirschheide gehört zu den Unterkünften, die nicht umgebaut werden können. Am 18.04.2020 Flüchtlingsheim, Asyl, Gemeinschaftsunterkunft Pirschheide. An der Pirschheide 13. Foto: Varvara Smirnova Quelle: Varvara Smirnova