Nauener Vorstadt

Ein neunjähriges Kind ist am Dienstagmorgen in der Eisenhartstraße in der Nauener Vorstadt auf dem Fahrrad von einem abbiegenden Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Der Fahrer eines Audi war trotz roter Ampel von der Eisenhartstraße in die Alleestraße eingebogen und hatte das Kind offenbar übersehen, das die Straße an der Fahrradampel überqueren wollte. Der Vater, der dabei war, kümmerte sich um das Kind.

Von MAZonline