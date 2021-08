Der Hauptausschuss und die Stadtverordnetenversammlung haben ein Auskunftsrecht zu Fragen von besonderer Bedeutung, die die Vertretung der Gemeinde in rechtlich selbständigen Unternehmen betreffen. Stadtverordnete oder Fraktionen haben dieses Recht nicht. Das bekräftigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auf Anfrage der Anderen. Mit dieser Begründung hatte Schubert hatte vor wenigen Wochen schon die Antwort auf eine schriftliche kleine Anfrage der Anderen zu den weiteren Plänen des kommunalen Klinikums Ernst von Bergmann mit seinem Tochterunternehmen Klinik Bad Belzig verweigert. Anlass der Anfrage war eine ein Jahr zurückliegende Erklärung Schuberts im Hauptausschuss, dass er eine Veräußerung der Potsdamer Mehrheitsanteile an der Klinik Bad Belzig anstrebe. Mittlerweile hat der OB seine Meinung geändert, wie er gegenüber MAZ bestätigte. Am Mittwoch begründete Schubert seinen Meinungswandel, in der Corona-Krise habe sich gezeigt, dass eine weitere enge Zusammenarbeit geboten sei: „Ich glaube wir müssen größer denken.“ Die Anderen hatten in ihrer Anfrage am Mittwoch moniert, dass der OB zwar die Lokalpresse, nicht aber die gewählten Stadtverordneten trotz ihrer wiederholten Nachfrage informiert habe. vo