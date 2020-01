Der Mann, der Potsdam mit Leihfahrrädern versorgt

Potsdam

Es ist 10 Uhr morgens, als Ulrich Senoner seinen Transporter vor dem Bahnhof Griebnitzsee parkt. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs warten sechs blau-silberne Fahrräder auf ihre Entladung. Ulrich Senoner steigt aus, schwingt sich gelenkig auf die Ladefläche und beginnt, das erste Fahrrad herunterzuheben.

Dann schiebt er es an einen der vier freien Ständer der Potsdam-Rad-Station der bundesweit tätigen Verleihfirma Nextbike, die sich neben der Bushaltestelle befindet. Geschickt befestigt er das Rad am Ständer, bringt ein Zahlenschloss an und scannt abschließend dessen QR-Code. „So weiß das System, dass das Fahrrad jetzt am Griebnitzsee steht“, erklärt er. Danach beginnt das Spiel von vorn, das nächste Rad steht an.

Angebot bei Studenten beliebt

Etwa eine Viertelstunde später stehen an der Fahrradstation acht Fahrräder, an jedem Ständer eines. Wie Zinnsoldaten in Reih und Glied. Doch nicht mehr lange. Nur wenige Sekunden, nachdem Ulrich Senoner das letzte Rad elektronisch erfasst hat, kommt eine junge Frau an die Station. Gekonnt hantiert sie an dem Rad, hält ihr Handy an den QR-Code und hat innerhalb weniger Sekunden die Zugangsdaten für das Rad. „Ich muss schnell zur Uni“, ruft sie noch, bevor sie sich aufs Fahrrad schwingt und losradelt.

Ulrich Senoner verteilt Leihfahrräder von "Nextbike" Quelle: Johanna Apel

Studenten und Berufstätige – laut Ulrich Senoner die Hauptnutzer des Fahrradverleihsystems, das die Stadt Potsdam zusammen mit den Verkehrsbetrieben und dem Unternehmen Nextbike anbietet. Deshalb sei auch der Standort am Campus Griebnitzsee „die beliebteste Station überhaupt“, erläutert Senoner. Beispielsweise würden viele dort ein Rad abholen, zur Filmuniversität fahren und es an der dortigen Potsdam-Rad-Station wieder abgeben.

Auch für die Reparatur zuständig

Jetzt, wo alle Fahrräder an der Station sind, steigt Senoner wieder in seinen Transporter. Fahrradschlösser, Flickzeug und andere Ersatzteile: Das Auto ist voll mit Materialien, die er für seine Arbeit braucht. Auf seinem Handy schaut er nun nach, welche Station er als nächstes ansteuert. Wo fehlen Räder? Und wo stehen zu viele? Wo muss möglicherweise eines repariert werden? Wo er am dringendsten gebraucht wird, fährt er hin. Und das kann sich innerhalb von Sekunden entscheiden. Gerade auf dem Weg zu einer neuen Station, kriegt er einen Anruf. Eine Ladung nigelnagelneuer Fahrräder ist eingetroffen. Jetzt heißt es, diese in Empfang zu nehmen und auf die Stationen zu verteilen.

Ulrich Senoner an der Verleihstation am Hauptbahnhof Quelle: Johanna Apel

Leider, so erzählt er während der Fahrt, würden immer wieder Fahrräder beschädigt oder gestohlen. Im vergangen Jahr seien 100 Räder verschwunden. „Das ist ein Schaden an einer Dienstleistung, die allen Menschen zugute kommt“, ärgert er sich. Sein Wunsch ist „dass die Menschen etwas umsichtiger sind“.

Die Frage nach einem guten Leben

Ein Thema, das Ulrich Senoner beschäftigt. Geboren in Südtirol, studierte er zunächst Architektur in Linz und Wien. Er hatte viele Kunden, doch etwas fehlte. „Als Architekt muss man immer zu Kompromissen bereit sein“, erinnert er sich. „Es geht um die Wünsche der Auftraggeber, nicht um die eigenen ethischen Grundsätze.“ Besonders störte ihn der Einsatz von ressourcenaufwendigen Materialien wie etwa Beton.

Ulrich Senoner verteilt Leihfahrräder vorm Potsdamer Hauptbahnhof. Quelle: Johanna Apel

Viel lieber, so erzählt er, hätte er nachwachsende Rohstoffe verwendet und das lokale Handwerk gestärkt, doch das war nicht möglich. „Die Kunden wollen meistens das Billigste“, berichtet er. Hinzu kamen Überstunden und Rückenschmerzen. Senoner zog die Reißleine und sattelte um, war zunächst als Bauphysiker in Wien tätig.

Neue Fahrräder für Potsdam

10.40 Uhr, Konsumhof: Der Lkw mit den neuen Fahrrädern ist da. Senoner und sein Kollege haben sich Verstärkung geholt. Das Potsdamer „ Nextbike“-Team besteht eigentlich nur aus den beiden, für die heutige Aufgabe sind aber Kollegen aus Leipzig gekommen. Schließlich müssen dutzende Fahrräder zunächst entladen und fahrtüchtig gemacht werden. Das nimmt mehrere Stunden in Anspruch.

Die fertigen Fahrräder warten auf ihre erste Fahrt. Quelle: Johanna Apel

Bevor Senoner sie wieder auf seinen Transporter heben kann, fährt er einige Räder Probe. Anfahren, Bremsen, Lenken – alles muss sitzen, bevor das Rad in den Betrieb genommen wird. Auch privat fährt Senoner gern mit dem Rad. Schließlich müsse man Reden und Handeln in Einklang miteinander bringen, so seine Philosophie.

Ein Leben ohne Gewissenskonflikte

Der Liebe wegen kam er 2012 nach Berlin. Dort widmete er sich wieder der Architektur – aber anders als zuvor. Jetzt arbeitet er mit natürlichen Rohstoffen und mit „allem, was im Kreislauf der Natur ist“. In Mecklenburg-Vorpommern hat er das Projekt „Lehmhausen“ ins Leben gerufen. Das Ziel: ein Ökodorf, gebaut aus nachhaltigen Materialien.

Doch die Entscheidung für ein Leben im Einklang mit der Natur war auch eine Entscheidung für weniger Geld. „Ich verdiene jetzt ein Viertel von dem, was ich vorher bekommen habe“, sagt Senoner. Doch das scheint ihn nicht weiter zu stören. „Geld macht nicht glücklich“, resümiert er. Dennoch braucht man Geld in dieser Welt , deshalb suchte sich Senoner eine Nebentätigkeit („so lange, bis ich von meinen eigenen Projekten leben kann“) – und landete vor circa zwei Jahren beim Fahrradverleih.

So funktioniert Potsdam-Rad Potsdam-Rad ist eine Kooperation zwischen der Stadt Potsdam, den Verkehrsbetrieben (Vip) und der Firma Nextbike. Mehr als 30 Stationen sind über das Stadtgebiet und das Potsdamer Umland verteilt, pro Station stehen meistens sechs bis acht Räder zur Verfügung. Die Idee dahinter: Die Räder können an einer Station geliehen und an einer beliebigen anderen Station abgegeben werden. Die Fahrräder sind mit Codes ausgestattet. Entweder bekommt man diese per App zugeschickt oder ruft in der Zentrale von Nextbike an. Der Basistarif beträgt 1 Euro pro 30 Minuten und maximal 9 Euro pro Tag. Für Vip-Abo-Kunden sind die ersten zwei Stunden kostenfrei.

Für Senoner, der mittlerweile im Oderbruch lebt und nach Potsdam pendelt, ist es eine Tätigkeit, die er mit seinen ethischen Ansprüchen vereinen kann. „Jetzt bin ich frei von Gewissenskonflikten“, erzählt er auf dem Weg zur nächsten Station am Hauptbahnhof. Dort werden die neuen Fahrräder für ihre Jungfernfahrt präpariert. Während der Fahrt fügt er noch hinzu: „Jetzt kann ich hinter dem stehen, was ich mache.“

