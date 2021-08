Potsdam

Ich war noch keine 24 Stunden in Masar-e Sharif, Afghanistan, da passierte das in diesem Land so erwartbare, dadurch aber nicht minder grausame: Zwölf afghanische Kinder sind auf eine versteckte Landmine getreten. Mit einem CH-53 Transporthubschrauber der Luftwaffe wurden sie an diesem 22. September 2018 in ein Krankenhaus geflogen.

Zweieinhalb Jahre war ich von 2017 bis 2020 als Freiwillig Wehrdienstleistender und als Reservist bei der Bundeswehr. Ich war nie in einem Einsatz der Bundeswehr – das, was Afghanistan-Veteranen gegenwärtig fühlen müssen, kann ich nur erahnen. Im September 2018 jedoch flog ich für eine Dienstreise in das Camp Marmal, dem ehemals größten Feldlager der Bundeswehr in Afghanistan. Ich verbrachte nur eine Woche dort, doch auch für mich waren die wenigen Tage prägend.

Der Sinn des Einsatzes

An einem Abend sprach ich mit einem erfahrenen Einsatzsoldaten. Er erzählte mir Geschichten aus vergangenen Tagen in Afghanistan. Etwa, wie Afghanen in einem Ort nahe eines Bundeswehr-Außenpostens mitten in der Nacht zu schießen begannen. Er und die anderen Soldaten besetzten sofort die Stellungen – doch sei die Todesangst ein Fehlalarm gewesen: Ein afghanischer Kickboxer hatte einen Kampf gewonnen und die afghanische Bevölkerung hatte das mit Schüssen in die Luft auf ihre ganz eigene Art gefeiert.

Später diskutierten wir über den Sinn des Einsatzes in dem wüstenreichen Land: Er verstand ihn nicht. Die Afghanen hätten eine völlig andere Mentalität als der Westen – und überhaupt; er habe mehrere Einsätze hinter sich, teils sei er über sechs Monate von seiner Familie getrennt gewesen. Doch nichts tue sich in diesem Land. Ich argumentierte mit den Erfolgen, die es nach fast 20 Jahren gab: Freie Schulen, Mädchen und Frauen haben deutlich mehr Rechte, auch die Infrastruktur, was etwa Strom, Wasser und die Straßen betreffe, habe sich deutlich verbessert.

Er wiegelte ab und sagte, die Politik tue zu wenig – wenn das Militär einmal weg ist, würden damit auch die Erfolge zunichte gemacht werden. Er hatte recht.

Nunmehr hielten Soldaten der Bundeswehr 20 Jahre lang den Kopf in Afghanistan hin, 59 von ihnen gaben den höchsten Einsatz: Ihr Leben. Nur, damit die Politik sie und die afghanische Bevölkerung trotz eines milliardenschweren Einsatzes im Stich lässt und versagt. Die militärischen Erfolge von zwei Jahrzehnten wurden wegen fehlender politischer Nachhaltigkeit in wenigen Tagen zunichte gemacht. Um etwa 16 Uhr ging damals in Masar-e Sharif die Sonne unter, eine Stunde später konnte man kaum mehr die eigene Hand vor den Augen sehen, so dunkel war es dort. Die westliche Politik hat versagt – statt hoffen zu können, wird es für die Afghanen nun wieder dunkel werden.

Von Steve Reutter