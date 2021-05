Potsdam

In den kommenden Tagen und Wochen wird es in Potsdam zu weiteren Corona-Lockerungen kommen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin auf dem derzeitigen niedrigen Niveau bleibt. Und es sieht gut aus. Der Inzidenz-Wert in Potsdam liegt derzeit deutlich unter der 50er Marke, Tendenz sinkend.

Im Bildungsbereich könnten daher bereits ab kommenden Montag, 31. Mai 2021, die Grundschulen (inklusive der Horte) wieder komplett zum Präsenzunterricht übergehen. Bei stabilen Inzidenz-Werten – an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 – steht auch einer uneingeschränkten Öffnung der Kitas ab dem 1. Juni steht nichts mehr im Weg, wie das brandenburgische Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Eine Woche später, am 7. Juni, würde der durchgängige Präsenzunterricht auch in den weiterführenden Schulen wieder aufgenommen. Die Testpflicht bleibt jedoch bestehen.

Aufgrund der weiter stabil niedrigen Inzidenz-Zahl stehen in Potsdam neben den Lockerungen im Bildungsbereich zudem noch weitere Öffnungen an.

Unter Einhaltung der jeweiligen Hygienevorschriften könnten dann ab Donnerstag, 3. Juni 2021, bei einem Inzidenz-Wert von unter 100 in Potsdam:

Kunden ohne Terminbuchung im Einzelhandel einkaufen.

einkaufen. beliebig viele Personen zusammen Kontaktsport (z.B. Fußball) im Freien betreiben. Kontaktfreier Sport ist in Innenräumen, beispielsweise in einem Fitness-Studio, sogar seit dem 1. Juni möglich. Kontaktsport ist in Räumen bis 30 Personen möglich.

(z.B. Fußball) im Freien betreiben. Kontaktfreier Sport ist in Innenräumen, beispielsweise in einem Fitness-Studio, sogar seit dem 1. Juni möglich. Kontaktsport ist in Räumen bis 30 Personen möglich. die Freibäder öffnen.

öffnen. Schulsport und Schulschwimmen wieder uneingeschränkt stattfinden.

wieder uneingeschränkt stattfinden. Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 und in Innenräumen mit bis zu 200 Gästen durchgeführt werden.

im Freien mit bis zu 500 und in Innenräumen mit bis zu 200 Gästen durchgeführt werden. Kino, Theater, Konzerte unter noch festzulegenden Hygieneauflagen öffnen.

unter noch festzulegenden Hygieneauflagen öffnen. Gastronomen ihre Gäste auch wieder drinnen bewirten – mit bis zu zwei Haushalten an einem Tisch. Innengastronomie ist auch bei touristischen Angeboten wie Schiffstouren erlaubt.

ihre Gäste auch wieder drinnen bewirten – mit bis zu zwei Haushalten an einem Tisch. Innengastronomie ist auch bei touristischen Angeboten wie Schiffstouren erlaubt. Gemeinschaftseinrichtungen wie Toiletten oder Duschen auf Campingplätzen geöffnet werden.

geöffnet werden. Indoorspielplätze öffnen.

öffnen. Bildungs-, Fort-, Weiterbildungseinrichtungen ohne Personenobergrenze Kurse anbieten.

ohne Personenobergrenze Kurse anbieten. private Feiern abgehalten werden, hierbei wird jedoch noch eine Personenobergrenze festgelegt.

Ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam dann immer noch stabil, können ab Freitag, 11. Juni, auch wieder Hotels und Pensionen ohne Beschränkung der Gästezahl öffnen. Einschränkungen könnte es jedoch bei der Nutzung von Wellnessbereichen, Dampfbädern etc. geben. Auch Thermen, Solarien, Schwimmhallen und Spaßbäder können dann wieder Gäste empfangen und selbst Messen oder Jahrmärkte wären wieder möglich.

Am kommenden Dienstag, 1. Juni 2021, will das brandenburgische Kabinett eine aktualisierte Corona-Verordnung beschließen, mit der die oben genannten Öffnungsschritte in Kraft treten können.

Was sagen die Potsdamer Betreiber von Hotels, Kitas, Kinos und anderen Freizeiteinrichtungen zu den Plänen? Reaktionen zu den möglichen Öffnungen in Potsdam im Überblick:

Blu und Strandbäder

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich die Bäder öffnen können“, teilt Stadtwerke-Sprecher Stefan Schulz mit. Das Strandbad am Park Babelsberg und das Waldbad Templin öffnen bereits zum 3. Juni, das Sport- und Freizeitbad „Blu“ zum 11. Juni. Auch das Schulschwimmen findet dann wieder statt, sagt Schulz. Zu den Öffnungsbedingungen könne man im Moment noch nicht viel sagen. „Wir warten hier die Verordnung der Landesregierung ab.“ Die Bäderbetriebe sichern aber zu, dass alle in Umlauf befindlichen Mehrfach- und Zeitkarten nutzbar sein werden. Die Gültigkeit aller verkauften Gutscheine werde zudem um 250 Tage verlängert.

Filmpark und Biosphäre

Leichte Enttäuschung dagegen beim Filmpark Babelsberg und der Biosphäre am Volkspark in Bornstedt. Beide sind bislang nicht von den angekündigten Corona-Lockerungen erfasst. Das bestätigten die jeweiligen Geschäftsführer auf MAZ-Anfrage. „Wir sind in der Präzisierung der Landesregierung noch nicht dabei. Ein richtiges Go wie im letzten Jahr habe ich noch nicht“, sagt Filmpark-Chef Friedhelm Schatz. 2020 durfte er im Juni mit bis zu 1500 Besuchern gleichzeitig im Park sein Geschäft wieder aufnehmen. Derzeit erlaub die angekündigte Regelung aber höchstens 500 Besucher. „Das lohnt nicht, um so einen Laden wieder hochzufahren“, so Schatz. Er plant derzeit als Öffnungstermin den 24. Juni – dem ersten Tag der Sommerferien in Berlin und Brandenburg.

Wann es wieder eine Stuntshow im Filmpark Babelsberg geben wird, steht noch nicht fest. Quelle: julian Stähle

Die Biosphärenhalle im Volkspark Potsdam bleibt womöglich trotz aller Lockerungen geschlossen. „Wir sind eine Freizeiteinrichtung und fallen bislang noch nicht unter die angekündigten Lockerungen“, erklärte Geschäftsführer Eckhard Schaaf. Spaß- und Freizeitbäder, Museen und auch das Tropical Island wurden in der Vereinbarung am Dienstag genannt, „aber die Biosphäre ist keines von diesen Dingen“, so Schaaf. Die Tropenhalle gehört in normalen Jahren zu den größten Besuchermagneten Potsdams. 2019 zählte man dort über 170.000 Besucher.

Darts und Bowling

Jörg Bartel atmet auf. Der Inhaber des Bowlingcenters Babelsberg in der Großbeerenstraße wird schon am 1. Juni wieder öffnen. „Ich hab das gerade schriftlich von der Corona-Stelle bekommen, ich freue mich“, sagt er. „Wir haben jetzt eine ganze Woche um Vorbereitungen zu leisten, aber dann kann man mit unserem Hygienekonzept Dart, Billard und Bowling spielen. Und zwar ohne Maske!“, sagt Bartel. Spielen dürfen von Corona Genesene sowie geimpfte und frisch getestete Personen.

Bowling ist bald wieder erlaubt Quelle: Privat

Schwimmkurse

Am 11. Juni ist es auch bei der Schwimmschule Potsdam soweit. „Wir sind ganz happy. Seit gestern 16 Uhr steht das Telefon nicht mehr still“, kommentiert Geschäftsführer Steffen Ulbricht. „Wir müssen den Faden wieder aufnehmen und alle Kurse, die wir im November abgebrochen hatten, zu Ende führen“, sagt er. Hinzu kommen Interessenten, die jetzt buchen wollen. Alle sechs Wochen könnten 200 Familien neue Kurse in den verschiedenen Hallen in Babelsberg, der Innenstadt und Potsdam West anfangen.

Kino

Im Potsdamer Thalia, das 709 Plätze in vier Sälen hat, hält Chef Thomas Bastian nicht viel von der Idee der Öffnung ab Donnerstag kommender Woche. „Wahrscheinlich werden wir überhaupt erst am 1. Juni die Bedingungen erfahren, ob Verzehr erlaubt ist, die Maske getragen werden muss, oder die Platzbeschränkungen“, so Bastian. Die Branche wolle am 1. Juli starten und vorher werde es auch keine guten Filme geben, ist er überzeugt. Bastian möchte mit Bedacht starten: Er spricht von zwei bis drei statt vier bis fünf Aufführungen pro Tag.



Kitas und Horte

Die Potsdamer Kitas kehren zum Normalbetrieb zurück, doch wie normal und wie schnell das sein kann, ist nicht überall klar. „Die Öffnung wird derzeit vorbereitet“, erklärte Annemarie Stecher als Geschäftsführerin des Independent Living. Wie es dann ab Dienstag laufe, werde man sehen. Das Personal in den Einrichtungen führe schon seit Februar Schnelltests durch: „Das funktioniert gut. Die Nachfrage nach Tests für Kinder ist derzeit noch recht gering.“ Zum Impfstand unter den Mitarbeitern konnte Stecher keine Aussage machen: „Die Impfung ist freiwillig. Ob und wann Mitarbeitende sich impfen lassen, ist deren private Angelegenheit.“

„Die Hoffbauer-Kitas sind schon lange im Regelbetrieb“, erklärt derweil Sprecherin Julia Meike. Viele Mitarbeiter der Hoffbauer-Kitas sind mindestens einmal geimpft. Die Impfbereitschaft sei hoch, so Meike: „Die Testungen beim Personal verlaufen reibungslos und haben sich gut eingespielt.“ Die Schnelltests bei Kindern werden bei Hoffbauer ausschließlich von Eltern durchgeführt. Auch hier gibt es offenbar eine hohe Bereitschaft zum Mittun und damit eine erhöhte Sicherheit für Familien und Personal.

Auch bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) als größtem Betreiber von Kindertageseinrichtungen sind die Kitas schon im Regelbetrieb. Die bisher gültige Bitte der Ministerin, die Kinder zu Hause zu betreuen und nicht in die Kita zu bringen, sorgte laut Awo-Chefin Angela Schweers dafür, dass nicht alle Kinder im vorschulischen Bereich anwesend sind. Die Horte sind mittels Verordnung des Landes im Notbetrieb. Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen und Kinder aus problembelasteten Familien dürfen täglich den Hort besuchen. Alle anderen Kinder dürfen nur an den Tagen des Präsenzunterrichts in den Hort.

Hotels und Pensionen

Die Hotels und Gasthäuser in Potsdam gehen mit Freude und Bangen in die verbleibende Saison 2021. Ein Pensionsbetreiber gibt als Kleiner unter den Großen die Marschrichtung vor: „Das war die letzte Welle. da kommt nichts mehr“, sagt Hans-Joachim Schmidt, der die Pension in der Havelbucht, die am Kiewitt und das Gasthaus „Weller“ am Krongut betreibt. „Wir haben unsere Lebensmittelvorräte der abgesagten Saison verschenken und vernichten müssen. Jetzt haben wir alles neu gekauft. Es darf nichts mehr passieren!“

Dass das Wiederhochfahren des Betriebs alles andere als einfach ist und auch nicht schnell geht, weiß auch Inselhotel-Inhaber Burkhard Scholz: „Wir sind zwar heilfroh, dass wir ab dem 3. Juni auch das Restaurant wieder öffnen dürfen, aber es gibt Probleme mit den regionalen Lieferanten.“ Man könne die Gäste satt machen, ihnen aber vorerst nicht alles bieten, was die Speisekarte normalerweise hergibt. Dass Außengastronomie schon möglich war, hat den Hotelchef nicht glücklich gemacht: „Das lief viel schlechter als erwartet.“

Campingplätze

Dieter Lübberding deckt ein völlig anderes Segment des Gastgewerbes ab. Der Betreiber des vielfach ausgezeichneten Campingparkes „Sanssouci“ in der Pirschheide war am Mittwoch nur schwer zu erreichen und ständig unterwegs auf seinem Platz. „Wir machen die Gastronomie und die Gemeinschaftseinrichtungen am 3. Juni wieder auf“, sagt er.

Von MAZonline, Peter Degener und Rainer Schüler