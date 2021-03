Potsdam

„Der John, der John, der macht das schon“ – dieses geflügelte Wort habe Norbert John während seiner Zeit als Hochbauamtsleiter und erster Werkleiter des Kommunalen Immobilienservice (KIS) stets begleitet, erinnert sich Ex-Oberbürgermeister Jann Jakobs an die Verdienste jenes Mannes, der sich nie groß in den Vordergrund gedrängelt hat – und Potsdam mit seiner Arbeit dennoch bleibende Landmarken beschert hat. Den Umbau des Nikolaisaals hat John verantwortet; den Neubau des Hans-Otto-Theaters an der Schiffbauergasse maßgeblich mit angeschoben, ehe er 2006 zum Land wechselte. Dort hob er den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) mit aus der Taufe. In dieser Woche geht der BLB-Chef nun in den Ruhestand.

Die Abschiedsfeier am Montag fällt – corona-bedingt – anders aus als sonst üblich: Kein geselliger Umtrunk mit launig-nostalgischen Reden, dafür aber ein „Abschiedsgeschenk“ der ganz besonderen Sorte. Eines, von dem Norbert John zwar mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt geträumt hatte, aber das bis zuletzt auf der Kippe gestanden hatte: Grünes Licht für das Synagogenbauprojekt in Potsdams Mitte. Im Landtag gab es kürzlich überwältigende Zustimmung für das Vorhaben der Landesregierung, das jüdische Gotteshaus gemeinsam mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland zu errichten. Nun kann der BLB die Ausschreibungen für die Baufirmen starten und voraussichtlich am 9. November wird endlich der Grundstein in der Schlossstraße 1 gelegt.

Entwurf für die Potsamer Synagoge Quelle: Haberland-Architekten

Norbert John wird natürlich mit dabei sein – und zwar in einer aktiven Rolle. Denn so ganz geht der BLB-Chef doch noch nicht in den Ruhestand. Wie jetzt bekannt wird: Für das Land wird Norbert John als absoluter Kenner der Materie auch weiterhin das Projekt betreuen. Unaufgeregt, ohne große mediale Wellen und immer für die eine oder andere ironische Bemerkung gut, wenn die Irrungen und Wirrungen des – nicht zuletzt innerjüdisch – heiß umkämpften Vorhabens wieder einmal zur Nervenprobe zu werden drohten. Norbert John hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Ebenso wenig wie er je das „Bühnenlicht“ gesucht hat. Dabei könnte der studierte Architekt jede Menge erzählen. Nicht nur über das Sisyphos-Projekt Synagoge.

Im gesamten Land Brandenburg verwaltet der BLB gut 500 Liegenschaften mit fast 850 Gebäuden. Auch sonst sind die Zahlen beeindruckend: Über eine Million Quadratmeter Nutzfläche werden bewirtschaftet; rund 1500 Mietverträge betreut. Mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der Landesbetrieb pro Arbeitstag ein Bauvolumen von rund 750 000 Euro um. Wann immer das Land oder der Bund in Brandenburg ein Gebäude errichten, kommt der BLB ins Spiel: Von Ministerien über Justizvollzugsanstalten oder die neue Bundespolizeidirektion in Potsdam bis hin zum Gestüt in Neustadt/Dosse und den Neubauten im Kloster Neuzelle (Oder/Spree) reicht die beeindruckende Palette.

Die Schlüsselübergabe für den Neu- und Umbau der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel im März 2018. Ganz rechts: BLB-Geschäftsführer Norbert John. Quelle: Ruediger Boehme Brandenburg/Havel

„Norbert Johns Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand ist ein spürbarer Verlust für das Land Brandenburg“, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) anlässlich der gestrigen Verabschiedung: „Mit ihm geht jetzt unglaublich viel Fachwissen über Brandenburgs Behördengebäude von Bord – von der Polizeidirektion in Neuruppin über das Gebäude der Staatskanzlei in Potsdam bis hin zum Finanzamtsgebäude in Calau“, würdigte Lange den „äußerst belastbaren und hoch engagierten Mitstreiter“. John hinterlasse „große Fußspuren“, so die Finanzministerin.

Fußspuren – ganz wörtlich – wird der passionierte Wanderer aber auch künftig hinterlassen. Schon in der Vergangenheit haben er und seine Frau Susanne als Teil einer Pilgergruppe der Babelsberger katholischen Antoniusgemeinde die Strecke von Potsdam bis ins italienische Padua bewältigt – in mehreren Jahresetappen, aber unter völligem Verzicht auf Bahn, Bus oder Auto. Auch zu Hause verzichtet John auf ein eigenes Auto und setzt sich lieber aufs Rad. Generell ist der 65-Jährige bescheiden, bodenständig, wobei das Aufwachsen in einer Kleinstadt bei Saarbrücken prägend gewesen sein dürfte. Der Vater war Gewerkschaftsfunktionär, SPD-Mitglied und ehrenamtlicher Vize-Bürgermeister.

Norbert John hält Erinnerungen gern in Zeichnungen fest – hier eine Zeichnung aus dem Tagebuch der Italien-Pilgerreise. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein ländliches Umfeld sei es gewesen, erzählt John, mit Garten und Hühnern im Stall. Piefige Provinz war es dennoch nicht. Saarbrückens Universität mit vielen internationalen Studierenden war nicht weit, ebenso die französische Grenze. Mit den Medien kam John auch schon früh in Berührung – allerdings nicht als Objekt der Berichterstattung bei Gebäudeeinweihungen, so wie in den vergangenen Jahren, sondern als Zeitungsausträger. Dabei machte er eine prägende Erfahrung: „Am meisten Trinkgeld haben die armen Familie gegeben; die Reichen fast nie.“

Norbert John pilgerte mit anderen Mitgliedern der katholischen Antoniusgemeinde Babelsberg in Etappen nach Padua. Hier mit Mit-Pilger Norbert Reinecke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zum Architekturstudium ging Norbert John nach Kassel – inklusive einem Auslandsjahr in Venedig – und von dort zur Berliner Senatsverwaltung. Anfang der 1990er Jahre wechselte er zur Sonderbauabteilung beim Land Brandenburg – zuständig zum Beispiel für den Landtag am Brauhausberg, die Staatskanzlei und den Rechnungshof in der Dortustraße. Irgendwann las John dann in der Zeitung, dass das Potsdamer Rathaus für seine Plan-Workshops Architekten aus Venedig angeheuert hatte. „Wenn die aus Venedig kommen, um der Stadt zu helfen, kann ich das auch machen“, dachte er sich – und bewarb sich.

Mehr als 25 Jahre ist das jetzt her und wenn der Architekt nun mit seinem Tourenrad durch Potsdam fährt, dann gesellt sich zum ästhetischen Genuss bei manchem der modernen Gebäude auch ein persönliches Nahverhältnis. Beispiel Nikolaisaal. Bei dem Prestigeprojekt brauchte John – damals Chef des Hochbauamtes – besonders viel Fingerspitzengefühl. Immerhin galt es, inmitten der barocken Bausubstanz einen bereits bestehenden Probensaal nicht nur einfühlsam zu bewahren, sondern obendrein noch zu erweitern. Eine Herausforderung, erinnert sich John: „Im historischen Saal hatte unter anderem sogar Wilhelm Furtwängler geprobt – der Raum sollte unbedingt erhalten werden.“ Heute ist er in das Foyer integriert, der auch für Proben genutzt werden kann.

Blick in den Nikolaisaal. Quelle: Archiv

Von abgehobenen architektonischen Wolkenkraxeleien hält der scheidende BLB-Chef wenig. Seine Maxime ist die Lebensnähe: „Das Spannende ist die Verbindung von Form, architektonischem Anspruch und dem Nutzer, die ihre Funktion erfüllt haben wollen.“ Dabei hat auch die DDR-Moderne einen Platz in seinem Herzen. Privat hat er sich für den Erhalt der „Nutheschlange“ in Babelsberg und kürzlich für den Staudenhof-Wohnblock stark gemacht.

Die sogenannte „Nutheschlange“. Quelle: Irina Kill

Rund 20 Jahre ist es her, dass John sein „Meisterstück“ in der Stadtverwaltung ablieferte – der Aufbau einer ganzen Abteilung. Anfang der 2000er Jahre sah es mit den städtischen Finanzen wenig rosig aus – Kredite seien schwer zu bekommen gewesen, erinnert sich Ex-Oberbürgermeister Jakobs, der sich gemeinsam mit seinem damaligen Finanzbeigeordneten Burkhard Exner (SPD) um „eine größere Handlungsflexibilität“ bemühte. Die Lösung: Alle kommunalen Bauten mit Verwaltungsfunktion – vom Museum über Kitas, Schulen und Sportflächen – sollten ausgelagert werden, um sie kreditfähig zu machen. Der Kommunale Immobilienservice (KIS) war geboren. Ein Konstrukt, das anfänglich bei manchen Rathausmitarbeitern, die um ihre Domänen bangten, auf keine große Gegenliebe stieß. Aber mit Norbert John als erstem Werkleiter hatte man den richtigen Mann zur Umsetzung gefunden: „Loyal, voller Fantasie und Begeisterung.“ Und mit der Fähigkeit, auch Skeptiker mit ins Boot zu holen. „Er hat die Sache konzeptionell vorangetrieben, aber auch für Akzeptanz gesorgt“, lobt Jakobs. Später machte der KIS sogar in anderen Kommunen Schule.

Norbert John im Jahr 2005 – damals war er noch für die Landeshauptstadt tätig. Quelle: Archiv

Auch beim Land hatte man das Projekt in seiner zweijährigen Aufbauphase aufmerksam verfolgt – mit der Konsequenz, dass John abgeworben wurde, um eine entsprechende Einrichtung auf Landesebene aufzubauen. Doch noch heute ist Johns Wirken in Potsdam in guter Erinnerung: „Er hat die Fähigkeit, etwas zielstrebig voranzutreiben, und dies mit Ergebnissen, die sich sehen lassen können. Dass das auch von den Kosten und den Zeitplänen her eingehalten werden konnte, ist bemerkenswert“, betont der Linken-Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg.

Der künftige Standort der Synagoge an der Schlossstraße direkt gegenüber vom Filmmuseum Quelle: Archiv

Ein gutes Händchen für Finanzielle hat der BLB-Chef, aber auch ein Herz fürs Ehrenamt. Bereits jetzt unterrichtet er in seiner Freizeit junge Geflüchtete. Heißt: Die Beine hochlegen wird John auch in der Pensionierung nicht. Pilgern wird er wieder, sofern es die Umstände zulassen – vielleicht sogar bis Rom, wer weiß? Mehr Zeit wird er haben für seine Frau, ebenfalls studierte Architektin, den Sohn – Pilot – und die Tochter, die Medizin studiert. Und dann gibt es noch eine Idee, die ihm im Kopf herumgeht: Ab und zu Stadtführungen zu machen für Interessierte, denen er Potsdams Architektur näherbringen will. Wobei ein Tour-Stopp schon gesetzt ist: die Baustelle der Synagoge in der Schlossstraße.

Von Ildiko Röd