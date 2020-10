Potsdam

Die Verwandlung ist es, die Nina Gummich fasziniert. Sich immer wieder zu verändern, nicht nur beim Erschließen der verschiedenen Rollen, sondern auch äußerlich. Aktuell ist die Potsdamer Schauspielerin in zwei großen Serien zu sehen: In der dritten Staffel von „Babylon Berlin“ spielt sie die Prostituierte Erna Heinrich, in der Netflix-Serie „Das letzte Wort“ Judith Fazius, eine junge Frau, die scheinbar alles unter Kontrolle hat, aber emotional distanziert ist. Ihre eigentlich blonden Haare – die in „Babylon Berlin“ extra wild daherkommen – hat sie sich hierfür kürzer schneiden und braun färben lassen. Weil sie es toll findet, sich so „zu verkleiden“.

Nötig hat die 1991 geborene Schauspielerin solche Verkleidungen freilich nicht. Ihr Spiel allein ist stark genug, um sie in jeder Rolle als andere Person wahrzunehmen. Besucher des Hans Otto Theaters konnten das wiederholt auf der Potsdamer Bühne erleben. Von 2015 bis 2018 gehörte sie zum festen Ensemble, der damalige Intendant Tobias Wellemeyer hatte ihr die Stelle sofort nach dem Vorsprechen zugesagt. „Ich habe dann noch eine Nacht abgewägt“, sagt Nina Gummich. „Aber es war schnell klar, dass ich da hin wollte.“

Sie spielte die großen Rollen auf der Potsdamer Bühne

Überhaupt hat Potsdam sie als Arbeitsplatz gelockt: „Ich bin ein Mensch, dem wichtig ist, wo er lebt. Und dann habe ich die Aussicht vom Theater gesehen, all das Wasser, das fand ich einfach ungeheuer schön.“ Zwar entschied sie sich bereits Ende 2017 dafür, das Hans Otto Theater 2018 zu verlassen, der Stadt ist sie aber treu geblieben – sie lebt immer noch in Potsdam.

Auch mit dem Theater ist Gummich noch nicht fertig, wie sie sagt. Manchmal fehle es ihr sehr, doch es war Zeit für einen Wechsel: „Ich hatte hier total tolle Spielmöglichkeiten, habe alle Rollen, die ich mir wünschen konnte rauf und runter spielen dürfen“, sagt sie. In Kerstin Kuschs zauberhaften Open-Air-Inszenierung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ hat sie die Helena verkörpert. Sie war die jüngste von Tschechows „Drei Schwestern“ und die Isa in der Bühnenversion von Wolfgang Herrndorfs „Bilder deiner großen Liebe“, um nur drei von vielen eindrücklichen Rollen zu nennen.

Intensive Emotionen und Natürlichkeit

Herausgestochen ist sie immer. Wegen ihres emotional intensiven, tief körperlichen Spiels und wegen ihrer Natürlichkeit. Das Körperliche muss sie jetzt beim Film und in den Serien etwas zurückfahren. Vor der Kamera ist dafür nicht genug Platz. Die Emotionalität und die Natürlichkeit sind geblieben. Nina Gummich ist keine unnahbare Schauspieldiva, sie wirkt irgendwie immer echt, auch wenn sie in andere Rollen schlüpft.

Schon als Kind hat sie das gerne gemacht, hat andere Leute nachgeahmt und positive Rückmeldungen dafür bekommen, erzählt sie. Nina Gummich stammt aus einer Schauspielerfamilie, ihre erste Fernsehrolle übernahm sie mit 9 Jahren in „Ein Vater zu Weihnachten“. „Damals wurde das Feuer entfacht“, sagt sie und lacht. „Es ist unglaublich, dass der Film in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert.“

Es war Zeit für Hauptrollen

Es folgten verschiedene Filmrollen, für „Die Wölfe“ wurde sie 2009 mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Nach einem Schauspielstudium in Leipzig, war sie im Staatsschauspiel Dresden zu sehen, bis das Engagement in Potsdam kam. Im Jahr 2018 entschied sie sich wieder zum Film zu gehen, sie war neugierig auf die Rollen dort – und die kamen. „Irgendwann fand ich, dass es Zeit für Hauptrollen ist und das hat dann auch geklappt.“ Ganz und gar nicht selbstverständlich sei das, aber sie genieße es. Und die Zuschauer dürfen mit genießen.

Zu sehen war sie unter anderem in dem Fernsehfilm „Lotte im Bauhaus“, der Serie „Die verlorene Tochter“ sowie dem Mehrteiler „Unterleuten“ nach dem Roman von Juli Zeh. In der ZDFneo-Serie „Liebe. Jetzt!“, die im Corona-Lockdown gedreht wurde und auch davon erzählte, spielte sie in der Folge „Was sich liebt“ eine junge Frau, die gemeinsam mit ihrem Vater in Quarantäne ist. In der dritten Staffel der mehrfach ausgezeichneten Serie „ Charité“ spielt sie die Hauptrolle, die Dreharbeiten dafür hat sie Anfang des Jahres in Tschechien beendet, um Weihnachten herum sollen die Folgen zu sehen sein. Aktuell dreht sie in Jena die Krimiserie „ Theresa Wolff“, in der sie die titelgebende Rechtsmedizinerin spielt.

Erfrischende Auseinandersetzung mit dem Tod

Für die Rolle hat sie die Pathologie der Berliner Charité besucht, wie sie erzählt. „Einen Körper so zu sehen, war schon beeindruckend.“ Auch ihre Figur Judith kommt in der Netflix-Serie „Das letzte Wort“ in Berührung mit dem Tod: Ihr Vater stirbt ganz plötzlich, sie kehrt nach Berlin zurück, um ihre Mutter ( Anke Engelke) und ihren Bruder ( Juri Winkler) zu unterstützen. Als ihre Mutter als Trauerrednerin bei dem Bestatter ihres Vaters anfängt, freundet sie sich ganz vorsichtig mit dessen Sohn Ronnie ( Aaron Hilmer) an, der sie dabei zusehen lässt, wie man Leichen für die Aufbahrung präpariert.

Wunderbar skurrile Szenen entstehen dabei, für die Regisseur Aron Lehmann, der an der Filmuniversität Potsdam studierte, ein gutes Gespür hat. Mit ihm wollte Nina Gummich zusammenarbeiten, seit sie seinen viel gelobten Film „Das schönste Mädchen der Welt“ gesehen hat. „Ich hatte erst gar keine richtige Lust ins Kino zu gehen und dann habe ich in diesem Film gesessen und nur gelacht und geweint“, erzählt sie. Ein paar Monate später bekam sie einen Anruf von dem Regisseur: „Er sagte, dass er mein Spiel schon seit Jahren beobachtet und hat mich ohne Casting für die Serie besetzt. Das war wie ein Wunder!“

Weinen und lachen, das muss man auch beim Gucken von „Das letzte Wort“, eine Serie, die sich auf eine erfrischend lockere Art mit dem Sterben auseinandersetzt ohne pietätlos zu werden. Als Kind habe Gummich Angst vor dem Tod gehabt, es auch vermieden über den Friedhof zu gehen. Inzwischen ist er für sie ein Ort, an dem alle Gefühle erlaubt sind, sagt sie. Genau darum geht es auch in „Das letzte Wort“: Um das Zulassen von Gefühlen auf allen Ebenen – und die Kommunikation darüber. Beides gelingt Gummichs Figur Judith nur schwer. „Es liegt natürlich eine tiefe Sehnsucht in ihr“, sagt die Schauspielerin. Eine Sehnsucht, die sie mit wenigen Worten intensiv zu vermitteln versteht – egal mit welcher Haarfarbe.

Von Sarah Kugler