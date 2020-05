Noch kein Tariflohn: Bergmann-Mitarbeiter warten weiter auf höheres Gehalt

Innenstadt

Die Geschäftsführung des Klinikums Ernst von Bergmann ist offenkundig nicht bereit, die Mitarbeiter des Hauses ab Juni nach Tarif zu bezahlen. Die Stadtverordneten hatten Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) Anfang Mai mit großer Mehrheit beauftragt, die Zahlung nach Tarif zunächst für die Unternehmen der Klinikumsgruppe anzuweisen, in denen die Stadt alleinige Gesellschafterin ist.

Über das Intranet des Unternehmens informierten die Interims-Geschäftsführer Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt die Mitarbeiter am Donnerstag allerdings darüber, dass im Juni noch nicht nach Tarif gezahlt wird. In der Mitteilung heißt es zwar: „Wir garantieren Ihnen den 1. Juni 2020 als Tag einer Anpassung – notfalls rückwirkend!“ Doch dann folgt zur Erläuterung: „Sobald die Umsetzung klar definiert ist – und sich sofern für Sie aufgrund der Anpassung ein höheres Entgelt ergibt, werden wir ihre Vergütung rückwirkend zum 1. Juni anpassen.“

„Niemand soll weniger verdienen als heute“

Versichert wird: „Ein Grundsatz ist klar. Niemand soll weniger verdienen als heute. Damit wissen Sie selbstverständlich aber noch nicht, wie Sie künftig vergütet werden und ob Sie tatsächlich ein höheres Entgelt erhalten als zuvor.“ Auch sei „noch nicht klar, ob die Anpassung in Stufen erfolgen wird“.

Mit Verweis auf den Hauptausschuss am Mittwochabend, in dem die Geschäftsführer die schwierige finanzielle Situation des Klinikums dargestellt hatten, schreiben sie: „Unsere Zusage ist aber: Eine mögliche Gehaltssteigerung werden Sie in jedem Fall rückwirkend zum 1. Juni erhalten – bei einem späteren Beschluss als Nachzahlung. Ihnen geht durch einen späteren Beschluss nichts verloren!“

Ohne einen Zuschuss, so die Geschäftsführung, müsse die Klinik-Gruppe die zusätzlichen Personalkosten „von Anfang an mit Krediten finanzieren. Sollte dieser Weg gewählt werden, hat die Stadt eine Bürgschaft in Aussicht gestellt. Wir bauen darauf, dass die Stadt sich ihrer Verantwortung als Gesellschafter des Klinikums bewusst ist und zu ihrer Zusage steht, für die möglichen Folgen aus ihrer Entscheidung einzustehen.“

Die Initiatoren der Bürgerbegehren zum Klinikum, deren Forderungen mit dem Stadtverordnetenbeschluss übernommen worden waren, reagierten ebenso empört wie die Gewerkschaft Verdi. Der Beschluss der Stadtverordneten „war doch ziemlich eindeutig“, meldete das für die Begehren gegründete Bündnis Gesunde Zukunft Potsdam per Twitter – und mit Verweis auf den Applaus für die Helfer in der Corona-Krise: „War es das schon mit der Dankbarkeit an die systemrelevanten Berufe?“

Klinikums-Sprecherin Damaris Hunsmann hingegen teilte auf MAZ-Nachfrage mit: „Es ist keine Entscheidung für einen Stufenplan gefallen.“ Bei der Formulierung „in Stufen“ handle es sich um die „Beschreibung für eine stufenweise technische Umsetzung“, so die Sprecherin: „Wir haben unseren Mitarbeitern eine klare Zusage gegeben: Niemand soll weniger verdienen als heute. Damit wissen Sie selbstverständlich aber noch nicht, nach welcher Vergütungsgruppe Sie künftig vergütet werden und ob Sie tatsächlich eine höhere Vergütung erhalten als zuvor.“

„Nach Abschluss des Klärungs- und Abstimmungsprozesses mit dem Gesellschafter“, so die Sprecherin, „werden wir beurteilen können, ob und gegebenenfalls in welcher Form einheitliche Tarifanpassungen/Überleitungsregelungen/spezifische Regelungen für Tochtergesellschaften erforderlich sind.“

Hunsmann bekräftigte: Die Rückkehr des Klinikums in den Tarifverbund des öffentlichen Dienstes sei beschlossene Sache. Nun gehe es an die Umsetzung. Dabei könne es auch möglich sein, dass die Mitarbeiter erst im August nach Tarif bezahlt würden, dann aber auch rückwirkend mit einem Ausgleich für Juni und Juli.

Linke-Fraktionschef Stefan Wollenberg erklärte in einer ersten Reaktion: „Es ist ganz klar, der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sieht keinen Stufenplan vor und daran hält Die Linke fest. Wenn durch die Überleitung des Tarifvertrages noch Verzögerungen entstehen, dann muss die Anpassung rückwirkend und schnellmöglichst geschehen“.

Von Volker Oelschläger