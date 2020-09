Werder

Für zwei mehrstöckige Wohnkomplexe an der Hafenpromenade in direkter Nachbarschaft zur Haveltherme in Werder ( Havel) gibt es noch immer kein grünes Licht. Die dafür nötige Entscheidung, den Bebauungsplan „Havelauen Werder – Änderung Havel-Therme“ unter der Nummer 029/95 G neu aufzustellen, wurde auf Initiative von Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) vertagt. Die Stadtverordnetenversammlung folgte ihrem Vorschlag, den Antrag in die Fachausschüsse zurück zu überweisen.

Quartier für 130 Thermenbeschäftigte

Die Bürgermeisterin begründete das Vorgehen mit weiterem Klärungsbedarf zu dem von der Bauverwaltung eingebrachten Änderungsvorhaben. Um die Wohnungsbauten zu ermöglichen, müssten die Flächen als „Allgemeine Wohngebiete“ festgesetzt werden. Die Stadt begründet den Antrag mit dem gestiegenen Wohnraumbedarf und speziell mit dem Zuzug der geplanten 130 Beschäftigten der Haveltherme.

Wohnen statt Tourismus und Sport

Der Flächennutzungsplan stellt an dieser Stelle bislang „Sonstige Sondergebiete“ mit den Zweckbestimmungen Hotel/Tourismus und sowie Freizeit und Sport dar und unterstreicht die touristische Siedlungsentwicklung der Stadt Werder in diesem Bereich. Auch die Stellplatzanlage soll nach dem Änderungsentwurf durch den Bau eines offenen Parkhauses von 300 auf 560 Plätze erweitert werden. Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Fläche von 49 527 Quadratmeter.

