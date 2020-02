Nördliche Innenstadt

Die Feuerwehr Potsdam wurde am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Küchenbrand in der Nördlichen Innenstadt gerufen. Das teilte sie über ihren Twitter-Account mit. Am Einsatz beteiligt waren auch die Freiwilligen Feuerwehren von Babelsberg, Bornim und Bornstedt. Außerdem war der Rettungsdienst vor Ort.

Zwanzig Minuten nach dem ersten Tweet teilte die Feuerwehr mit, dass die Lage unter Kontrolle sei. Die Wohnung werde gelüftet. „Es kam kurzzeitig zu einer Behinderung des öffentlichen Verkehrs, aber mittlerweile läuft dieser wieder“, war weiter zu lesen.

Zu den Brandursachen konnte die Leitstelle auf MAZ-Nachfrage bis zum frühen Abend keine Auskunft geben.

Von MAZonline