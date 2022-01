Potsdam

Die überraschende Kündigung ihrer Wohnungen der rund 100 Senioren der Josephinen-Wohnanlage in Potsdam beschäftigt mittlerweile auch den Brandenburger Landtag. Fraktionsübergreifend verurteilten alle Abgeordneten den Umgang des Betreibers mit den gekündigten Mietern. Nur bei der Lösung des Problems waren sie sich uneinig: Den Vorschlag der Fraktion die Linke, das Enteignungsgesetz zu überarbeiten, lehnte die Mehrheit der Abgeordneten ab.

Den ersten Punkt des Antrags der Linksfraktion, in dem es heißt, den Umgang der SSG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mit den Seniorinnen und Senioren der Wohnungsanlage zu verurteilen, unterstützten alle Landtagsabgeordneten. „Dieses Verhalten der MK Kliniken und ihres Tochterunternehmens ist zutiefst unsozial und skandalös. Es zeigt, was passiert, wenn Wohnen und Pflege von profitinteressierten Unternehmen angeboten werden“, sagte Isabell Vandre (Linke).

Nonnemacher sieht keine konkreten Lösungsmöglichkeiten

Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) solidarisierte sich mit den betroffenen Mietern: „Ich fühle mit Ihnen und bedaure die entstandene Situation. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen oder einschüchtern. Kämpfen Sie für ihr Recht, Sie sind dabei nicht allein!“ Bis auf ein angekündigtes Fachgespräch im Sozialausschuss und einer Diskussion auf einem Aktionstag zum Thema Wohnen im Alter, lieferte Nonnemacher keine konkreten Lösungsmöglichkeiten für die Situation der Bewohner der Josephinen-Anlage.

Weder könne das Land die Gesprächsbereitschaft des Vermieters erzwingen, noch gäbe es irgendwelche rechtlichen oder haushälterischen Grundlagen, um einen nicht absehbaren Rückkauf in Potsdamer Bestlage durch Steuermittel des Landes zu finanzieren. Den Vorschlag der Linken das Enteignungsgesetz zu überarbeiten, bezeichnete sie als „Nebelkerze.“

SPD: Betreibermodell der Wohnanlage umgeht Heimaufsicht

Die Links-Fraktion hatte in ihrem Antrag unter anderem gefordert die Zweckbestimmung des brandenburgischen Enteignungsgesetz anzupassen, sodass eine Enteignung auch zum Zweck „der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege, sowie der Bildungs-, Wissenschafts- und Sportinfrastruktur“ ermöglicht werden könnte. Eine solche Zweckbestimmung gebe es auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Thüringen und Bayern, so Linkenpolitikerin Vandre. Auch wenn ein Großteil der Bewohner der Josephinenanlage zum Ende des Monats ausziehe, solle das Objekt so für das betreute Seniorenwohnen gesichert werden und verhindern werden, dass sich ein solcher Fall wiederhole.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die SPD sieht das Problem in dem speziellen Betreibermodell der Wohnanlage: Die Bewohner haben normale Mietverträge, für die Pflege wurden zusätzliche Serviceverträge abgeschlossen. „Diese Mischform umgeht die Heimaufsicht, obwohl sie Pflege als Bestandteil ihres Angebots hat. Wir müssen diese neuen Angebotsformen rechtlich zu fassen kriegen“, sagte Elske Hildebrand (SPD). Dazu solle sich der Sozialausschuss mit dem Brandenburgischen Pflege- und Betreuungswohngesetz beschäftigen.

Es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich der Brandenburger Landtag mit der Josephinen-Wohnanlage beschäftigt. Für die verbleibenden Bewohner bleibt allerdings nur der Rechtsweg – oder die Hoffnung, dass ein Gespräch zwischen der Stadt Potsdam und der Betreiber über einen möglichen Rückkauf, doch noch zustande kommt. Ein vereinbarter Termin am vorigen Freitag war kurzfristig geplatzt.

Von Lena Köpsell