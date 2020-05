Potsdam: Notaufnahme des St. Josefs-Krankenhauses weist Patientin trotz starker Schmerzen ab

Potsdam

Nach welchen Kriterien entscheiden Notaufnahmen, ob sie einen Patienten behandeln – oder eben nicht? Diese Fragen stellen sich Dennis L. (50) und seine Lebensgefährtin Sabine K. (46), seit sie am frühen Freitagmorgen vergangener Woche von der Rettungsstelle des St. Josefs-Krankenhauses abgewiesen worden sind.

„Man ließ uns vor vollendeten Tatsachen stehen“

Die Mitarbeiterin in einem Callcenter litt schon länger unter Bauchschmerzen – in der Nacht wurden sie so heftig, dass sie nicht mehr ein noch aus wusste. „Ich habe noch nie jemanden mit so starken Schmerzen gesehen“, sagt Dennis L. Er habe den Notruf wählen wollen – doch Sabine K. lehnt das ab. Sie lässt sich aber überreden, ins Auto zu steigen und zum St. Josefs-Krankenhaus zu fahren. Dort angekommen klingeln sie gegen 5.30 Uhr – dann der Schock. „Es kam eine verschlafene Frau an die Tür und machte uns klar – nachdem wir erklärt haben, dass meine Lebensgefährtin extrem starke, kaum noch aushaltbare Schmerzen im oberen Bauch habe –, dass ja um 8 Uhr die Hausärzte öffnen und wir uns dahin begeben sollen“, berichtet Dennis L. „Ich gebe zu, ich bin forsch geworden, aber das ist in so einer Situation doch klar. – Auf die Frage, ob es ernst gemeint ist und ob die Untersuchung abgelehnt wird, antwortete die Dame salopp mit einem Ja und ließ uns vor vollendeten Tatsachen stehen.“

Das Paar ist entsetzt. Später beim Hausarzt sei Sabine K. glücklicherweise direkt drangekommen und den anderen Patienten sogar vorgezogen worden. Heute geht es Sabine K. wieder gut. Die Schmerzen hätten auch keine ernstere Ursache gehabt. Die Abfuhr an der Notaufnahme will Dennis L. dennoch nicht so stehen lassen. „Es hätte etwas Schlimmeres sein können. – So etwas darf nicht passieren!“, sagt er.

„Wir bedauern die Umstände“

Das räumt auch das St. Josefs ein. „Wir bedauern die Umstände und die offensichtlichen Unannehmlichkeiten sehr“, sagt Kliniksprecher Benjamin Stengl – man hätte Sabine K. zumindest begutachten müssen. „Grundsätzlich ist es nicht üblich, dass Patienten und Patientinnen, die sich ambulant, also fußläufig, in unserer Notaufnahme vorstellen, einfach weggeschickt werden“, so Stengl. „Normalerweise findet ein ärztliche Begutachtung, die sogenannte Triage, statt.“ Das sei auch an anderen Häusern so – dabei geht es darum, in der Notaufnahme Plätze für die Lebensrettung frei zu halten und Patienten, wenn möglich, an den Hausarzt zu verweisen.

„Sie hat keine fünf Minuten Pause gemacht und falsch reagiert“

Die Kollegin an der Tür war laut Stengl gerade neu ins Team eingetreten: „als unterstützende und im Übrigen sehr verantwortungsbewusste und gewissenhafte Pflegekraft aus einem anderen Krankenhaus“. Aufgrund der Gesamtsituation als zentrale Notaufnahme für Potsdam habe man sie nicht wirklich gut einarbeiten können: „Sie kannte die kommunikative und fachliche Fallbegutachtung, die im St. Josefs gilt, leider noch nicht.“ Zudem sei die Notaufnahme zu dem Zeitpunkt, da das Paar dort klingelte, voll gewesen. „Die neue Kollegin hatte nicht – wie in der Beschwerde assoziiert – geschlafen, sondern in dem gesamten Dienst keine fünf Minuten Pause gemacht und falsch reagiert.“ Die Leitung der Notaufnahme habe den Fall mit der Mitarbeiterin aufgearbeitet. „Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich die Beschwerdeführerin für ein Gespräch noch einmal persönlich mit uns in Verbindung setzen möchte.“

Bergmann-Klinikum fährt Notaufnahme wieder hoch

Die Notaufnahme des städtischen Bergmann-Klinikums fährt nach dem Coronavirus-Ausbruch Mitte März und der weitestgehenden Schließung am 1. April wieder hoch. Im Moment wird sie aber ausschließlich über den Rettungsdienst bedient. Zur Zeit gilt dies für die Fachbereiche: Pneumologie, Thorax-, Allgemein-, Mund-Kiefer-Gesichts-, Gefäß- und Unfallchirurgie, Orthopädie, Kardiologie, Angiologie, Neurologie, Neurochirurgie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-, Augenheilkunde, Kinder- und Jugendmedizin und Gynäkologie. „Aktuell sieht es so aus, dass wir am 28. Mai um 18 Uhr auch für die noch fehlenden Fachbereiche das Go bekommen und dann in allen Fachbereichen wieder durch den Rettungsdienst angefahren werden.“ Wann sich Patienten wieder auf eigene Faust in die Notaufnahme begeben können, stehe noch nicht fest. Nach jeder Phase der Öffnung würden die Prozesse evaluiert und die weiteren Schritte zur Wiedereröffnung unter Corona-Bedingungen geplant.

Von Nadine Fabian