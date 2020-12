Potsdam

Beorgniserregender Notruf aus dem städtischen Klinikum „ Ernst von Bergmann“: Potsdams größtes Krankenhaus hat zum wiederholten Male seine Behandlungskapazitäten für Covid-19-Patienten ausgeweitet. Mit Folgen: „In der aktuellen Situation kommt das Klinikum damit langsam an die Grenze seiner Belastbarkeit“, meldet das Haus.

Zwar ermöglicht das sogenannte „atmende System“ innerhalb kürzester Zeit flexibel die Behandlungskapazitäten auf bis zu 128 Covid-Betten zu erhöhen. Aber: „Das Klinikum wird in der Region als Schwerpunktversorger auch für Nicht-Covid-Patienten dringend gebraucht“, so Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer des Klinikums. „Auch wir verfügen nicht über unbegrenzt Personal, und wir müssen uns den gleichen Herausforderungen stellen wie alle anderen Kliniken auch.“

110 Betten für Patienten mit Corona-Infektion stehen bereit

Aktuell halte man 90 Betten zur Versorgung von Covid-Patienten bereit, davon 20 Intensivbetten. „Das ist eine unglaubliche Leistung unserer Mitarbeitenden.“, so Schmidt. Jede weitere Aufstockung der Covid-Kapazitäten bedeute, andere Fachbereiche noch weiter zu reduzieren und sich punktuell von der Notfallversorgung abzumelden. Aber, warnt Schmidt: „Wir müssen dringend am Netz bleiben. Als Schwerpunktversorger halten wir auch medizinische Leistungen vor, die kein anderer in der Region anbietet.“ Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum ist mit mehr als 1000 Betten das zweitgrößte Krankenhaus im Land Brandenburg.

Sorgenvoller Blick auf die kommenden Wochen

„Uns treibt die Sorge um, dass die Kapazitäten in den kommenden Wochen nicht reichen“, so Schmidt. Daher habe man sich am Tag vor Heiligabend wieder zu einer Digital-Konferenz im VCC-Netzwerk zusammengefunden. Im Versorgungscluster Corona (VCC) haben sich die Kliniken West-Brandenburgs zusammengefunden und eine Stufenplanung vereinbart. Dieses Vorgehen soll ermöglichen, die Bettenbelegung dem Infektionsgeschehen so anzupassen, dass auch weiterhin möglichst viele Covid-unabhängige Eingriffe und Behandlungen durchgeführt werden können. Ziel ist zudem eine möglichst gleichmäßige Verteilung von Covid-19-Patienten auf die im VCC kooperierenden Häuser, um einer drohenden Überlastung bereits im Voraus entgegen zu wirken

Auch andere Kliniken in der Region erhöhen Covid-19-Kapazitäten

Die VCC-Kliniken haben laut Schmidt nun vereinbart, von aktuell 265 (Stand Montag) sukzessive auf 320 Betten (bis zum 28. Dezember) zu erhöhen. Diese 55 weiteren Betten für Covid-Patienten werden im Verbund in den nächsten Tagen ans Netz gehen. „Ein ganz starkes Zeichen der Solidarität in dieser Region“, so Schmidt. „Aus unserer Sicht werden wir damit über die Weihnachtsfeiertage kommen.“

Inzwischen hält das Klinikum Ernst von Bergmann 20 Betten für intensivpflichtige Covid-19-Patienten (inklusive Dialyse und Beatmung) und weitere 70 Betten für die Covid-19-Normalpatienten auf vier separaten Covid-Stationen bereit.

180 Menschen wollen im Klinikum helfen

Ein wenig Hoffnung machen die Reaktionen des Hilfeaufrufs an die Potsdamer Bevölkerung vom vergangenen Samstag: Bislang haben sich laut Klinikum 180 Unterstützer gemeldet, 30 von ihnen seien bereits eingestellt worden. Dazu gehören auch sieben Freiwillige, die explizit auf den Covid-Stationen eingesetzt werden wollten. Sie unterstützen dort nun, indem sie beispielsweise Schutzausrüstungen anliefern, die Umkleiden mit frischer Dienstkleidung beliefern und die Stationslager auffüllen. „Unser Team vom Personalwesen arbeitet auf Hochtouren, um alle Unterstützer zu kontaktieren und abzuklären, wo und wie diese am besten eingesetzt werden können“, so Schmidt.

Nadine Fabian