Sorgentelefon: Wie ein junger Potsdamer andere Jugendliche berät

Potsdam

„Ich sehe es als meinen Beitrag, den ich an die Gesellschaft zurückgeben kann und möchte“, sagt Max F. (Name von der Red. geändert). „Ich bin privilegiert aufgewachsen, habe tolle Eltern und einen guten Freundeskreis. Mit meinen Problemen konnte ich offen umgehen.“ Aus seiner ehrenamtlichen Arbeit für das Kinder- und Jugendtelefon Potsdam wisse er aber auch, dass es nicht allen so gehe. „Es ist schön, wenn es jemanden gibt, der zuhört, der einen ernst nimmt.“ F. ist 21 Jahre alt und im Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche“ engagiert.

Am 15. Februar 2020 beginnt ein neuer Ausbildungskurs für die anspruchsvolle Tätigkeit. Hundert Kursstunden plus Hospitationen müssen Interessenten in die kostenlose Qualifizierung investieren bis sie allein ans Sorgentelefon gelassen werden – allerdings nicht ganz allein. Eine monatliche Supervision in der Gruppe, um die Erfahrungen gemeinsam zu besprechen, steht ihnen zur Verfügung. Auch in schwierigen Beratungssituationen können sie sich an einen Ansprechpartner wenden.

Hundert Stunden Unterricht

„Die Ausbildungskurse in Potsdam variieren zwischen sieben bis 16 Teilnehmer“, sagt Sabine Theuerkauf, Leiterin des Kinder- und Jugendtelefons des Diakonischen Werks Potsdam. Tendenziell gebe es mehr weibliche Interessentinnen. Mit Beginn der Sommerferien wird der Kurs abgeschlossen sein; in den Schulferien finden keine Termine statt. Interessant ist, dass die jugendlichen Teilnehmer, von 16 bis 21 Jahren, gemeinsame Module mit den „erwachsenen“ Beratern (über 21 Jahre) absolvieren. „Jeder profitiert von den unterschiedlichen Welten, aus denen die anderen kommen, es ist ein Intergenerationslernen.“ Die Themen umfassen Lebenskrisen, Familienkonflikte, Mobbing, Umgang mit Sexualität und mehr. Die Absolventen erhalten ein Ausbildungszertifikat, die Abbruchquote sei gering.

Beratung am Samstag

Auch Max F. ist schon gut zwei Jahre aktiv und möchte weitermachen, wenn die „Altersguillotine“ für die Jugendberatung fällt und er ins Erwachsenenteam kommt. „Jugendliche beraten Jugendliche“ ist nur samstags von 14 bis 20 Uhr erreichbar, dann aber für Ratsuchende aus ganz Deutschland. Das Projekt hat 16 Standorte, Potsdam ist einer davon. Max F. hat anonym Anrufende von acht bis 21 Jahren erlebt, einige machten sich auch nur einen Spaß: „Ich stehe mitten im Wald und habe mir ein Bein gebrochen, was soll ich tun?“, sei er schon gefragt worden. Oder: „Kann ich bei Ihnen eine Pizza bestellen?“ Da solche Anrufe eher kurz sind, kämen in einem dreistündigen Dienst schon um die 30 Telefonate zusammen.

Mobbing ist häufiges Thema

Zu den häufigen Themen, die Max F. begegnen, gehört Mobbing in der Schule. Die Anrufenden wüssten nicht, was sie dagegen tun sollten. Auch wenn die Familie Angehörige zu pflegen habe, seien die Kinder oft belastet. Verliebtheit und Liebeskummer gehören zu den Inhalten oder wie man sich in seinem Körper fühle. Sogar Gespräche über Vergewaltigungen und sexuelle Nötigung hat der junge Berater schon erlebt: „Solche Anrufe laufen anders ab, das entwickelt sich oft erst aus dem Gespräch heraus, wenn Vertrauen da ist.“ Da sei alles mit dabei, was man sich vorstellen könne oder auch nicht möchte, sagt F.. Oft gehe es nur darum, einmal darüber zu sprechen. „Ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen soll“, sei so eine Einleitung. „Vielleicht ist es das erste Mal, dass die Person das ausspricht, was da passiert ist.“ Es sei aber klar, dass der Berater sie nicht aus der Situation herausholen könne.

Zuhören und Grenzen ziehen

Seine Ausbildung habe ihn gut vorbereitet. „Man lernt viel über sich selbst, Selbstreflektion“, sagt er, „wie stehe ich zu gewissen Themen, welche Worte kann ich verwenden, welche nicht.“ Manchmal werde er am Telefon beleidigt und müsse wissen, wo und wie er Grenzen setzen wolle. „Wir lernen, uns nicht so auf die Situation einzulassen. Es geht darum, gut zuzuhören und zu schauen, mit welchem Anliegen meldet sich der Anrufer. Wir können nichts machen, außer Zuhören und die Situation mitzutragen – darin sehe ich auch meine Aufgabe in dem Moment.“

Nummer gegen Kummer 116111 Am 15. Februar 2020 beginnt ein neuer Qualifizierungskurs beim Kinder- und Jugendtelefon Potsdam und dem Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche“. Das Kinder- und Jugendtelefon ist ein kostenloses, anonymes Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene und seit 20 Jahren in Potsdam aktiv. Interessenten müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Für über 20-Jährige beginnt die Ausbildung ebenfalls am 15. Februar. Alle erhalten zunächst einen Infobrief mit Fragebogen. Bei Minderjährigen wird das Einverständnis der Eltern benötigt. Dann erfolgt eine Einladung zum Infogespräch. Anfragen: Telefon (0331) 97 931 911 oder Mail: s.theuerkauf@dwpotsdam.de.

Von Gabriele Spiller