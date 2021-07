Potsdam

Potsdams Vermieter mögen Haustiere nicht besonders. In einem Haustier-Ranking des Immobilien-Portals Immowelt zu den haustierfreundlichsten Städten in Deutschland läuft Potsdam zwar auf Platz 19 von 81 Städten ein, doch dahinter verbirgt sich eine Akzeptanzrate von nur 11 Prozent.

In Wolfsburg sind die Vermieter am tierfreundlichsten: In 26 Prozent aller Immobilienanzeigen sind Haustiere erlaubt. Auf Platz 2 liegt Halle (Saale) mit 22 Prozent. In Hamburg (5 Prozent) und München (7 Prozent) haben Frauchen und Herrchen die schlechtesten Chancen bei der Wohnungssuche.

Geringer Anteil in Metropolen

Vor Potsdam liegen im Osten Deutschlands noch vier Städte: Neben Halle sind das Chemnitz auf Platz 4 (17 Prozent), Magdeburg auf Platz 7 (16) und Leipzig auf Platz 10 (14 Prozent). Einen Platz hinter Potsdam liegt Jena mit 11 Prozent, gefolgt von der Bundeshauptstadt Berlin mit gleichfalls 11 Prozent.

Vierbeiner dürfen nicht verboten werden

Die besten Chancen haben Haustierbesitzer, wenn bereits in der Anzeige auf die erlaubte Haustierhaltung hingewiesen wird, betonte Immowelt am Donnerstag in einer Pressemeldung. Falls nicht, bestehe dennoch Grund zur Hoffnung. „Denn zum einen geben einige Vermieter in der Anzeige nicht an, ob Vierbeiner erlaubt sind. Und zum anderen darf die Haltung von Haustieren nicht generell verboten werden. Kleintiere wie Meerschweinchen oder Wellensittiche sind grundsätzlich erlaubt.“ Bei Hunden oder Katzen wird es laut Immowelt etwas komplizierter: Generell verbieten dürften Vermieter die Haltung per Klausel im Mietvertrag zwar nicht, heißt es. Allerdings dürfe ein Mieter nicht ohne Rücksicht auf andere einen Hund oder eine Katze halten. Im Zweifel müsse also entschieden werden, welche Person das schwerwiegendere Bedürfnis hat: Der Mieter, der Hund oder Katze halten möchte, oder andere Personen, die sich durch das Haustier gestört fühlen könnten.

Von maz-online/rai