Nur wenige Ostdeutsche arbeiten für das Bundesverfassungsgericht – darunter die Schneiderin

Potsdam/Karlsruhe

Ostdeutschland ist in der deutschen Justiz unterrepräsentiert. Die erste Ostdeutsche, der Ines Härtel am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe begegnet ist, war keine Juristin, sondern die Schneiderin ihrer Robe. Härtel ist ebenfalls Ostdeutsche und seit diesem Sommer Richterin am höchsten deutschen Gericht – und trotz 30 Jahren Einheit die erste Richterin, die aus den Neuen Bundesländern stammt.

Die Richterin holte sich gleich einen Referendar aus Brandenburg nach Karlsruhe

Die Anekdote mit der Schneiderin erzählte Härtel am Freitagnachmittag auf dem Luisenplatz in Potsdam, wo der „Cube“ des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der Einheitsexpo steht. Transparent gestaltet, soll er die Transparenz des Rechts als Grundlage des Staates symbolisieren. Gemeinsam mit Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), der sie selbst zur Verfassungsrichterin gewählt hat und der derzeit amtierender Bundesratspräsident ist, machte Härtel eine Runde über den Luisenplatz, wo sich die Verfassungsorgane wie Bundesrat und Verfassungsgericht präsentieren.

Anzeige

„Die Integration von Ost und West geht maßgeblich auf das Recht zurück und auf das Verfassungsgericht als Hüterin der Grundrechte“, sagte sie. Der „Cube“ zeigt eine der markanten roten Richterroben. Sie werden jedem Richter maßgeschneidert – eine Modesignerin aus Brandenburg machte das für Ines Härtel. Die Juristin, die 1972 in Staßfurt ( Sachsen-Anhalt) geboren wurde und als Professorin an der Viadrina in Frankfurt/Oder auch beruflich mit Brandenburg verbunden ist, sieht zunehmend mehr Chancen für Ostdeutsche auch in hohen Ämtern der Justiz.

Ines Härtel fand die Begegnung mit der brandenburgischen Modedesignerin zwar schön, als sie ihr Richteramt in Karlsruhe antrat. Mit dem Mangel an Ostdeutschen im wichtigsten Gericht der Bundesrepublik will sie sich aber nicht abfinden. Sie hat ihre Ernennung zur Verfassungsrichterin im Juli durch den Bundesrat schon genutzt. „Einer meiner ihrer Referendare in Karlsruhe ist gebürtiger Brandenburger und Absolvent der Viadrina“, sagte sie am Freitag der MAZ. Die Integration von Ost und West durch das Recht gelang schnell – innerhalb des Rechts mahlen die Mühlen langsam.

Bundesverfassungsrichterin Ines Härtel im Gespräch mit Kaiser Otto III. Als „Prominenter“ aus Sachsen-Anhalt sollte die Figur am Freitag für das Bundesland werben, das im nächsten Jahr die Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit ausrichten wird. Quelle: Peter Degener

Weil Härtels Heimatland Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr die Einheitsfeierlichkeiten austrägt, waren auch allerlei anhaltinische Gestalten als prominente Botschafter ihres Landes in der Innenstadt unterwegs – etwa Kaiser Otto I., der eigentlich im Magdeburger Dom begraben liegt und Großvater Ottos III. war, der die Ersterwähnungsurkunde von Potsdam im Jahr 993 ausgestellt hat.

Von Peter Degener