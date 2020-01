Nur wenige Teilnehmer beim zweiten Aufräumen in Bornstedt

Bornstedt

Beim zweiten Neujahrs-Aufräumen in Bornstedt am Samstagmittag waren nur wenige Menschen dabei. Vier Männer und Frauen trafen sich auf dem Vorhof des Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule und wollten den Stadtteil von Müll befreien, vor allem von Silvester-Müll.

Die Aktion war nur von kurzer Dauer. Denn die vier Reinemacher fanden auch kaum Müll, den sie hätten einsammeln können. „Es ist schon ziemlich sauber hier“, sagte Andrea Lütkewitz, Bornstedterin und Organisatorin des „Clean-up“. Sie will sich durch diese Erfahrung aber nicht von weiteren Aufräumaktionen in der Zukunft abbringen lassen. „Wir werden einen neuen Termin abmachen und dann werde ich mehr Werbung dafür machen.“ Sie könne sich auch gut vorstellen, sich mit Netzwerken anderer Stadtteile abzusprechen und dann dort Mülle zu sammeln.

Lütkewitz vermutete auch, dass das Wetter Schuld daran war, dass nur wenige Menschen zum „Clean-up“ am Sonnabend kamen. Es war bedeckt, windig und gegen Mittag fing es an zu regnen. Im vergangenen Jahr waren acht Bornstedter bei der Aufräumaktion dabei und sammelten viele Säcke Müll, so Lütkewitz.

