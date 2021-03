Potsdam

Was haben ein roter Stuhl, zwei Volleybälle und eine Pappel gemeinsam? Das kann man nur wissen, wenn man es gesehen hat: Sie trafen sich in der Nuthe.

Pappel stürzt in die Potsdamer Nuthe

Denn in dem Flüsschen, das aus dem Fläming kommt und etwa 90 Kilometer weiter in Potsdam in die Havel mündet, hatte sich auf Höhe von MAZ und Aradosee eine Blockade gebildet. Die Pappel hatte damit angefangen. „Der Baum muss wahrscheinlich bei einem starken Windereignis in den Fluss gestürzt sein“, berichtet Martin Sickert, Wasserbaumeister von Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz.

Der Verband ist für die Gewässerunterhaltung zuständig. Jetzt wurde er im Auftrag des Landesumweltministeriums aktiv um weitere Gefahren abzuwehren.

An der im Wasser liegenden Pappel verfing sich Treibgut. Zunächst vor allem Pflanzen und Äste. Dann auch Abfall. Schließlich die Bälle und – wie auch immer – der rote Holzstuhl. „Die Kollegen mussten die Anschwemmung händisch beseitigen“, berichtet Sickert über die Arbeiten der vergangenen Tage, „dabei haben sie auch den Müll aufgesammelt.“ Für den Stamm kam ein Kettenbagger zum Einsatz.

Händisch sammeln die Arbeiter Unrat ab. Quelle: Detlev Scheerbarth

Ziel: Dammbildung verhindern

Ziel war, so der Fachmann, eine Verklausung zu verhindern. Es hätte sich immer mehr Treibgut angesammelt und hätte irgendwann wie ein Damm das Wasser der Nuthe langsam angestaut. Insofern sind wir auch bei der MAZ dankbar für die Aufräumaktion, weil wie so keine nassen Füße bekommen.

Ein Kettenbagger muss den Stamm aus der Nuthe ziehen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Noch ein Verdächtiger kommt ins Spiel, wenn es um umfallende Bäume an der Nuthe geht: der Biber. Hatte er die Pappel angeknabbert? Das lasse sich nicht mehr sagen, so Sickert. Generell leben viele Biber entlang der Nuthe und knabbert gern mal die Borke der Bäume an, was diese tatsächlich schädigen kann. Doch sei die Population keine Plage und die Schäden nehmen nicht Überhand, sagt der Wasserbaumeister.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ärgerlicher sind eher die Menschen, die ihren Unrat in der Nuthe abladen. So hatten die Mitarbeiter des Verbandes vor kurzem am Nuthedamm in Potsdam eine Gasflasche aus dem Wasser bergen müssen.

Die aktuellen Arbeiten, um den Fluss zu reinigen, dauern noch bis zum 18. März. Zum Abschluss wird die gesamte Strecke vom Aradosee bis zur Mündung kontrolliert.

Von Alexander Engels