Innenstadt

Die Bäume im neuen Nuthepark zwischen Langer Brücke und dem Hauptquartier der ILB leiden unter der Hitze – dabei sind viele von ihnen erst wenigen Monaten gepflanzt worden. Vor allem im Umfeld des neuen Spielplatzes stehen schon jetzt zahlreiche Eichen, Erlen und Ahorne mit kahlen Ästen oder trockenem Laub – dabei wünschen sich Nutzer gerade dort, dass die jungen Bäume schnell zu ansehnlichen Schattenspendern für Kinder und Eltern werden.

„Der Zustand der Bäume ist nur teilweise befriedigend. Etwa zehn bis zwölf von ihnen, meist Eichen, sind abgestorben“, erklärt das Grünflächenamt der Stadt Potsdam auf Nachfrage der MAZ. Weitere acht bis zehn befänden sich „im Stress“. Einige Bäume seien zudem vom Splintholzkäfer befallen, „was ebenfalls durch Stresssituationen wie Hitze, Sonneneinstrahlung, Trockenheit hervorgerufen werden kann und damit die Bäume zusätzlich schädigt.“ Damit müssen möglicherweise bis zu einem Drittel der 57 neugepflanzten Bäume dort ersetzt werden.

Anzeige

Verantwortlich für die Pflege ist eine Landschaftsfirma

Verantwortlich für die Bäume ist allerdings nicht das Grünflächenamt, sondern eine Landschaftsfirma, die im Auftrag der Stadt die sogenannte Entwicklungspflege durchführt, damit die Pflanzen die kritischen ersten Jahre auch überstehen. Denn: Abgestorbene Bäume oder Sträucher müssen durch durch den Auftragnehmer ersetzt werden. „Die Pflege beginnt dann von neuem“, erklärt die Stadt.

Weitere MAZ+ Artikel

In diesem Fall ist eine Teltower Firma verantwortlich, die TBR Recycling GmbH. Dort schätzt man den Zustand der Bäume zwar ernst, aber deutlich besser ein, als im Grünflächenamt. „Dass es den Bäumen nicht so gut geht, ist so nicht richtig. Wir haben dort knapp 60 Bäume und 16 Sträucher gepflanzt. Davon haben acht Bäume hitzestress und haben vorzeitigen Laubafall, das kann man nicht wegdiskutieren, aber die anderen sind wüchsig“, erklärt TBR-Geschäftsführer Stefan Schumann der MAZ. Der Grund liegt seiner Meinung nach im „Extremstandort“, die diese Bäume auf der freien Fläche hätten. Angesichts der andauernden Hitze in diesem Sommer hält Schumann den Zustand der Bäume für „vertretbar“. Knospen und Triebe seien vital und nicht vertrocknet, „Ich gehe davon aus, dass sie es schaffen“, sagt er.

Gibt es einen Preiskampf um Aufträge?

Eine Leserin hatte der MAZ den Hinweis auf die trockenen Bäume gegeben. Ihre Theorie: Es sei für die Garten- und Landschaftsbaufirmen womöglich günstiger, anstelle der aufwendigen Pflege lieber einen sterbenden Baum in kauf zu nehmen und ihn noch einmal zu ersetzen. Liegt die Ursache das Problem im Nuthepark womöglich im Zusammenspiel eines heißen Sommers mit dem Preiskampf um Aufträge in der Branche? Das weisen sowohl Stadt als auch die TBR Recycling GmbH Teltow zurück. „Das war früher vielleicht so bei manchen Firmen“, sagt Geschäftsführer Stefan Schumann, „aber heute gilt die Bewässerung als eine besondere Leistung in der Stadt Potsdam. Jeder Wässerungsgang wird uns zusätzlich vergütet“, sagt er.

Ein zusätzlicher Wässerungsgang kostet zwischen sechs bis acht Euro, erklärt die Stadt. Die Kosten für die Lieferung und Pflanzung der 57 Bäume am Nuthepark beliefen sich auf knapp 70.000 Euro – das entspricht etwa 1200 Euro pro Baum. „Ein zusätzlicher Wässerungsgang steht in keinem Verhältnis zu einem möglichen Ersatz“, so ein Stadtsprecher. Besondere Regelungen für Dürreperioden, wenn der Aufwand zur Pflege größer wird, gebe es nicht. „Der Dienstleister ist an einer ordnungsgemäßen Vertragslaufzeit und Übergabe interessiert und kalkuliert dies mit ein“, erklärt die Stadt. TBR-Chef Schumann sagt allerdings: „Wir würden häufiger wässern, wenn die Stadt das wünscht“, doch das koste natürlich viel Geld.

Im Nuthepark war man in dieser Saison wöchentlich zur Bewässerung vor Ort.„In Abstimmung mit dem Amt werden wir diese Bäumen künftig auch mit Bewässerungsbeuteln versorgen“, so Schumann. Mit den grünen Plastiksäcken bekommen die Bäume das Wasser allmählich über einen längeren Zeitraum – die Stadt hat die Beutel seit diesem Jahr großflächig beim eigenen Bestand im Einsatz.

Von Peter Degener