Die Pro Potsdam will den Kopfbau der sogenannten „Nutheschlange“ in Zentrum Ost abreißen. Das Architektenpaar Baller will das allerdings verhindern. Der Urheberrechtsstreit hat das Zeug zum bundesweiten Präzedenzfall, wie am Mittwoch vor dem Landgericht Potsdam deutlich wurde.