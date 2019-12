Zentrum Ost

Die kommunale Immobilienholding Pro Potsdam und die Bürgerinitiative Nutheschlange haben sich über die Zukunft des Terrassenhauses an der Nuthestraße verständigt. Die Pro Potsdam teilte dazu am Donnerstag mit, sie prüfe aus juristischer, finanzieller und technischer Sicht die Auswirkungen einer Grundstücksherauslösung. Wie berichtet, gibt es die Überlegung, der Bürgerinitiative das Terrassenhaus per Erbpacht zu übertragen. Das Gespräch sei konstruktiv gewesen, so die Pro Potsdam.

Von MAZonline