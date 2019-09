Warum es nachts bei der Sparkasse Babelsberg kein Geld gibt

Babelsberg

Saufgelage spielten sich dort ab; es wurde gegessen und getrunken, und zwischendurch erleichterte man sich gleich neben dem Nachtlager. Ein Jahr lang haben sich Obdachlose des nachts im Kassenautomatenraum der Sparkassenfiliale im Babelsberger Zentrum eingenistet; kein Hausverbot des Unternehmens, kein Platzverweis der Polizei, kein Rettungseinsatz der Feuerwehr konnte sie längere Zeit davon abhalten, den SB-Bereich in Beschlag zu nehmen und zu verwüsten. Selbst die zeitweilige Schließung von 23 bis 5 Uhr morgens brachte nichts.

Männer kamen aus Polen

Die offenbar aus Polen stammenden Männer kamen, sobald der Raum wieder geöffnet war. Jetzt wird der Automatenraum geschlossen, wenn die Bankfiliale nachmittags oder sogar schon mittags schließt; Kunden bekommen kein Geld mehr bis zum nächsten Morgen. Nur samstags und sonntags ist von 8 bis 21 Uhr geöffnet, obwohl die Bank da zu hat.

Wenn die Bank nicht arbeitet, gibt es auch kein Geld am Automaten. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wir bedauern die Schließung“, sagt Unternehmenssprecher Robert Heiduck: „Aber wir müssen die Einrichtung und unsere Kunden schützen.“ Die Sparkasse betreibt 13 Filialen mit Automaten in Potsdam; nur im Automatenraum an der Brandenburger Straße gab es schon mal ein ähnliches Problem.

Automatenbereich soll bald wieder öffnen

Man hoffe, den SB-Bereich demnächst abends und nachts wieder öffnen zu können, sagte Heiduck am Mittwoch der MAZ. Einen Automaten außen einzurichten, gehe nicht, weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Einen Automaten könnte man nur abseits der Filiale aufstellen. Dazu hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) aber noch nichts entschieden.

„Mindestens zweimal pro Woche waren die da, zwei bis vier Männer, oft auch am Wochenende“, berichtet Sparkassenmitarbeiterin Heike Trebuth. Als sie das erste Mal die Reste des Gelages und die Fäkalien auf dem Boden und an den Wänden sah, würgte es sie.

Fäkalien im Automatenraum der Sparkassenfiliale im Babelsberger Zentrum Quelle: MBS

Der Gestank war schon in die eigentlich geschlossene Filiale dahinter gezogen und verging trotz intensiven Putzens des Vorraums kaum. „Ohne Raumspray“, sagt sie, „hätten wir das gar nicht ausgehalten, bei keinem der vielen Fälle.“

Platzverweise halfen nicht

Mehrfach sprach die Filialleitung den Obdachlosen Platzverweise aus. Dann gingen sie und nahmen ihre Sachen mit, nicht aber den Müll. Des Öfteren stellten sie sich aber stur und mussten von der Polizei vor die Tür gesetzt werden; woanders hinbringen durfte man sie nicht. Dann blieben ihre Habseligkeiten in der Bank; die Männer saßen oder lagen vor der Filiale, im Sommer noch am Morgen schwer betrunken und mit freiem Oberkörper. Und sie tranken weiter, bettelten und pöbelten Passanten an.

Aus dem Automatenbereich vertrieben, schliefen Obdachlose ihren Rausch vor der Filiale aus. Quelle: privat

Ein solcher Passant und Kunde kam mit seinem dreijährigen Kind zur Bank; einer der Obdachlosen brüllte das Kind an, das sich schwer erschrak. Der Mann bat das Ordnungsamt der Stadt, dem Geschehen an der Bank ein Ende zu setzen, musste aber erfahren, dass die Obdachlosen keine aggressiven Bettler seien und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Vom Amt wurde der Mann belehrt, man müsse auch solchen Menschen Respekt entgegenbringen und ihre Entscheidung akzeptieren, auf der Straße zu leben. Die Männer wollten keinen Platz im Heim und keine Hilfe.

Betteln ist nicht verboten

Das Amt hielt dem Vater einen Vortrag über Obdachlosigkeit und ihre Gründe und darüber, wie man in anderen Ländern Europas damit umgeht. Betteln generell zu verbieten, verstoße gegen die „Kommunikationsfreiheit“ der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wenn die Stadt die Obdachlosen von diesem Platz verdränge, löse sie das Problem, nicht, erfuhr der Mann. Dem Kind möge er erklären, warum es Bettler gibt und was sie brauchen. Man solle jedem Menschen, der in Potsdam lebt, mit Respekt begegnen. Der Mann reagierte fassungslos ob der Belehrung.

Die Obdachlosen sind nach Schätzung der Bank-Mitarbeiter 30 bis 40 Jahre alt. Bei einem Polizeieinsatz wurde ihnen gedroht, sie in ihre Heimat zurückzubringen. „ Polen“, stammelte einer. Weil sie auch tagsüber den Bereich der Filiale nicht verließen, geht man davon aus, dass sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.

Von Rainer Schüler