Schlafender Obdachloser in Bornim angegriffen

Bornim

An der Potsdamer Straße ist in der Nacht zu Montag ein stadtbekannter Obdachloser offenbar angegriffen und misshandelt worden. Wie Polizeisprecherin Therese Franz auf MAZ-Anfrage sagte, hat der 64-Jährige selbst die Polizei gerufen und berichtet, er sei von zwei unbekannten Männern mehrfach von außen durch die Wand seines Zeltes an den Kopf getreten worden. Als Tatzeit hat die Polizei 0.23 Uhr notiert. Das Zelt des Mannes soll auf einem Grünstreifen neben der Straße gestanden haben. Der Bewohner war nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt selber alkoholisiert. Zu den Verletzungen des mutmaßlichen Opfers wurde nichts gesagt.

Von Rainer Schüler