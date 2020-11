Potsdam

Einen eindringlichen Appell für Dialog und Kompromissbereitschaft hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) an alle Beteiligten bei der Neugestaltung der Plantage gerichtet. Und zwar nicht aus dem stillen Kämmerlein, sondern von der Kanzel der Nikolaikirche aus. Am Samstagabend trat er dort als Gastredner zum Abschluss der Predigtreihe „Gerechtigkeit – Ein Phantom?“ der Nagelkreuzgemeinde auf.

Ort der Auseinandersetzung und Begegnung

„Die Plantage kann zu einem äußerst lebendigen und spannenden Ort der Auseinandersetzung, Kreativität und Begegnung werden“, sagte er in seinem Beitrag über Demokratie und ihre Bedeutung für eine Stadt wie Potsdam. Die Diskussion über das Garnisonkirchen-Projekt, den Erhalt des Rechenzentrums und die neue Nutzung des Areals war sein thematischer Schwerpunkt dabei.

Schuberts Bürgerkanzel-Rede in der Nikolaikirche vor etwa 50 Besuchern. Quelle: Julius Frick

Gerechtigkeit zeige sich in einer Stadt an der Diskussion und Anteilhabe an der Stadtentwicklung. „Die stärkste Bruchlinie im Zusammenprall unterschiedlicher Interessen findet sich in Potsdam derzeit an der Plantage“, so Schubert. „Unvereinbare Forderungen“ stünden sich dort gegenüber. Sein Vorschlag für eine „langfristige Perspektive der Plantage als Lern- und Begegnungsort“ vor zwei Jahren sollte die festgefahrene Diskussion wieder in Gang bringen.

Kritik an früherer Haltung des Rathauses

„Die Stadt gibt keine Lösung vor“, sagte Schubert in der anschließenden Fragerunde. Es komme nicht auf feste Positionen, sondern auf den Prozess an. Doch habe sich die Verwaltung aus seiner Sicht in der Vergangenheit zu sehr „herausgehalten“ und die Garnisonkirche zu einem reinen „Projekt der Kirche“ erklärt – was als Kritik an seinem Amtsvorgänger Jann Jakobs ( SPD) verstanden werden konnte.

Die Stadt führe nun einen Diskussionsprozess „auf Augenhöhe“. „Ich weiß nicht, ob er erfolgreich sein wird“, schränkte Schubert ein. Bis 2023 soll eine Lösung vorliegen. Der Oberbürgermeister wünscht sich „eine Entscheidung, die von der Mehrheit der Stadtgesellschaft getragen wird“.

Von Alexander Engels