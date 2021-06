Potsdam

Dass Potsdam nach der neuesten Bevölkerungsprognose etwas behutsamer wächst als bislang vorhergesagt, bezeichnete Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Dienstag als „gutes Zeichen“. Die Stadt und das Berliner Umland blieben eine Wachstumsregion und „ungebrochen attraktiv“. In der Bevölkerungsprognose wird dabei auch die Aussage getroffen, dass in Potsdam bei stärkerer Wohnungsbautätigkeit auch ein deutlich stärkere Bevölkerungszuwächse möglich wäre. Dazu erklärte Schubert: „Es sollte nicht darum gehen, die Wachstumsdynamik an wenigen Orten zu konzentrieren, sondern möglichst in der Region zu verteilen.“

Verträglicheres Wachstumstempo

Potsdam könne so „mit einem verträglicheren Tempo“ wachsen. Dies sei verträglicher für Flächenverbrauch, für Stadtstrukturen sowie für das Verkehrsaufkommen und ermögliche es besser, dass die soziale Infrastruktur mitwachsen könne und Probleme der Vergangenheit wie fehlende Kitas und Schulen der Stadt behoben werden. Schubert plädiert dafür, mit dem Land Brandenburg gemeinsam Instrumente zu entwickeln, die es ermöglichen, „verstärkter und gezielter Wohnraum für den Bedarf von schon in der Stadt Wohnenden zu schaffen“. Modelle der gezielten Förderung von bedarfsgerechtem Wohnungsbau wie es sie beispielsweise in anderen Bundesländern bereits gibt, könnten dazu einen Beitrag leisten, so der Oberbürgermeister.

„Deutliche Korrekturen nach unten“

Die am Montag präsentierte amtliche „Bevölkerungsvorausberechnung für das Land Brandenburg 2020-2030“ geht davon aus, dass Potsdam bis zum Jahr 2030 um 9,5 Prozent wächst und dann 197 500 Einwohner haben wird. Man habe wegen der derzeitigen Wohnungsbauaktivität „deutliche Korrekturen nach unten“ vorgenommen, schreiben die Demografen.

Von MAZonline