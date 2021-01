Potsdam

Die Stadt Potsdam nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer waren die Männer und Frauen auf dem Chefsessel im Rathaus? Mit welchen Mitteln schaffte es die SED, auch in der einstigen Residenzstadt ihren unbedingten Machtanspruch durchzusetzen. Wir stellen die Oberbürgermeister bis in die Nachwendezeit vor. Den Abschluss macht Horst Gramlich (1990-98).

Erster freigewählter Oberbürgermeister

Licht und Schatten liegen bei Horst Gramlich ( SPD), dem ersten freigewählten Oberbürgermeister Potsdams nach der Wende, dicht beieinander. Seit dem 30. Mai 1990 im Amt, bringt er die Stadt in den schweren Zeiten voran. Er wird aber auch der erste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt sein, der 1998 per Bürgerentscheid abgewählt wird.

Sein Nachfolger Jann Jakobs, der 1993 unter Gramlich im Rathaus als Jugendamtsleiter startet, wird zu dessen 70. Geburtstag 2008 darauf verweisen, dass Gramlich „unter schwierigen Voraussetzungen eine funktionierende Verwaltung nach den Prinzipien kommunaler Selbstverwaltung aufgebaut“ habe. Dabei sei Gramlich „in den komplizierten Jahren des Umbruchs, als alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung neben der täglichen Arbeit außerordentliche Lern- und Anpassungsprozesse zu bewältigen hatten, immer ein verlässlicher Dienstherr“ gewesen.

Von 1990 bis 1998 führte Horst Gramlich die Stadt Potsdam als Oberbürgermeister.

Während Gramlichs Amtszeit werden mit der Festlegung von Sanierungsgebieten im Zentrum und in Babelsberg sowie der Ausweisung des Entwicklungsgebietes Bornstedter Feld wesentliche Grundlagen für die Stadtentwicklung der Landeshauptstadt gelegt. Nicht zuletzt ist es Gramlichs Einsatz zu danken, dass die Bundesgartenschau 2001 nach Potsdam kommt. Diese Initiative, die beim Start 1995 nicht nur auf Verständnis trifft, habe sich „als der wesentliche Entwicklungsimpuls“ für die Stadt erwiesen, der weit über die unmittelbaren Buga-Areale noch heute sichtbar sei, so Jakobs.

1995: Anstoßen auf den Zuschlag für die Buga 2001.OB Horst Gramlich mit Volker Härtig (l.), Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Bornstedter Feld, d und Diethild Kornhardt. Quelle: MAZ/Christel Köster

Trotz etlicher Erfolge – was seine Außenwirkung anlangt, agiert Gramlich eher glücklos. Man wirft ihm Führungsschwäche, Bürgerferne und Weltfremdheit vor, gibt ihm die Schuld für die schlechte Stimmung in der Stadt. Das Magazin „Spiegel“ machte aus Potsdam auf seinem Titel gar die „Jammerhauptstadt des Ostens“.

Und so fällt ein Abwahlbegehren, dass das Potsdamer Bürgerbündnis im Verbund mit der Kampagne gegen Wehrpflicht und Zwangsdienste (heute: Die Andere) im Dezember 1997 initiiert, auf fruchtbaren Boden. Einer der weiteren Anwürfe: Die Stadtverwaltung würde viel zu viele Ex-IM beschäftigen. Außerdem hat sich Gramlich hartnäckig vor seinen in einen Baufilzskandal verwickelten Stadtrat Detlef Kaminski gestellt, der schließlich noch vor Gramlich seinen Hut nehmen muss.

Baustadtrat als heimlicher Oberbürgermeister

Kaminski gilt vielen als heimlicher Oberbürgermeister. Der 1954 Geborene, der im Frühjahr 1989 zu jenen gehörte, die den SED-Wahlbetrug aufdeckten, führt als SPD-Mann das Bauressort von 1990 bis 1998, ist ein Machertyp, durchsetzungsstark, provokant. Er zieht durch, was er für richtig hält, teilweise auch ohne Rücksicht auf den Status des Unesco-Weltkulturerbes, der den Schlössern und Parks von Berlin und Potsdam 1990 zugesprochen wurde. Streitpunkte sind die Bauten am Glienicker Horn und das Potsdam-Center.

Gramlich und Kaminski setzen aber auch die strengen Sanierungssatzungen für die barocke Innenstadt und das Holländische Viertel durch. Am Alten Markt wird so ab 1991 der Rohbau des künftigen Hans-Otto-Theaters wieder abgerissen, was zur Folge hat, dass die Stadt über Jahre mit einem Bühnenprovisorium in einem Leichtbau, der „Blechbüchse“, leben muss. Zudem wird in beider Amtszeit das Kirchsteigfeld errichtet, das erste große neue Stadtviertel in Potsdam, sie sorgen für insgesamt sieben Milliarden Mark an Bauinvestitionen.

SPD lässt Gramlich 1998 öffentlich fallen

Im Vorfeld der Abstimmung gegen Gramlich mahnt Landtagspräsident Herbert Knoblich ( SPD) die Potsdamer, sich nicht vom „Ränkespiel“ der Parteien beeinflussen zu lassen. Es gehe beim Bürgerentscheid am 17. Mai 1998 nicht um Parteipolitik, sondern „um die Zukunft Potsdams“. Knoblich kritisiert aber auch den Umgang ihrer beider Partei, der SPD, mit dem Oberbürgermeister. Diese schaltet am Tag vor der Abstimmung in allen Potsdamer Zeitungen Anzeigen, in denen es heißt: „ Potsdam braucht den Neuanfang. Die Alternative heißt Matthias Platzeck.“ In der Tat, Brandenburgs Umweltminister, in Potsdam ein allseits populärer Mann, steht als Nachfolger bereit. Das Ergebnis ist wie erwartet: 87,5 Prozent derer, die ihre Stimme abgeben, votieren gegen Gramlich.

Niederlage: Gramlich wird nach einem Bürgerbegehren 1998 abgewählt. Quelle: MAZ/Christel Köster

Das ist ein herber Schlag für den 60-Jährigen, der sich doch als engagierter Verwaltungsarbeiter sieht. Am 31. März 1938 in Antonufka/ Ukraine geboren, wächst er als Flüchtlingskind in Potsdam auf. Nach einer Lehre als Bankkaufmann studiert er Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Ökonomie in Ostberlin, wird dort 1972 promoviert. Danach arbeitet er an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in Potsdam-Babelsberg als wissenschaftlicher Mitarbeiter und lehrt als Dozent für Wirtschaftsplanung und Planerfüllung.

1990 führte er eine bürgerliche Rathaus-Koalition

In den bewegten Tagen des Herbstes 1989 zieht es Horst Gramlich zu den Sozialdemokraten, bei den Kommunalwahlen im Mai 1990 gewinnt er das Bürgermeisteramt. Dabei steht er einer Koalition aus SPD, CDU und Teilen der Bürgerbewegung vor, die in vielen Punkten sehr verschiedene Meinungen zu alltäglichen Sachfragen hat. Wichtige Themen sind, wie überall im Land, die wachsende Arbeitslosigkeit, die Wohnungsnot, Investitionshemmnisse, Immobilienspekulationen und eine nicht zeitgemäß arbeitende Verwaltung.

Potsdamer Oberbürgermeister seit 1945 Diese Männer und Frauen lenkten Potsdam im Oberbürgermeisteramt seit 1945: Walter Paul, 1945 bis 1950 Kurt Promnitz, 1951 bis 1957 Wilhelm Rescher, 1957 bis 1961 Brunhilde Hanke, 1961 bis 1984 Wilfried Seidel, 1984 bis 1989 Manfred Bille, 1989/1990 Horst Gramlich, 1990 bis 1998 Matthias Platzeck, 1998 bis 2002 Jann Jakobs, 2002 bis 2018 Mike Schubert, seit 2018

Bei den Kommunalwahlen im Dezember 1993 steht Gramlichs Amt schon einmal auf der Kippe. Im ersten Wahlgang kann sein PDS-Herausforderer Rolf Kutzmutz einen klaren Gewinn verbuchen. Bei der Stichwahl zwei Wochen später dreht sich das Ergebnis zu Gunsten Gramlichs. Er erhält am Ende 54,7 Prozent, da auch die Wähler von CDU, Grünen und FDP für den eigentlich ungeliebten Oberbürgermeister votieren.

1000-Jahr-Feier als Fiasko

Es ist dies das Finale eines Jahres, das eigentlich mit der 1000-Jahr-Feier der Stadt Potsdam ein früher Höhepunkt von Gramlichs Amtszeit hätte werden können. Doch neben „Tausend Lustbarkeiten“ stehen Pleiten, Pech und Pannen. Der Auftakt für das Historienspektakel „Cappriciopotztumi“ geht gründlich daneben. Und am Ende klafft ein so großes Finanzloch, dass Gramlich das festliche Finale kurzerhand absagt.

Von dem im Vorfeld zusammengestellten „Geschenkideenkatalog“ profitiert vor allem die Stiftung Schlösser und Gärten. So zeigt sich das Erstlingswerk Schinkels aus dem Jahre 1801, der Pomonatempel auf dem Pfingstberg, dank einer großzügigen Spende der Reemtsma-Stiftung wieder in alter Schönheit. Und es werden Traditionen begründet, die bis heute den Potsdamer Alltag bestimmen, so das Babelsberger Weberfest zur Erinnerung an jene böhmischen Zuwanderer, die ab 1750 die Textilindustrie an Nuthe und Havel brachten.

Gramlich lebt seit der Abwahl 1998 zurückgezogen in Caputh.

Von Frank Starke