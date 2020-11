Potsdam

Die Stadt Potsdam nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer waren die Männer und Frauen, die im Rathaus und in der Stadtverordnetenversammlung führende Positionen innehatten? Mit welchen Mitteln schaffte es die SED, auch in der einstigen Residenzstadt ihren unbedingten Machtanspruch durchzusetzen. Wir stellen die DDR-Oberbürgermeister vor, dieses Mal: Brunhilde Hanke (1961-84).

Eine ungewöhnliche Frau: Brunhilde Hanke hatte um einiges länger als alle ihre männlichen Amtskollegen das Oberbürgermeisteramt inne. Und auch wenn sie es vor 36 Jahren abgab: Brunhilde Hanke nimmt auch als 90-Jährige noch immer regen Anteil am Stadtgeschehen. Im Februar setzte sie den Millionsten Ziegel für den Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche ins neue Mauerwerk.

Anzeige

Zur Galerie Von 1961, kurz nach dem Mauerbau, bis 1984 war Brundhilde Hanke die Oberbürgermeister von Potsdam. Fotografische Impressionen aus ihrer Amtszeit aus dem MAZ-Archiv.

Am Beginn ihrer Amtszeit stand eine ziemlich ungewöhnliche Personalentscheidung in der frühen DDR: Eine junge Frau wird 1961 Potsdams Oberbürgermeisterin, mit 31 Jahren. Aber sie hat genau jene Vorzeigebiografie, wie sie sich der SED-Apparat wünscht. Geboren am 23. März 1930 in Erfurt, entstammt sie einer Arbeiterfamilie, erlernt den Beruf einer Näherin. Und steht nach Kriegsende auf der richtigen Seite.

1946 tritt sie der FDJ und der SED bei. Aus der Jungarbeiterin wird bald eine aufstrebende FDJ-Funktionärin. Es zeigt sich, dass sie auch das Zeug hat zur Lehrerin an der Jugendhochschule der FDJ am Bogensee bei Wandlitz. Von dort wird die tüchtige junge Frau für ein Jahr an die Zentralschule des Komsomol nach Moskau geschickt.

Moskauer Weihen

1952 kommt sie nach Potsdam, um leitende Mitarbeiterin in der FDJ-Bezirksleitung zu werden. Nebenher absolviert sie ein Fernstudium an der SED-Parteihochschule. Dabei ist sie, mittlerweile Mutter von drei Kindern, eigentlich gerade auf der Suche nach einem Weg, der es ihr leichter macht, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, sie möchte Lehrerin werden. Die SED-Führung sieht das anders. Und für eine junge Genossin mit den allerhöchsten Moskauer Weihen wäre die Ablehnung des neuen Auftrags letztlich so etwas wie Fahnenflucht. Also Augen zu und durch.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Am 24. September 1961 löst sie den bisherigen Oberbürgermeister Willi Rescher ab, in einer politisch außerordentlich brisanten Zeit – vier Wochen nach dem Mauerbau, der auch gravierende Auswirkungen auf das Leben in Potsdam hat.

Ihre Amtszeit ist geprägt von Abriss und Wiederaufbau. Es werden immerhin 35.000 neue Wohnungen gebaut. Daneben erleidet die historische Bausubstanz unwiederbringliche Verluste. Kenner der Stadtgeschichte wie Andreas Kitschke verweisen darauf, dass der Abrisswut der 1960er Jahre mehr historische Substanz an Bürgerhäusern zum Opfer gefallen ist als dem Weltkrieg. Dem Schleifen ganzer Straßenzüge mit erhaltenen Barockfassaden folgt die Anlage eines autogerechten Straßennetzes.

Ulbricht drängt auf Sprengung der Garnisonkirche

Nach dem Stadtschloss-Abriss wird der Umgang mit der Ruine der Garnisonkirche zum nächsten Prüfstein. Nicht nur die alten Potsdamer, auch Kunstinteressierte im In- und Auslandes setzen sich für den Wiederaufbau des architektonisch so bedeutsamen Baus ein. Im Dezember 1965 kann es losgehen. Zur Sicherung erhält der Turm Stahlbetondecken. Gemeinsam mit den beiden geräumigen Treppenhäusern soll er für die Gemeindearbeit nutzbar gemacht werden, die Umfassungsmauern des Kirchenschiffes sollen als Mahnmal gegen den Krieg stehen bleiben.

Lesen Sie auch:

Doch das steht letztlich dem Konzept des SED-Chefs Ulbrichts entgegen, der es darauf abgesehen hat, das Preußenerbe mit Stumpf und Stiel auszurotten. Die Hardliner der SED-Bezirksleitung sind auf seiner Linie. Die Garnisonkirche, „dieses Symbol des preußischen Militarismus“, sei „aus dem Gedächtnis der Bürger der Stadt zu tilgen“. Zum Jahresende 1967 liegt der Entwurf für den Neubau eines Rechenzentrums vor, in dem nebulös vom „Standort Plantage“ gesprochen wird, aber der Kenner sieht, dass er das Areal der Kirche meint.

Garnisonkirche nach der Sprengung am 23. Juni 1968. Quelle: MAZ/Potsdam-Museum

Oberbürgermeisterin Hanke, die, wie sie später selbst sagt, nach und nach „ein innigeres Gefühl für ihre Stadt und deren historische Bedeutung“ bekommt, entwickelt eigene Ideen zur Sicherung der Kirche. Ihr Rettungsanker heißt Karl Liebknecht, der in Potsdam hoch im Kurs steht, weil er 1912 für die Sozialdemokraten den „Kaiserwahlkreis“ gewonnen hat. Warum nicht im Turm eine Ausstellung mit dem Liebknecht-Motto „Trotz alledem“ einrichten, so ihr Vorschlag. Sie schreibt an Kulturminister Klaus Gysi. Umsonst.

Entscheidung fällt ohne die Oberbürgermeisterin

Die Oberbürgermeisterin wird beim weiteren Vorgehen gar nicht gefragt. Die Anweisungen kommen direkt aus dem SED-Politbüro. Das Paradoxe: Trotzdem muss auch hier, wie schon beim Stadtschloss, die Stadtverordnetenversammlung den entscheidenden Beschluss fassen. Die Tagung am 28. April 1968 wird sehr kurzfristig einberufen, die Beschlussvorlage wurde nicht wie sonst üblich sechs Wochen vorher zugestellt, sondern am Morgen mündlich vorgetragen.

Lesen Sie auch:

Und der Abriss wird auch nicht etwa politisch begründet. Es heißt vielmehr, die Ruine sei ein Hindernis für die Verkehrsführung und zudem dem Bau einer Fernwärmeleitung im Weg. Oberbürgermeisterin Hanke nimmt man vorsorglich ganz aus der Schusslinie. Sie wird an diesem Tag zu einer Übung der DDR-Zivilverteidigung befohlen. Immerhin wird der Beschluss nicht wie sonst üblich einstimmig gefasst, sondern es gibt vier Gegenstimmen.

Hanke schätzt Potsdams historische Bausubstanz

Das Aus für die Garnisonkirche empfindet Brunhilde Hanke als persönliche Niederlage. Im Weiteren leistet sie nicht nur einmal Widerstand, wenn versucht wird, die historische Bausubstanz anzugreifen. Ihre wichtigste Waffe: Zeit gewinnen, Entscheidungen vertagen. Auch wenn kein Geld da ist, den Verfall der schönen alten Bauten, der Villen und Bürgerhäuser, aufzuhalten. Zumindest für die Hauptstraße, die heutige Brandenburger Straße, die damals den Namen des CSR-Präsidenten Klement Gottwald trägt, findet sie eine Lösung. Die Kreise des Bezirkes Potsdam werden quasi per kleinem Hauptstadtvertrag verpflichtet, jeweils eines der Häuser zu sanieren.

Übergabe des ersten Bauabschnitt der rekonstruierten Klement-Gottwald-Straße am 30. April 1977. Quelle: MAZ/Wolfgang Mallwitz

Ganz oben auf der Abrissliste steht seit Ende der 1960er Jahre eigentlich das Holländische Viertel, da dessen Zustand besonders ruinös ist. Die Pläne dazu müssen aber immer wieder aufgeschoben werden, weil noch zu viele Menschen in dem Areal leben. Als 1975 das Denkmalschutzgesetz der DDR in Kraft tritt, ermutigt das auch Hanke.

Die Stadt setzt eine „Musterrekonstruktion“ von vier Holländerhäusern durch. Mit dem Fazit, dass es möglich ist, alle „gestalterischen und denkmalpflegerischen Anforderungen“ zu erfüllen. Es soll eine „komplexe Rekonstruktion“ des gesamten Holländischen Viertels geben. Eine weitere Sicherungsmaßnahme: Ab September 1979 steht das Holländische Viertel als Stadtensemble unter Denkmalschutz, wird in die zentrale Denkmalliste der DDR aufgenommen.

Die Sanierung des Holländischen Viertels: Unter Denkmalschutz stand es seit 1979, aber erst 1990 begann die groß angelegte Rekonstruktion. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Um die drängende Wohnungsfrage zu lösen, entstehen seit den 1970er Jahren ganze Stadtviertel neu, sie heißen Waldstadt II, Stern, Schlaatz, Drewitz, Zentrum Ost. Die frühere Breite Straße wird bis zur Leninallee ( Zeppelinstraße) verlängert und soll zu einer „Magistrale“ ausgebaut werden.

Am Beginn von Hankes Amtszeit stehen die Rückbenennung der Stalinallee in Berliner Straße und die Einweihung der erneuerten Langen Brücke, aber auch das Aus für den historischen Stadtkanal. Er ist der SED-Stadtplanung im Weg. Die Brücken werden abgebaut. Eine anderer Viadukt macht zu der Zeit Schlagzeilen. Auf der Glienicker Brücke kommt es im Februar 1962 zum ersten spektakulären Ost-West-Agentenaustausch.

Aufbau des Stadtzentrums im sozialistischen Sinne

In Potsdams alte Villen zieht derweil ein neuer Geist ein. Im Palais Lichtenau sitzt seit den 1970er Jahren die Leitung des VEB Spezialbau, der zuständig ist für die Bauprojekte der Sowjettruppen in der DDR. Die Villa Arnim wird zum Domizil der Kammer der Technik, die Villa Tumeley geht an den VEB Energieversorgung. Zumindest werden sie auf diese Weise auch saniert.

Und während die Reste der traditionsreichen Burgstraße verschwinden, eröffnet in ihrer Nachbarschaft 1966 das Kulturhaus „ Hans Marchwitza“ im Alten Rathaus. Der vom SED-Politbüro angeschobene „beschleunigte Aufbau“ des Stadtzentrums nimmt langsam Konturen an. Das neue Interhotel an der Langen Brücke öffnet 1969, zwei Jahre später die Schwimmhalle am Brauhausberg.

Bau des Terassenrestaurants Minsk auf dem Brauhausberg 1977. Quelle: MAZ/Annelies Jentsch

1975 beginnen die Arbeiten für den zweiten Havelübergang, die Humboldtbrücke, die ab 1981 genutzt werden kann. Die Stadt erhält eine neue Bibliothek, in ihrer Nachbarschaft entsteht das Institut für Lehrerbildung mit großzügigen Geschäften im Erdgeschoss; es werden eine neue Markthalle und das Terrassenrestaurant „ Minsk“ gebaut.

Potsdamer Oberbürgermeister seit 1945 Walter Paul, 1945 bis 1950 Kurt Promnitz, 1951 bis 1957 Wilhelm Rescher, 1957 bis 1961 Brunhilde Hanke, 1961 bis 1984 Wilfried Seidel, 1984 bis 1989 Manfred Bille, 1989/1990 Horst Gramlich, 1990 bis 1998 Matthias Platzeck, 1998 bis 2002 Jann Jakobs, 2002 bis 2018 Mike Schubert, seit 2018

War die Umwandlung des Marmorpalais 1961 in das DDR-Armeemuseum noch eine bewusste Antipreußen-Demonstration des DDR-Regimes, so kündigt sich Anfang der 1980er Jahre eine sanfte Annäherung an dieses Erbe an. Am Beginn steht der Umzug des Reiterdenkmals von Friedrich II. aus dem Park Sanssouci an seinen angestammten Standort Unter den Linden in Berlin.

Lesen Sie auch:

Den neuen Geist spiegelt auch eine Aufführung des Potsdamer Theaters. Nach der Premiere im Februar 1983 wird Claus Hammels Komödie mit dem richtungweisenden Titel „Die Preußen kommen“ mit 150 Vorstellungen zum Publikumsrenner. Das Hans-Otto-Theater spielt in der Zimmerstraße nicht unter den besten Bedingungen, dafür hat es aber mit dem restaurierten Schlosstheater im Neuen Palais eine Spielstätte mit historischem Glanz. Eine plausible Neunutzung erfährt auch der historische Marstall im Zentrum. Dort öffnet 1983 das erste Filmmuseum Deutschlands.

Westzeitschrift: „Trotz aller Funktionärserziehung normal und fraulich“

Schon in ihren frühen Jahren, 1964, wird Brunhilde Hanke von einer Reporterin der West-Frauenzeitschrift „Constanze“ aufgesucht. Diese gibt ihrem Text die Überschrift „Das Wunder drüben sind die Frauen“. Die Oberbürgermeisterin wird von ihr beschrieben als „eine Frau, die bei aller politischen Einseitigkeit und trotz aller Funktionärserziehung im Gespräch ganz normal und fraulich wirkt“.

Sie erwähne dies ausdrücklich, so die Autorin, „weil mich auffallend viele doktrinäre, parteichinesisch quasselnde Männer abstießen, Bürokraten, die ständig auf Linientreue bedacht waren. Nicht so Brunhilde Hanke. Sie ist eine Karrierefrau im östlichen Gewand. Aber Frauen solchen Typs sind uns auch im Westen nicht fremd.“ Man bestaunt, dass der Ehemann einen Teil der Hausarbeit übernimmt, obwohl er doch an seiner Doktorarbeit schreibt.

Brunhilde Hanke,frühere Oberbürgermeisterin von Potsdam, feierte am 23.März 2020 ihren 90. Geburtstag. Quelle: Bernd Gartenschläger

Während Brunhilde Hanke weiter als Musterfall für eine DDR-Frauenkarriere gilt – sie gehört von 1963 bis 1990 als Abgeordnete der Volkskammer der DDR an, ist ab 1964 Mitglied des Staatsrats der DDR – versteht Tochter Bärbel immer weniger, warum die Mutter sich für ein Land aufreibt, dem sie selbst wie so viele andere zunehmend ablehnend gegenübersteht.

Regimekritische Tochter zwingt zum Sichtwechsel

Die Auseinandersetzungen mit der Tochter lassen den Eltern keine Chance, auf Dauer an der deutschen demokratischen Wirklichkeit vorbeizuschauen. Als diese wegen versuchter Republikflucht von der Stasi verhaftet und tagelang verhört wird, da zieht die andere Realität dieses vermeintlichen Arbeiter-und-Bauernstaates auch bei Hankes ein – eindringlich beschrieben in dem Erinnerungsbuch „Wir wollten ein besseres Land“, das ihre Tochter Bärbel Dalichow, als Filmwissenschaftlerin lange Jahre Leiterin des Potsdamer Filmmuseums, gemeinsam mit dem Autor Uwe-Karsten Heye herausbringt. Die Mutter steht zu ihrer Tochter, auch als die Partei erwartet, dass sie sich von ihr lossagt.

1984 ist für Brunhilde Hanke Schluss

Schließlich bricht Brunhilde Hanke zusammen. Sie braucht lange, um sich zu erholen. Fast drei Jahre dauert die Zwangspause. Ihr Ehemann Helmut Hanke, Dozent an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, wird gefeuert, weil er die engstirnige und klein karierte Kulturpolitik der SED in öffentlichen Vorträgen scharf kritisiert. Aus dem beharrlichen Mitkämpfer ist plötzlich ein Feind des Regimes geworden, der schließlich an den Repressionen zerbricht.

Zur Kommunalwahl 1984 tritt Brunhilde Hanke nicht mehr an. Erstmals, so sagt sie danach, kann sie wieder durchatmen.

Die MAZ-Serie „Potsdamer Nachkriegsjahre“

Von Frank Starke