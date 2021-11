Potsdam

Im Mordprozess gegen eine Pflegerin des Potsdamer Oberlinhauses haben am Dienstag erstmals Angehörige der vier getöteten Bewohner ausgesagt. Dabei äußerten sie, in den vergangenen Jahren eine Verschlechterung der Pflege in der Einrichtung bemerkt zu haben.

Die Schwester eines halbseitig gelähmten Bewohners berichtete, ihr Bruder sei unrasiert gewesen, habe nach Urin gerochen, die Haare habe sie ihm selbst geschnitten. Wegen dieser Zustände hätte sie wenige Wochen vor der Tat ein Gespräch mit dem Pflegedienstleiter geführt und ihre Bedenken mitgeteilt.

Zeugin: Bruder lag im Bett – der Rollstuhl war defekt

Bei den Besuchen am Wochenende hätte ihr Bruder immer häufiger im Bett gelegen, anstatt wie von der Familie am Telefon vorab erbeten, im Rollstuhl zu sitzen. „Es hieß immer: ,Wir haben kein Personal‘“, sagte die Frau, die selbst eine Kindertagesstätte leitet.

Manchmal sei ihr Bruder in der kalten Jahreszeit viel zu dünn angezogen und ohne Decke zur Ausfahrt im Rollstuhl gebracht worden. Der Rollstuhl sei lange Zeit defekt gewesen, ohne dass jemand ihn repariert hätte. Den Staub im Zimmer habe sie selbst weggewischt, berichtete die Angehörige. Die Zustände hätten sich in der Zeit der Corona-Pandemie noch verschlechtert.

Zeuge spricht von „katastrophalen“ Zuständen

Ähnlich äußerte sich der Onkel einer ermordeten 31-Jährigen, die körperlich so stark gelähmt war, dass sie nicht einmal selbst schlucken konnte. „In den letzten zwei Jahren war es katastrophal, sie lag nur im Bett“, berichtete der Berliner, in dessen Familie die junge Frau als Kind aufgewachsen war. In der Station sei kaum Personal anzutreffen gewesen. „Ich musste ’Hallo’ rufen“, sagte der Zeuge. Gegenüber der Polizei hatte der Mann gesagt: Mir kam es so vor, dass sie noch nicht sauber gemacht worden sei“, erinnerte sich der Zeuge.

Die Situation auf der Station spielt in dem Prozess seit mehreren Verhandlungstagen eine große Rolle. Angeklagt ist eine 52 Jahre alte Pflegekraft, die am 28. April 2021 vier Bewohner der Behinderteneinrichtung getötet haben und eine weitere schwer verletzt haben soll. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen.

Die Verteidigung der Potsdamerin hatte zu Beginn des Prozesses klar gemacht, dass sie viel Gewicht auf die Arbeitslast im Oberlinhaus legen würde. Die Angeklagte habe unter der Belastung gelitten.

Schwester eines Mordopfers bricht in Tränen aus

Am Verhandlungstag am Dienstag wurde deutlich, welchen Schock die Todesnachricht in den Familien der Getöteten auslöste. Die Schwester des getöteten Andreas K. berichtet, wie ein Polizist ihr am Telefon mitgeteilt habe, ihr Bruder sei ermordet worden. Ihre Mutter habe auf die Nachricht mit dem Satz reagiert: „Warum er? Er tut doch keinem was!“ Die Zeugin weinte während ihrer Aussage und wollte keine Bilder ihres Bruders ansehen. Sie hatte sich zeitlebens eng um ihren Bruder gekümmert. „Wir dachten, er sei gut untergebracht“, sagte sie.

Lob über die Pflegerin – die spätere Angeklagte

Die Mutter eines blinden Mannes, der seit mehr als 30 Jahren von Oberlin betreut wurde, äußerte sich sehr positiv über die pflegerische Arbeit der Angeklagten. Diese sei „mütterlich und liebevoll“ zu ihrem Jungen gewesen, sagte die Mutter. Man habe bei Pflegerin R. das Gefühl gehabt, sie verstehe die Angehörigen besser als andere Pfleger, weil sie selbst einen behinderten Sohn hat. Man sei immer froh gewesen, wenn R. Dienst hatte, weil dann ihr Sohn „immer gut ausgesehen“ habe, sagte die Mutter.

Pflegerin R. sei nach ihrer Wahrnehmung die einzige Kraft gewesen, die über lange Zeit auf der Station gearbeitet habe. Ansonsten habe das Personal ständig gewechselt, schilderte die Mutter des Getöteten. Binnen zehn Jahren habe sie schätzungsweise 80 bis 100 Pfleger erlebt. Dieser Zustand sei schwierig gewesen, weil das neue Personal die Eigenheiten des Sohnes gar nicht kannten. Sie habe sich wie „Don Quixote mit den Windmühlenflügeln“ gefühlt, weil sie ständig alles von Neuem habe erklären müssen, sagte die Frau. Nur Pflegerin R. sei eine Konstante gewesen. Die Zeugin äußerte, sie könne sich bis heute nicht vorstellen, dass ausgerechnet diese Frau die Täterin sein soll.

Von Ulrich Wangemann