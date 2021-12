Potsdam

Im Oberlin-Prozess hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Potsdam am neunten Verhandlungstag ein DNA-Gutachten vorgestellt. Das Gutachten belegt, dass die 52-jährige Angeklagte bei ihrer Festnahme das Blut ihrer Opfer noch an den Händen hatte. Auch an dem Messer, das als Tatwerkzeug gilt, konnte das Blut von allen Opfern nachgewiesen werden, wobei das Blut von Andreas K. (56) außerordentlich prominent vorhanden war.

Auch am Tatort im Oberlinhaus hatten Kriminaltechniker der Polizei diverse Spuren gesichert und untersuchen lassen. So waren an der Halskrause, die Christian S. (35) trug Spuren von allen Opfern nachzuweisen.

Ein im Wohnhaus der Angeklagten sichergestellter Turnschuh weist Blutspuren von Lucille H. (42) auf. In deren Zimmer waren auch Blutspuren der anderen drei Todesopfer zu finden. An einer Jacke der Angeklagten wurden das Blut von Lucille H., Martina W. und Elke T., die den Angriff überlebte, nachgewiesen.

Der 52-jährigen Pflegerin Ines R. wird vorgeworfen, in einer Wohneinrichtung des evangelischen Sozialunternehmens Ende April vier schwerstbehinderte Menschen getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit der Angeklagten aus. Die Frau wurde noch in der Tatnacht festgenommen und dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Das Oberlinhaus kündigte der Frau nach der Gewalttat, die deutschlandweit für Entsetzen sorgte. Der Strafprozess hat am 26. Oktober begonnen. Vorgesehen sind zwei weitere Verhandlungstage am Freitag und am kommenden Mittwoch.

Von Nadine Fabian/ epd