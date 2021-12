Potsdam

Am neunten Verhandlungstag im Oberlin-Prozess vor dem Potsdamer Landgericht hat am Donnerstag die Gerichtspsychiaterin Cornelia Mikolaiczyk ihr Gutachten zur Angeklagten vorgestellt. Der langjährige Pflegerin Ines R. wird vorgeworfen, soll am 28. April 2021 im Thusnelda-von-Saldern-Haus im Oberlinhaus vier ihr anvertraute Menschen mit Behinderung getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt haben. Die Bluttat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt, nicht zuletzt, weil die Einrichtung in Potsdam-Babelsberg als vorbildlich gilt. Die Staatsanwalt geht von Mord in vier Fällen und einem Mordversuch aus. Die 52-Jährige wurde kurz nach der Tat verhaftet.

Angeklagte schilderte Bluttat detalliert

Die Gutachterin hat Ines R. in der Fachklinik, in der sie auch heute noch vorläufig untergebracht ist, zwei Mal besucht und für mehrere Stunden gesprochen. Dabei kam auch die Bluttat am 28. April 2021 zur Sprache. Ines R. schilderte der Gutachterin detailliert, wie sie vorgegangen ist. Sie erklärte der Ärztin bei dieser Gelegenheit, dass sie zum ersten Mal über den Tatabend rede – was sich nach allerdings als nicht richtig herausstellte. Ines R. hatte bereits der Psychologin, die sie in der Klinik behandelt, von ausführlich von den ihr vorgeworfenen Taten berichtet und auch anderen Patienten davon erzählt.

Ines R. kündigte Selbstmord an

In der Klinik ist für Ines R eine permanente 1:1-Betreuung angeordnet worden. Diese wird nicht nur mit einer möglichen Eigen-, sondern auch mit einer Fremdgefährdung begründet. So hat Ines R. während einer „krisenhaften Verschlechterung“ ihres Zustands einen Oberarzt tätlich angegriffen – sie wurde daraufhin fixiert und in ein Krisenzimmer verlegt, in dem sie mehrere Wochen bleiben musste. Der Gutachterin gegenüber erklärte Ines R „mit ziemlicher Vehemenz und Deutlichkeit, dass sie sich einer längeren Unterbringung durch einen Suizid entziehen wollte.“ Wie nun bekannt wurde, hat sich die Angeklagte im Verlauf des Hauptverfahrens zwischen zwei Verhandlungstagen selbst verletzt. Die Gutachterin sagt, eine akute Gefährdung hält an.

Angeklagte ist eine Gefahr für andere

Ines R. leidet laut Cornelia Mikolaiczyk unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, sie sei Borderlinerin. Diese psychiatrische Störung sei so schwerwiegend, dass sie dringend behandelt werden muss. Es bestehen laut der Gutachterin keine Anhaltspunkte für eine Psychose. Sie rate daher dazu, die Angeklagte dauerhaft in einer Fachklinik unterzubringen. Die 52-Jährige sei eine Gefahr für sich selbst – und sie sei auch noch immer eine Gefahr für andere. Dieser Gefahr sei sogar noch höhere als vor der Tat, denn nun habe sie eine Grenze überschritten – „und nichts mehr zu verlieren“. Zudem berichtete Mikolaiczyk, dass die Angeklagte bereits eine Woche vor der Bluttat versucht habe, eine Bewohnerin zu vergiften, indem sie ihr zu viele Medikamente gegeben hatte.

Die Gutachterin schilderte, dass die Steuerungsfähigkeit der Angeklagten zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert, aber nicht aufgehoben war. Bis heute zeige Ines R. keinerlei Empathie mit ihren Opfern. Ihr Verteidiger Henry Timm habe eine Entschuldigung von ihr gewollt: „Das hat sie aber abgelehnt - da muss noch viel passieren“.

Von Nadine Fabian