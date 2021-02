Potsdam

Das Oberlin Berufsbildungswerk und die Oberlin Beruflichen Schulen in Potsdam machen im Corona-Lockdown aus dem Tag der offenen Tür eine Online-Veranstaltung. Am Samstag, 27. Februar, können sich Interessierte in der Zeit von 9 bis 17 Uhr ganz bequem von zu Hause aus online über die vielfältigen Angebote, Zugangsvoraussetzungen sowie Termine und Fristen informieren lassen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Berufsbildungswerk können rund 500 Jugendliche mit verschiedenen Behinderungen sowie mit Autismus eine staatlich anerkannte Ausbildung in über 30 Berufen absolvieren. Die Beruflichen Schulen bieten jungen Menschen unabhängig von einer Behinderung verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten im sozialen und pflegerischen Bereich an. Beide Einrichtungen befinden sich auf einem großen Campus in der Steinstraße in Potsdam.

Live-Vorträge zu verschiedenen Themen

Janny Armbruster, die als Behindertenbeauftragte die Interessen der Menschen mit Behinderung im Land Brandenburg vertritt, ist Schirmherrin der Veranstaltung. Am Tag gibt es verschiedene Live-Vorträge zu Themen wie „Berufliche Vorbereitung und Orientierung“, „Autismus-Beratung und weitere Unterstützungsangebote“ sowie „Wohnen und Freizeit – Leben auf dem Campus des Oberlin Berufsbildungswerkes“.

Lesen Sie auch:

Auch die einzelnen Ausbildungsberufe für Jugendliche mit Reha-Status aus den Berufsfeldern Druck und Medien, Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Holz-, Metall- oder Orthopädietechnik werden vorgestellt. Wer sich für eine Ausbildung im sozialen und pflegerischen Bereich interessiert, kann ebenfalls an einem der Vorträge teilnehmen und am Ende die Möglichkeit nutzen, individuelle Fragen zu stellen.

Das komplette Programm ist abrufbar unter oberlin-berufliche-schulen.de/tag-der-offenen-tuer. Für alle Interessierten, die nicht live am Tag der offenen Tür teilnehmen können, werden die Vorträge im Nachgang als Stream zur Verfügung gestellt.

Von Marcus J. Pfeiffer